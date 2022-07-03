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Эксперт оценил планы Финляндии разместить базу НАТО в Южной Карелии
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«В городе Лаппеенранта очень неплохой аэродром, выполнявший роль небольшого транспортного хаба, в том числе, в интересах России. Но военный объект здесь никто размещать не будет – он накрывается обычной, даже не крупнокалиберной артиллерией», – сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Власти приграничного финского города Лаппеенранта заявили о желании разместить в окрестностях базу НАТО.
«В случае вступления в НАТО Финляндии – а это довольно большая по площади страна – никто не будет размещать базу или военный аэродром у границы с Россией. Такой объект можно накрыть артиллерией даже не гаубицами калибра 152 мм, а обычной артиллерией калибра 122 мм, не говоря уже о других средствах поражения. Не следует считать руководство альянса глупцами», – отметил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, старший научный сотрудник Инситута Европы РАН Николай Межевич. «Впрочем, не следует считать глупцом и мэра Лаппеенранты Киммо Ярву, который выступил с идеей размещения натовской базы», – добавил эксперт.
О том, что власти финского города Лаппеенранта, хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии (регионе на юго-востоке Финляндии, центром которого является Лаппеенранта) сообщает издание Yle со ссылкой на мэра Ярву. «Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», – приводит слова мэра РИА «Новости». Отметим, что Лаппеенранта находится в 25 километрах от российской границы и в 170 километрах от Санкт-Петербурга. Финская провинция Южная Карелия граничит с Ленинградской областью и Республикой Карелия.
В том, что глава провинциального города выступил с инициативой стратегического характера, нет ничего удивительного, заметил Межевич. «Мэры приграничных городов Финляндии на протяжении последних тридцати лет, периодически позволяли себе определенные политические заявления, – пояснил эксперт. – Но мэр Лаппеенранты – так же как и мэры Иматры, Савонлинны, Котки, Хамины (всех этих людей я когда-то знал лично) – раньше, как правило, наоборот, делали условно пророссийские заявления. И это вполне понятно – бюджет пограничных городов Финляндии традиционно складывался из отчислений турфирм и прямых платежей российских туристов, которые массово туда приезжали на отдых, за покупками и так далее».
Показательно, что совсем недавно в Иматре и в более крупной Лаппеенранте не возникало необходимости переходить на английский в общении с продавцами – всегда находился сотрудник, знающий русский язык, добавил собеседник. По-русски говорили и на таможне.
«Таким образом, российско-финская граница после 1991 года и до последнего времени была не столько барьером, сколько линией контакта, «окном в Европу», – продолжает эксперт. Но теперь, после того как Финляндия потеряла выход на российский рынок, местные власти делают ставку на привлечение финских государственных инвестиций, а в перспективе, и натовских средств, которые, чисто теоретически, могут заместить выпадающие доходы от туризма.
Винить в том, что том, что мэр Лаппеенранты выступил с таким предложением, следует общий курс руководства Финляндии на разрыв связей с Россией и включение в Североатлантический альянс, подчеркнул Межевич. «В самом городе Лаппеенранта, кроме небольшого научно-технического кластера, и столь же небольшого университета ничего нет. Технопарк, открытый в городе, был во многом ориентирован на российский рынок. Сайменский канал, который проходит через Лаппеенранту, в условиях натовской Финляндии функционировать не будет, – отметил специалист. – Грядут тяжелые времена. Так что я бы на месте мэра переехал бы куда-нибудь в Турку или Тампере – те города на западе Финляндии, которые несколько меньше затронет кризис, вызванный разрывом отношений с Россией».
Добавим, что мэр Ярва заверял горожан, что вступление в НАТО «подарит надежду» финской Южной Карелии, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
В субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса США письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Напомним, что после того, как Турция сняла возражения на присоединение двух скандинавских стран к альянсу, Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что потеряет Финляндия, лишившись потока российских туристов, которые уже столкнулись с дискриминацией в этой стране – и о том, какие территориальные вопросы Россия может задать этой вступающей в НАТО стране.
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Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Цены на газ в Латвии выросли почти на 90%
Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze повысил тарифы на газ для домохозяйств Латвии, рост в зависимости от объемов потребления составил от 65,6% до 89,9%, сообщил портал Delfi.
Представитель правления компании Айгар Калвитис сообщил, что с учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно закупать недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ уже использован, поэтому его приходится покупать по нынешней высокой цене, передает ТАСС.
Ранее министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что Рига планирует принять законодательные поправки, запрещающие импорт российского газа с 1 января 2023 года.
15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна больше не будет покупать российский газ.
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Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
В Болгарии предупредили о риске народных протестов из-за дипломатического конфликта с РФ
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От бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит, сказал газете ВЗГЛЯД болгарский общественный деятель Христо Маринов. По решению действующего правительства страны, из Болгарии высылают 70 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова поставила перед руководством России вопрос о закрытии нашего диппредставительства.
«Народ Болгарии категорически против решений марионеточного правительства Петкова, приведших к ухудшению отношений с Россией. Взаимное закрытие посольств Россией и Болгарией вызовет взрыв в болгарском обществе», – подчеркнул председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.
Собеседник отметил, что решение о высылке российских дипломатов, означающее дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Софии, происходит на фоне усиливающегося экономического кризиса в Болгарии. «Жители Болгарии испуганы – никакой стабильности нет, уверенности в завтрашнем дне нет, – рассказал Маринов. – Бешеные цены на электроэнергию, резко выросла стоимость водоснабжения, будет ли газ в стране – никто не знает, уголь подорожал».
По словам Маринова, от бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит. Общество возмущает навязывание Вашингтоном своей воли европейским и в том числе балканским странам. «Почему на встрече двух министров энергетики суверенных государств – Болгарии и Греции – с ними за столом сидит посол США? Это позор для Софии и Афин», – подчеркнул собеседник.
«И на фоне всего этого проходимец из Канады, которого мало кто тут считает болгарским патриотом, ссорится с Россией», – заметил Маринов.
Собеседник имеет в виду Кирила Петкова, который руководил правительством Болгарии с декабря прошлого года. 22 июня парламент вынес правительству Петкова вотум недоверия. Осенью возможны внеочередные парламентские выборы. Пока кабинет продолжает работать, а Петков руководит им в ранге и. о. премьер-министра. Действующий глава правительства учился и начинал работать в Канаде, делал карьеру в канадском бизнесе. В политическом кризисе, приведшем к вотуму недоверия правительству, Петков обвинил, помимо оппозиции, российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.
Во вторник и. о. премьера заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». В ответ в четверг Митрофанова заявила болгарскому телевидению о возможности разрыва дипотношений. Позже посол сообщила ТАСС о том, что российское диппредставительство поставило условие Болгарии отмены решения об объявлении дипломатов персонами нон грата до 12.00 пятницы. «Если ответа не последует или он будет отрицательным, то я буду ставить перед президентом Российской Федерации вопрос о закрытии посольства, что будет означать разрыв дипломатических отношений», – пояснила Митрофанова.
МИД Болгарии отклонил ноту российских дипломатов об отмене решения о высылке. После этого Митрофанова распространила специальное обращение к болгарским гражданам, в котором сообщила, что намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии.
Теперь многие десятки тысяч россиян в Болгарии, купившие недвижимость или приезжающие отдохнуть, останутся без поддержки, выразил опасение Маринов. «Кроме того, окажутся в трудной ситуации рабочие разных специальностей и квалификации, а также сотрудники различных компаний, приехавшие из Болгарии в Россию для работы по контрактам. Все идет к тому, что в лучшем случае останется два консульства Болгарии в России – в Петербурге и Екатеринбурге. И всем, кто работает в российском столичном регионе, нужно будет за каждой справкой ездить как минимум за 800 км», – пояснил собеседник.
«Если болгарское общество пока массово не выступает, то политики уже начали переходить к конкретным действиям – так, одна из национальных партий Болгарии собирается подать заявление в генпрокуратуру Болгарии на Петкова за решение о высылке российских дипломатов», – сообщил Маринов.
Добавим, что c учетом членов семей до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек, а работа посольства и генеральных консульств РФ в Болгарии будет фактически блокирована. Это решение уже поставило дипломатические отношения двух стран на грань разрыва, констатирует ТАСС.
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Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов
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Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА «Новости».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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От премьера Болгарии потребовали учитывать угрозу России разорвать дипотношения
Правительство Болгарии должно учитывать риск разрыва дипотношений с Россией, заявил президент Болгарии Румен Радев, призвав созвать заседание кабмина.
В соцсетях Радев прокомментировал «возникшее напряжение в отношениях с Россией». Он призвал «премьер-министра созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами», передает ТАСС.
Радев подчеркнул, что такое решение должно «отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России». Как указал Радев, нельзя допустить, чтобы болгарские граждане в России «остались без дипломатического представительства». По его словам, «недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них». Президент заявил, что ответственность за принятые решения полностью лежит на правительстве страны.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Эксперт: Германия указала Литве на нежелание воевать с Россией
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«Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Берлина их одернули, что дальше идти не следует», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя сообщения немецкой прессы о возмущении правительства Шольца литовской блокадой Калининграда.
«Мы наблюдаем все-таки публикацию в прессе, а не какие-то публичные действия руководства ФРГ, поскольку публично официальный Берлин не может себе позволить таких демаршей. Любое публичное слово против Литвы в этой ситуации будет означать поддержку России. Но ответ на вопрос, почему Германия выразила недовольство, довольно прост – в Берлине не хотят войны с Россией», – отметил доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ, политолог Вадим Трухачев.
«Литва ведет себя, как будто лишилась тормозов. Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Германии их одернули, что дальше идти не следует», – заметил эксперт.
Трухачев также высказал предположение, сходное с тем, что ранее сделал политолог Владимир Корнилов – российский гарнизон мог быть выведен с черноморского острова Змеиный в обмен на возобновление свободного транзита в Калининград. Собеседник высказал версию, что такой размен мог быть предметом обсуждения российского руководства с канцлером Олафом Шольцем или с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. «Причем Литву тоже поставили в известность, но все это происходило непублично, – полагает Трухачев. – Потом решили сообщить всему миру об этом через «Шпигель». Сама же Литва не смогла об этом объявить из-за того, что она – самая русофобская страна в Европе».
Ранее онлайн-издание Spiegel сообщило, что правительство Шольца возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград. Руководство Германии настаивает на снятии запрета, отмечает издание. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
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Литовцев заставят платить за воду из рек и озер
В Литве с 2024 года вступит в силу законодательный акт, обязующий местных жителей платить за использование воды из озер и рек, сообщают информационные агентства.
Новый закон предполагает, что в случае использования воды из водоема объемом более 10 кубов в сутки необходима регистрация в специальном реестре, передает «Sputnik Беларусь».
В случае забора воды объемом более 100 кубов пользователям придется платить за это. Такса составляет 0,003 евро за кубический метр.
Ранее в Польше местным жителям разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах. Эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию.
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МИД КНДР обвинил США в милитаризации Европы
Министерство иностранных дел КНДР раскритиковало принятую на саммите НАТО новую стратегическую концепцию, обвинив США в милитаризации Европы и попытке превратить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в плацдарм для сдерживания России и Китая.
«По итогам саммита НАТО стало еще более ясно, что США пытаются сдержать Россию и Китай путем милитаризации Европы и превращения АТР в регион НАТО, считая при этом трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи важным средством выполнения [этой задачи]», – приводит ТАСС комментарий дипломата КНДР, опубликованный ЦТАК.
Как подчеркнул северокорейский дипломат, «из-за безрассудных военных действий США и их сателлитов» в мире сложилась ситуация, «чреватая одновременным возникновением ядерных войн в Европе и АТР». Представитель МИД КНДР также отметил, что утверждения об угрозе со стороны Пхеньяна используются Соединенными Штатами «для установления гегемонии не только в АТР, включая Корейский полуостров, но и во всем мире».
Напомним, в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия. В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу России несет решение НАТО увеличить военное присутствие альянса на территории сразу нескольких государств Европы, и что могла бы этому противопоставить Москва.
Как отметил замглавы МИД России Александр Грушко, итоги саммита НАТО в Мадриде продемонстрировали, что альянс вернулся к схемам времен холодной войны. Он подчеркнул, что в НАТО сделали заявку на противостояние и сдерживание России по всем фронтам, признав ее угрозой альянсу. В российском внешнеполитическом ведомстве также обвинили НАТО в раскручивании новой гонки вооружений. В МИД России предупредили о компенсирующих мерах со стороны России в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Западу вести себя осторожно, чтобы «ничего себе не прищемить» железным занавесом, который практически уже опускается.
По итогам саммита НАТО 28–30 июня была принята новая стратегическая концепция, которая считается дорожной картой альянса на следующие десять лет. В документе впервые в истории НАТО упоминается Китай, который, хотя и не рассматривается как прямой военный противник, назван системным вызовом и конкурентом. Среди прочего в концепции содержится и критика ракетно-ядерной программы КНДР и Ирана.
На саммите НАТО в Мадриде лидеры Японии, США и Южной Кореи провели первую за пять лет встречу на высшем уровне. Они договорились тесно сотрудничать в связи с «развивающейся угрозой» со стороны КНДР и выразили озабоченность сообщениями о возможном ядерном испытании. Японский премьер Фумио Кисида заявил, что в таком случае Токио, Сеулу и Вашингтону придется дать совместный ответ, в том числе путем проведения трехсторонних военных учений.
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НАТО разделилось на три лагеря из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря – «ястребы», «голуби» и «страусы», сообщила британская газета The Sunday Times.
К первой группе относятся те члены альянса, которые уверены, что Киев должен вернуть себе Республику Крым вместе с Донбассом, а также нанести мощный удар по России, чтобы в дальнейшем она не могла представлять угрозу для соседствующих государств, передает РИА «Новости».
Страны-«голуби», по мнению газеты, отстаивают мирное урегулирование конфликта. «Страусы» – это страны, которые зациклены на проблемах внутри. Они поддерживают документы НАТО, но предпочитают путь наименьшего сопротивления.
Издание подчеркивает также, что по причине разногласий внутри Североатлантического альянса не была воплощена в жизнь мысль о размещении небольших контингентов войск альянса в городах западной части Украины.
Ранее в НАТО не исключили возможности передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.
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В Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии
Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, сообщает издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.
«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», – приводит слова мэра РИА «Новости».
Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса США письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Южная Карелия – область Финляндии, граничащая с Россией.
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На Украине наладили онлайн-продажу поступившего в качестве помощи оружия НАТО
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Беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов – площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.
В рамках эксперимента удалось связаться с продавцами уникальных товаров и предложить оформить сделку. На одной из посещаемых украинских нелегальных онлайн-площадок в последнее время стали часто появляться предложения о покупке иностранного вооружения с доставкой по территории Украины и даже за рубеж, передает RT.
Причем речь идет не только о легком стрелковом вооружении – в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине США и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи.
Также в частные руки готовы отдать, например, новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных.
В итоге журналистам удалось связаться с анонимными украинскими торговцами оружием и заказать покупку комплексов Phoenix Ghost, а также партии американских противопехотных мин M18A1 Claymore, которые также фигурировали в списках поставляемого Украине вооружения.
Согласно переписке, дроны Phoenix Ghost предлагаются по 4 тыс. долларов за штуку, а вот мины приобрести уже невозможно.
Далее журналисты предложили продавцам оружия указать номер счета криптокошелька, на который следует перевести деньги. Как выяснилось, оплату можно было провести прямо на маркетплейсе, выступающим в роли гаранта сделки. Продавцы подтвердили свою готовность после оплаты заложить боеприпас в тайник и сообщить его координаты.
Более того, в ходе дальнейшей переписки стало ясно, что Phoenix Ghost могут доставить на территорию Польши – к примеру, в район приграничного города Пшемысля, такая услуга обойдется в 1 тыс. долларов.
Ранее в НАТО не исключили возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.
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В Турции спрогнозировали ответ России на окружение Калининграда силами НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в «озеро НАТО», но Россия примет ответные меры, пишет журналист Сернур Яссыкая в колонке для Yeni Safak.
Он подчеркнул, что после расширения альянса, под его влиянием окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны. «Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом журналист предположил, что в ответ на действия НАТО Москва может увеличить присутствие в Балтийском, а также в Северном море. Но последствия расширения альянса могут сказаться на всем геополитическом устройстве мира.
«Это может послужить поводом для эскалации напряженности между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну», – предположил он.
Накануне чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz. выразил мнение, что в случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.