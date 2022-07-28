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Стало известно о готовности фюзеляжа первого целиком российского SSJ New
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Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета SSJ New готов к испытаниям, его доставят на аэродром Жуковский для их проведения в ЦАГИ на этой неделе, заявил источник, близкий к госкорпорации Ростех.
«Первый фюзеляж полностью импортозамещенного «Суперджета – New» готов. Сейчас ОАК готовит его отправку в Москву, ожидается прибытие на аэродром в Жуковском на этой неделе. Доставят транспортным самолетом для прочностных испытаний в профильном авиационном институте», – сообщил источник ТАСС.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что российская гражданская авиация получит более 1 тыс. отечественных самолетов до 2030 года. По его словам, планируется произвести 142 самолета SSJ New, на которых будет больше российских комплектующих, 270 МС-21, 70 Ил-114-300 и 70 Ту-214, а также 12 Ил-96-300.
Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии Зеленского
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карту Европы, составленую западными аналитиками, где территория Украины существенно уменьшается в размерах.
«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины [Владимира Зеленского] возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По этой карте границы Украины совпадают с границами страны до 2014 года.
«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)», – продолжил зампред Совбеза.
На второй картинке украинской территорией обозначена лишь Киевская область, остальные же отошли России, Польше, Румынии и Венгрии.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны.
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Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины
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Главное управление Египта по поставкам товаров расторгло контракты, по которым страна должна была получить 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, сообщают источники.
Пшеница была закуплена в декабре за 346–360 долларов за тонну, но в связи с ситуацией на Украине грузы так и не прибыли. Reuters сообщает, что Египет «освободил» от обязательств поставщиков Nibulon и Inerco, передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет. Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».
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США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
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Президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьеве у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
А бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США в декабре 2018 года, когда приехал в Москву на свадьбу к другу.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
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ВСУ пришлось бросить американские гаубицы М777 при отступлении
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Вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении, сообщил командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен силам ЛНР.
Как заявил Савчук, «если в заграничных армиях орудие ломается – его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами». В результате ВСУ бросают неисправные М777, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что «есть украинские военнослужащие, которые прошли подготовку на них», есть «отдельно ремонтники, которые занимаются ремонтом этих пушек и обслуживанием, а есть расчеты, которые стреляют». «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», – сказал Савчук.
Он заявил, что украинские силовики были очень хорошо обеспечены вооружением в начале спецоперации, но по состоянию на середину июля его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия. Савчук уточнил, что значительная часть иностранного вооружения была брошена бойцами при отступлениях с позиций.
В июле Минобороны России сообщило, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
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Пушилин назвал русские города, которые необходимо освобождать
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Сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления.
«Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев посетил Донбасс и обсудил с Пушилиным расширение сотрудничества и восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры ДНР.
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В Молдавии заявили об ожидании реакции Газпрома на просрочку обязательств по долгам
Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательств согласовать погашение долга за газ до 1 мая, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«К сожалению, мы не получили (от Газпрома – прим. ВЗГЛЯД) четкого ответа, как будут развиваться события и подтверждаются ли запрошенные на последующий период объемы газа», – сказал Спыну, отметив, что лично обращался к российской стороне с просьбой решить этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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МИД предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО по России
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Применение ВСУ по территории России реактивных американских систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к серьезным последствиям, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные», – передает сайт МИД слова Гаврилова, сказанные в ходе заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
«Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям. Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим», – заявил Гаврилов.
Он отметил, что Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. «Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта», – полагает дипломат.
«Поставленные президентом России Владимиром Путиным цели и задачи специальной военной операции будут безусловно выполнены. Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве, где политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчете на распил денежных потоков, выделяемых нацистско-наркоманской хунте странами Запада. Искренне сочувствуем всем тем, кто поддался госпропаганде Киева и его кураторов. Бог и история им судья», – заявил Гаврилов.
«Так или иначе, надвигающийся вскоре «маршал мороз» и успешный ход специальной военной операции поставят все на свои места. Нам жаль Европу, если она не одумается», – отметил он.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня (РСЗО).
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Газпром обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей на «Северном потоке»
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Компания Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на «Северном потоке», заявил заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24».
На отправной компрессорной станции «Северного потока» установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: 5 ГПА в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них. Остальные либо достигли межремонтного пробега – 25 тыс. часов, после чего нужен капремонт на заводе, либо неисправны – в данном случае необходимо сервисное обслуживание от Siemens, передает заявление Маркелова «Интерфакс».
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.
Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже».
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
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Страны G7 назвали дату установления потолка цен на нефть из России
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Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя G7.
«Цель – подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», – заявил источник, сообщает ТАСС.
Также он сообщил, что страны G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен. Как пишет агентство, в G7 считают, что если цена будет превышать стоимость добычи, то у России будет «стимул продолжать ее».
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки. Вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита Группы семи (G7). В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Он предполагает, что в течение полугода Евросоюз откажется от российской сырой нефти и в течение восьми месяцев – от нефтепродуктов. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, страны ЕС запретили предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом страны Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
Между тем Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в День Крещения Руси возглавил торжественное богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».
После литургии в Успенском соборе предстоятель РПЦ возглавит крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме у стен Кремля, где совершит молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День Крещения Руси, а также День памяти святого князя Владимира (960–1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Князя Владимира, крестителя Руси, историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории нашей страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.
«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.
Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.
Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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Посол Украины в ФРГ назвал ошибкой свои заявления о бандеровцах
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник, который вскоре покинет пост, признал, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.
«Я не знаю, честно говоря, вероятно, была связь», – заявил Мельник в беседе с Die Zeit, отвечая на вопрос, стали ли его слова причиной отзыва из Германии, передает ТАСС.
Он добавил, что, вероятно, недооценил «эмоциональное значение», которое имеет «этот щекотливый вопрос», в особенности для Варшавы.
«Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть», – указал дипломат.
Он добавил, что не является националистом, и никогда им не был. По его словам, от 8 до 10 млн украинцев «стали жертвами нацистского правления».
«Это темная глава общей истории, слепое пятно в Федеративной Республике, с которым необходимо бороться. Со своей стороны я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сожалею о своих упомянутых заявлениях. Эту чрезвычайно сложную тему лучше оставить историкам», – сказал Мельник.
Он уточнил, что должен выехать из Берлина через несколько недель, и охарактеризовал отзыв из Германии как «рутинное дело».
Украинский посол Андрей Мельник неоднократно позволял себе скандальные высказывания. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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Власти Латвии намерены рассмотреть секретный документ на экстренном совещании
Латвийское руководство планирует провести строго секретное внеочередное заседание правительства страны, сообщили в государственной канцелярии.
В повестку заседания включили подготовленный Минобороны Латвии документ, носящий конфиденциальный характер, сообщает Baltnews.
Само заседание пройдет в четверг, 28 июля в 9 утра по местному времени. Для этого министры прервут отпуск, в котором находятся. Вопрос о документе рассмотрят в закрытой части в зале безопасных переговоров правительства.
Минобороны Латвии не дало никаких комментариев по этому заседанию. Докладчиком выступит глава ведомства Артис Пабрикс.
Газета ВЗГЛЯД писала о реакции населения Латвии на решение властей возродить обязательный призыв в армию.
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СНБО Украины пригрозил ударами по территории России
Украина в ответ на российские ракетные удары может атаковать «территории, откуда это идет», заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заверил, что у Киева есть воля принимать серьезные решения. По его словам, «эта воля спасла» Украину 24–25 февраля. Данилов заявил, что при необходимости у украинских властей «не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать, для того чтобы те объекты», из которых выпускают ракеты, «были уничтожены». «Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, – яркое подтверждение этому», – приводит его слова «Укринформ».
Напомним, Украина уже не раз наносила удары по российским приграничным населенным пунктам. Целями украинских атак становились в основном гражданские объекты и мирные жители.
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Блинкен собрался провести переговоры с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Глава Госдепа подтвердил, что собирается обсудить с Лавровым проблему заключенных. Однако, как подчеркнул Блинкен, он «не может и не будет вдаваться ни в какие детали того», что США «предложили русским», передает РИА «Новости».
По словам Блинкена, США «несколько недель назад представили субстантивное предложение относительно их освобождения». Он сказал, что «правительства неоднократно связывались напрямую относительно данного предложения», передает ТАСС.
Блинкен указал, что собирается провести переговоры с Лавровым впервые с начала специальной военной операции России на Украине. Как сообщил Блинкен, предстоящие телефонные переговоры «не будут переговорами по Украине». Он заявил, что «любые переговоры по Украине должны вестись ее правительством и народом». «Как мы заявляли с самого начала, ничего об Украине без Украины», – сказал Блинкен.
Однако глава Госдепа намерен «затронуть вопрос о предварительной сделке по экспорту зерна, которую Украина, Россия, Турция и ООН заключили на прошлой неделе». По его словам, «эта договоренность является позитивным шагом вперед», но «есть разница между сделкой на бумаге и ее практическим осуществлением».
Блинкена спросили, не лучше ли вести переговоры о возможности освобождения американцев «скрыто, а не публично». Он ответил, что «иногда» США «решают, что не будут привлекать внимание к идущим разговорам». Однако «в этом случае» Блинкен «счел важным <...>, чтобы по таким темам, как задержание американских граждан, продовольственный кризис <...>, а также планы, которые теперь имеются у России относительно присоединения украинских территорий, российские коллеги говорили напрямую» с ним.
Напомним, Блинкен собирался встретиться с Лавровым 24 февраля, но после начала российской специальной военной операции на Украине глава Госдепа не только отказывался от переговоров, но и решил избегать групповых фото с российским коллегой.
Американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута.
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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