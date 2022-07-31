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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за массового отравления детей в лагере в Приморье
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере «Юность» в Приморье.
«Бастрыкин поручил следственным органам СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере «Юность», – сообщается в Telegram-канале СК России.
По данным ведомства, были госпитализированы более 40 детей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края начала проверку по сообщениям об отравлении в детском лагере 35 воспитанников.
Названо место атаки на штаб Черноморского флота
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе проводилась с территории города, а не извне, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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Развожаев опубликовал фото с места атаки ВСУ по штабу ЧФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл на место атаки украинской стороны на штаб Черноморского флота в городе, он опубликовал фотографии с места.
«Нахожусь с утра в Штабе флота. Повторю: На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Еще раз повторю: все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома», – написал Развожаев во «ВКонтакте».
Также он опубликовал снимки с места события. На одном из них запечатлен вход здание, на ступеньках к которому видны следы крови.
Ранее в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. По данным главы города Михаила Развожаева, пострадали пять человек.
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Захарова сравнила полет Пелоси в Азию с появлением ледокола на пляже
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила полет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) с атомным ледоколом, который вынесло на песчаный пляж.
«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой – «полетами во сне и наяву». Настолько все происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.
Днем ранее Кремль выразил солидарность с позицией лидера КНР Си Цзиньпина, который выразил решительный протест президенту США Джо Байдену против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя». Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной. Он выразил надежду, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе.
Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер Палаты представителей посетит Тайвань. В Китае допустили ускорение воссоединения Тайваня с КНР из-за намерения Пелоси посетить остров.
Британские СМИ писали, что Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера Палаты представителей на Тайвань. По их данным, Китай выразил готовность к военному ответу. Накануне предполагаемой даты поездки Пелоси руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат готовиться к войне.
В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.
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Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе
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Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в беседе с Die Zeit.
По его мнению, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду». «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», – приводит слова политика РИА «Новости».
Он издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».
«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», – предупредил премьер-министр Саксонии. Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».
Накануне председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что Россия якобы намеренно «обрубила» поставки газа 12 странам Евросоюза. В тот же день в МИД Германии во время переговоров министров иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и Греции Никоса Дендиаса после упоминания энергетического кризиса и России погас свет.
Ранее немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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На родине Зеленского назвали цену на «русских шпионов»
Руководитель украинской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о награде в 1,3 тыс. долларов за информацию про шпионов и агитаторов.
«К сожалению, есть некоторые твари, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги и за это сдают дислокацию и перемещения подразделений ВСУ, сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов», – пожаловался Вилкул в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что намерен за информацию о подтвержденных «шпионах» лично выплачивать 50 тыс. гривен (более 1,3 тыс. долларов). За «агитаторов» Вилкул пообещал 10 тыс. гривен (270 долларов). Добавим, что Кривой Рог является малой родиной президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.
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Пушков объяснил выходку сотрудницы консульства Норвегии
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Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, заявившая в российской гостинице о ненависти к русским, выразила мнение многих своих коллег, заявил сенатор Алексей Пушков, напомнив, об антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада.
«Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске заявила в российской гостинице, что ненавидит русских. Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег – с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада. Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских. В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию. В МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
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Эксперты оценили данные о гибели «зернового короля» Украины Вадатурского
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Заявление о причастности российских военных к гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского вызывает сомнения, заявил политолог Марат Баширов. Отметим, что Вадатурского считают одним из «зерновых королей» страны.
«Зерновая сделка» начинает пожирать своих участников. Якобы в Николаевской области российская ракета попала в дом Алексея Вадатурского – и он погиб. Но, думаю, что это ложная версия», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Вадатурский был в числе владельцев ООО «Нибулон» – аграрной компании страны, одной из крупнейших сельхозпроизводителей и экспортеров. Предприятие в основном экспортирует продукцию водным транспортом.
К началу 2022 года флот компании составлял 81 корабль, у нее есть свое судоремонтное предприятие, перегрузочные терминалы, комплексы хранения и отгрузки по всей Украине.
«А это 27 перегрузочных терминалов и комплексов, на которых размещено 445 зернохранилищ силосного типа – наибольшее количество на Украине. Мощности каждого предприятия: 5-7,5 тыс. тонн/сутки приема с автотранспорта; 2-3 тыс. тонн/сутки объемы сушения; 4-8 тыс. тонн/сутки отгрузка на водный транспорт; 4 тыс. тонн/сутки отгрузка на железнодорожный транспорт; 56 тыс. тонн/сутки общая мощность предприятий компаний по сушению кукурузы», – добавил эксперт.
Одним из главных терминалов является узел в Николаеве, где есть комплексы приемки, отгрузки, сушения и очищения зерна, «Нибулон» может принимать и экспортировать продукцию с гарантированным качеством на уровне мировых стандартов.
«И вот его убили. Моя версия, что ракета или мина украинские, а Вадатурского убрали конкуренты или рейдеры. С украинской стороны он был слишком влиятельным предпринимателем, напрямую участвовавшим в «зерновой сделке», заключенной в Стамбуле», – подчеркнул Баширов.
В то же время блогер Денис Селезнев отметил в своем Telegram-канале, что в свое время Вадатурский «изображал из себя друга России», но в 2014 году «перебежал» на сторону ставшего тогда президентом Петра Порошенко. «Вадатурский типичный куркуль. В 80-х был начальником областного государственного управления хлебопродуктов, после чего в 90-х это управление плавно переросло в его зерновую компанию», – отмечает блогер. «Высосавший соки из родного региона и погибший в темные для Николаева дни. Такая вот эпитафия», – добавил Селезнев.
По данным Telegram-канала МИГ, Вадатурский погиб случайно, от упавшей на его дом украинской зенитной ракеты С-300.
Ранее стало известно, что украинский предприниматель Алексей Вадатурский погиб, по словам украинской стороны, он умер «во время обстрела» Николаева.
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В Госдуме прокомментировали удар по штабу ЧФ в Севастополе
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Меры, которые были предприняты – отмена мероприятий – вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением», – цитирует его РИА «Новости».
Затулин добавил, что преследуемая украинскими властями цель «запугать» не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России.
«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта – если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО по сути в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», – пояснил он.
Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.
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Штаб ЧФ в Севастополе подвергся атаке беспилотника
Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать», – сообщил губернатор.
Напомним, 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования. Позже Резников заявил, что его заявление о контрнаступлении на юге якобы неправильно поняли.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав карту Европы, составленную западными аналитиками, где Украина существенно уменьшилась в размерах.
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Власти Украины решили принудительно вывезти из Донбасса жителей
Правительство приняло решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Ранее в субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что власти решили принудительно эвакуировать жителей Донбасса. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь». В четверг вице-премьер Украины призвала жителей Донецкой области покинуть регион.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
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Мурманский губернатор резко высказался о поведении оскорбившей русских сотрудницы консульства Норвегии
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Терпеть русофобию в России никто не будет, пусть катятся к черту все, кто ненавидит русских, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», – прокомментировал Чибис в своем Telegram-канале видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства оскорбляет русских.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию.
Дипломат добавила, что в сейчас момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.
Позже в МИД Норвегии выразили сожаление после инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей.
Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
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Захарова высмеяла причину, не позволяющую Джонсону стать генсеком НАТО
Уходящему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ничто не мешает внезапно обнаружить в себе женщину, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что у уходящего премьера Великобритании нет шансов стать генсеком НАТО, потому что по негласным правилам очередным главой альянса должна стать женщина.
«Ну, не знаю. Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле.
Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле.
В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Напомним, британский премьер ранее предположил, что Россия якобы не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Высказывание британского политика прокомментировали в Кремле, назвав Джонсона «мечтой для Фрейда».
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Раскрыты детали атаки на штаб ЧФ в Севастополе
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«За нападением стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди несут ответственность за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе.
«У каждого малоразмерного дрона есть определенный радиус действия. И взлететь с территории Украины он просто не мог. Таким образом, запуск дрона состоялся либо в самом городе, либо с прилегающих к нему территорий», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Собеседник также отметил, что оперативная работа по факту инцидента уже началась. «Вероятно, сегодня-завтра мы сможем увидеть обломки этого беспилотника, а также определить тип и вес взрывного устройства», – добавил он.
«Но уже сейчас очевидно, что за атакой стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди ответственны почти за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года. Плюс они периодически отлавливались нашим ФСБ при попытках организовать теракты, некоторые уже сидят», – уверен Рожин.
Эксперт также заверил, что есть целый комплекс мер, который позволит избежать подобных атак в будущем. «Нам сейчас необходимо усилить контртеррористическую и контрразведывательную работы против агентуры противника и потенциальных диверсионно-разведывательных групп на территории Крыма», – пояснил собеседник.
«С точки зрения борьбы с малоразмерными БПЛА надо задуматься об установке глушилок на важных объектах. Естественно, с оглядкой на гражданскую инфраструктуру. Кроме того, возможно наличие дежурных операторов с антидрон-ружьями, которые нацелены на борьбу с подобными устройствами в городских условиях. Если на крыше будет дежурить пара расчетов, то при обнаружении дрона они смогут оперативно его уничтожить», – заключил Рожин.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. «Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий. Сегодня еще спортивное мероприятие было запланировано – соревнования по хайдайвингу, их, скорее всего, перенесем на день, возможно, на два. Переноса официального празднования не предполагается», – цитирует губернатора ТАСС.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой. Вся помощь необходимая оказывается», – передает ТАСС.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
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Экс-посол Франции в России усомнилась в украинской версии удара по Еленовке
Никакой необходимости в нанесении удара по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в ДНР, где содержались украинские военнопленные, у России и республик Донбасса не было, заявила бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн в эфире BFM.
По ее словам, заключенные, обвиняемые в том числе в террористической деятельности, ожидали начала судебного процесса, по итогам которого могли быть вынесены смертные приговоры, а значит, никакой необходимости убивать их таким образом не было, передает ТАСС.
Присутствовавший в студии отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя также усомнился в том, что этот обстрел, как утверждает украинская сторона, якобы могли организовать пророссийские силы. По его словам, не очень понятно, зачем россиянам или их союзникам «бомбить тюрьму, находившуюся под их контролем», поскольку в отношении заключенных готовился процесс, который «дал бы возможность показать присутствие нацистов в рядах украинской армии».
Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.
При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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Праздничные мероприятия по Дню ВМФ в Севастополе отменили
В Севастополе решили отменить праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота после атаки на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», – написал Развожаев во «ВКонтакте».
В пресс-службе ЧФ также подтвердили, что мероприятия перенесены, сообщает ТАСС.
Он уточнял, что штаб Черноморского флота был атакован, по предварительным данным, в атаке участвовали беспилотные летательные аппараты.