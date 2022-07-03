Эксперт оценил планы Финляндии разместить базу НАТО в Южной Карелии

«В городе Лаппеенранта очень неплохой аэродром, выполнявший роль небольшого транспортного хаба, в том числе, в интересах России. Но военный объект здесь никто размещать не будет – он накрывается обычной, даже не крупнокалиберной артиллерией», – сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Власти приграничного финского города Лаппеенранта заявили о желании разместить в окрестностях базу НАТО.

«В случае вступления в НАТО Финляндии – а это довольно большая по площади страна – никто не будет размещать базу или военный аэродром у границы с Россией. Такой объект можно накрыть артиллерией даже не гаубицами калибра 152 мм, а обычной артиллерией калибра 122 мм, не говоря уже о других средствах поражения. Не следует считать руководство альянса глупцами», – отметил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, старший научный сотрудник Инситута Европы РАН Николай Межевич. «Впрочем, не следует считать глупцом и мэра Лаппеенранты Киммо Ярву, который выступил с идеей размещения натовской базы», – добавил эксперт.

О том, что власти финского города Лаппеенранта, хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии (регионе на юго-востоке Финляндии, центром которого является Лаппеенранта) сообщает издание Yle со ссылкой на мэра Ярву. «Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», – приводит слова мэра РИА «Новости». Отметим, что Лаппеенранта находится в 25 километрах от российской границы и в 170 километрах от Санкт-Петербурга. Финская провинция Южная Карелия граничит с Ленинградской областью и Республикой Карелия.

В том, что глава провинциального города выступил с инициативой стратегического характера, нет ничего удивительного, заметил Межевич. «Мэры приграничных городов Финляндии на протяжении последних тридцати лет, периодически позволяли себе определенные политические заявления, – пояснил эксперт. – Но мэр Лаппеенранты – так же как и мэры Иматры, Савонлинны, Котки, Хамины (всех этих людей я когда-то знал лично) – раньше, как правило, наоборот, делали условно пророссийские заявления. И это вполне понятно – бюджет пограничных городов Финляндии традиционно складывался из отчислений турфирм и прямых платежей российских туристов, которые массово туда приезжали на отдых, за покупками и так далее».

Показательно, что совсем недавно в Иматре и в более крупной Лаппеенранте не возникало необходимости переходить на английский в общении с продавцами – всегда находился сотрудник, знающий русский язык, добавил собеседник. По-русски говорили и на таможне.

«Таким образом, российско-финская граница после 1991 года и до последнего времени была не столько барьером, сколько линией контакта, «окном в Европу», – продолжает эксперт. Но теперь, после того как Финляндия потеряла выход на российский рынок, местные власти делают ставку на привлечение финских государственных инвестиций, а в перспективе, и натовских средств, которые, чисто теоретически, могут заместить выпадающие доходы от туризма.

Винить в том, что том, что мэр Лаппеенранты выступил с таким предложением, следует общий курс руководства Финляндии на разрыв связей с Россией и включение в Североатлантический альянс, подчеркнул Межевич. «В самом городе Лаппеенранта, кроме небольшого научно-технического кластера, и столь же небольшого университета ничего нет. Технопарк, открытый в городе, был во многом ориентирован на российский рынок. Сайменский канал, который проходит через Лаппеенранту, в условиях натовской Финляндии функционировать не будет, – отметил специалист. – Грядут тяжелые времена. Так что я бы на месте мэра переехал бы куда-нибудь в Турку или Тампере – те города на западе Финляндии, которые несколько меньше затронет кризис, вызванный разрывом отношений с Россией».

Добавим, что мэр Ярва заверял горожан, что вступление в НАТО «подарит надежду» финской Южной Карелии, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

В субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса США письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Напомним, что после того, как Турция сняла возражения на присоединение двух скандинавских стран к альянсу, Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что потеряет Финляндия, лишившись потока российских туристов, которые уже столкнулись с дискриминацией в этой стране – и о том, какие территориальные вопросы Россия может задать этой вступающей в НАТО стране.

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