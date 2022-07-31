Бастрыкин поручил возбудить дело из-за массового отравления детей в лагере в Приморье

Названо место атаки на штаб Черноморского флота

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе проводилась с территории города, а не извне, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».

Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.

В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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