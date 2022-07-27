В ЕКА отреагировали на отказ России от МКС

Европейское космическое агентство (ЕКА) было готово к решению России о выходе после 2024 года из программы Международной космической станции (МКС) и сейчас сосредоточено на продолжении совместной работы на станции, заявили в пресс-службе агентства.

«Новость о том, что Россия покинет космическую станцию после 2024 года и построит собственную инфраструктуру, не нова и упоминалась ранее. Международные команды в рамках существующего партнерства продолжают осуществлять успешные миссии на МКС на благо научных сообществ всего мира», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы Лоррен Конруа.

В европейском агентстве обратили внимание на заявление нового главы Роскосмоса Юрия Борисова о том, что его агентство выполнит все свои обязательства перед партнерами. Также в пресс-службе отметили, что НАСА и Роскосмос недавно подписали соглашение о перекрестных полетах своих экипажей на МКС, которое позволит «обеспечить в дальнейшем безопасную работу». Европейское космическое агентство планирует продолжать эксплуатацию своего модуля МКС Columbus («Колумб») до 2030 года.

Между тем в японском космическом агентстве заявили, что не получали уведомлений о выходе России из МКС.

«Японское аэрокосмическое агентство JAXA знает из СМИ о решении России выйти из проекта МКС, однако к настоящему времени уведомлений от России не было, также не было их и Соединенных Штатов, поэтому не можем прокомментировать это. Что касается влияния на работу Международной космической станции, то в случае выхода из проекта необходимо подать извещение за год, а после этого для сохранения и продолжения проекта МКС в целом необходимо провести обсуждения, на которых будет достигнуто согласие относительно условий выхода», – передает РИА «Новости» слова представителя агентства.

Он также ответил, что так как до сих пор не были указаны конкретные сроки выхода России из проекта МКС после 2024 года и от России не поступало извещений на этот счет, JAXA затрудняется прокомментировать влияние этого решения на дальнейшую работу станции.

«JAXA и впредь будет прилагать усилия для стабильной работы станции в тесном сотрудничестве с международными партнерами на основе Соглашения о сотрудничестве на космической станции», – сообщил представитель JAXA.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, все обязательства перед партнерами будут выполнены.