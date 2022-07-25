В ЛНР заявили о переходе на российский телефонный код

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25 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Россия спасает жителей Запорожья от украинского газового террора

Из Донбасса российский газ пойдет через Бердянск на освобожденные территории Запорожья Николай Тришин/ТАСС
Россия предпринимает экстренные меры для экстренной постройки газопровода в освобожденные районы Запорожской области. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято всего 10 дней назад, когда Киев намеренно перекрыл вентиль газопровода. Почему срочная прокладка газовой трубы настолько критична для сотен тысяч жителей региона? Подробности...
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ФСБ вынудила разведку Украины раскрыть ценные секреты

ФСБ сообщила о срыве операции НАТО и ГУР МО Украины по угону боевых самолетов ФСБ РФ/РИА Новости
Федеральная служба безопасности сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону самолетов российских ВКС. Это позволило нашей контрразведке заполучить данные о расположении средств ПВО Украины, схемы аэродромов и карты высот. На что рассчитывала украинская разведка, пытаясь подкупить российских летчиков, какова роль в этой авантюре британской MI6 и как спецслужбам удалось сорвать операцию противника? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Как добить военно-морской флот Украины

Американские катера невелики, но некоторые проблемы могут доставить andrei-bt.livejournal.com
Оказалось, что у Украины еще остались Военно-морские силы – по крайней мере, это следует из заявлений Минобороны России о том, что один из украинских кораблей был уничтожен в порту Одессы. Более того, Украина вынашивает планы создания на Днепре речной флотилии. О чем идет речь, какую опасность в условиях спецоперации эта флотилия может представлять и как можно было бы ее уничтожить? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Религиозные меньшинства надо привлекать, а не отталкивать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея, что российские протестанты хорошо подходят на роль «агентов влияния» правительства США, устарела лет на двадцать. Скорее, протестанты в США подходят на роль агентов влияния России. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Настоящий центр Евразии – вовсе не в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Судя по всему, элиты стран Средней Азии не до конца осознали, в какой геополитической реальности они оказались после 24 февраля. Эту реальность можно описать как нахождение между Россией и Китаем. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Британия попала во власть этнических банд

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сексуальной эксплуатацией детей промышляет в основном пакистанская мафия. Но толерантная британская пресса называет их «азиатскими мужчинами» или «мусульманскими бандами». Подробности...
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Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

Новая военная реальность для Днепра

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Обсуждение: 5 комментариев

Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В ЛНР заявили о переходе на российский телефонный код

    25 июля 2022, 18:54

    Луганская народная республика переходит на код российской системы нумерации 857, сообщило республиканское правительство.

    «С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской народной республики переходит на номер в коде российской системы нумерации «857». Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 – код города – номер абонента», – сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.

    Министерство связи и коммуникации республики предупредило абонентов, что на данный момент звонки в населенные пункты Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.

    Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем  формате «0–0–7 – код города – номер абонента».

    Глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале напомнил, что в День радио ЛНР перевела мобильную связь на российскую нумерацию.

    «Это был первый шаг. Теперь мы переводим нашу фиксированную связь на российскую нумерацию +7. Это логическое завершение нужной работы, которая показывает наше единение с Россией», – подчеркнул он.


    Власти ДНР: Контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску
    		    25 июля 2022, 14:08
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «Со стороны ВСУ было немало тех, кто предпочел сдаться в плен. Некоторые еще прячутся, ряд убиты, а некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Ранее силы республик Донбасса при поддержке ВС России начали зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.

    «Союзные войска уже контролируют Углегорскую ТЭС. Сейчас мы зашли на ее территорию, начался процесс зачистки. Боевики ВСУ, которые там находились, частично смогли уйти, некоторые пока еще прячутся на территории объекта, ряд убиты», – рассказал официальный представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

    Собеседник также отметил, что говорить о численности потерь с украинской стороны пока рано. «Немало было и тех, кто предпочел сдаться в плен союзным войскам. Но дело в том, что противник не был взят в окружение. Соответственно некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – отметил он.

    «Наш ближайший план – Артемовск. Необходимо дойти до этого города и взять его в окружение, а затем и под контроль, поскольку там находится крупная группировка ВСУ», – рассказал полковник.

    «При этом сложно говорить о значимости конкретного населенного пункта, поскольку именно на востоке Украины наблюдается самая высокая концентрация сил противника. Это большие территории, начиная от Запорожья и заканчивая Славянском. Так что нам еще придется серьезно побороться», – заключил Басурин.

    Ранее стало известно, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

    Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.

    Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».

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    Появились сообщения об освобождении Углегорской ТЭС в ДНР
    		    25 июля 2022, 02:55
    Фото: Artemka/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса, сообщают СМИ. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».

    Военный корреспондент RT Мурад Газдиев со ссылкой на «ребят с места» сообщил, что ТЭС «освобождена», ее «штурмовали «Оркестр» и НМ ДНР при поддержке артиллерии».

    При этом Приходько заявил в Telegram, что «территория станции полностью блокирована», но «пока не зачищена». Также Приходько рассказал, что «Новолуганское на 50% находится под контролем НМ ДНР».

    Кроме того, он сообщил, что «по неподтвержденной пока информации, ВСУ отходит от Семигорья». «Если до утра этого не будет сделано в Новолуганском, то ВСУ рискуют попасть в очередное окружение», – говорится в сообщении.

    Напомним, в июле Минобороны сообщало о контрбатарейной борьбе и подавлении украинских батарей РСЗО и артиллерийских батарей в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР.

    Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

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    Российские военные уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс»

    23 июля 2022, 14:20

    Текст: Вера Басилая

    За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой народной республики более 50 взводов украинской артиллерии, а также уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», сообщили в Министерстве обороны России.

    «В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», десять артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

    Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования «Донбасс».

    Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР – там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава.

    Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.

    Ранее сообщалось, что спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении.

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    Спецназ России поразил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении

    23 июля 2022, 13:30

    Текст: Александра Юдина

    В Харьковской области российским спецназом уничтожен опорный пункт украинских военных, передает корреспондент с места событий.

    В результате отработки по заранее выявленным позициям ВСУ было нанесено поражение по опорному пункту. Так, уничтожена легкая техника, несколько человек личного состава, а также домовладения, которые были заняты украинскими боевиками и превращены в огневые точки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в данный момент на харьковском направлении отмечаются бои в районе населенных пунктов Уды, Цуповки, Дементьевки, Великих Проходов, Рубежного, Питомника, Верхнего и Старого Салтова.

    Также союзными силами ведется эвакуация мирного населения из Казачьей Лопани, которая ежедневно подвергается артиллерийским ударам со стороны ВСУ.

    Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Союзные силы начали зачистку Углегорской ТЭС

    25 июля 2022, 11:51

    Текст: Антон Никитин

    Силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

    «В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС», – говорится в сообщении в Telegram-канале Штаба.

    Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.

    Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».

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    ВСУ нанесли удар из HIMARS по Алчевску
    		    25 июля 2022, 06:56
    Фото: U.S. Marines/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинские военные использовали РСЗО HIMARS для обстрела Алчевска, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также обстрелу подвергся Красный Луч.

    По Алчевску выпустили пять ракет, передает ТАСС.

    До этого шесть ракет из HIMARS выпустили по центру города Красный Луч. В администрации города сообщили, что пострадали трое мирных жителей, один из них находится в реанимации. ударами ВСУ были разрушена гостиница, повреждены семь жилых домов, аптека и городской рынок.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что цели спецоперации по защите граждан Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.

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    В Донецке назвали число погибших от обстрелов ВСУ с начала спецоперации

    22 июля 2022, 20:40

    Текст: Кристина Цыцура

    Жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Украины с начала спецоперации стали 129 жителей Донецка, еще 559 горожан получили ранения, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

    «С начала военной операции огромные потери среди мирного населения города – 129 человек, в том числе шесть детей. Ранения получили 559 человек, в том числе 32 ребенка», – рассказал он ТАСС.

    Он добавил, что у всех серьезные минно-взрывные ранения.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в пятницу утром обстреляли Петровский район столицы ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Мужчина погиб в результате украинского обстрела Донецка

    24 июля 2022, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Донецку, погиб мужчина, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

    Удар был нанесен по Кировскому району, передает РИА «Новости».

    Кроме того, «ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, ранена женщина», а «во Владимировке получил ранения подросток 2005 года рождения», передает ТАСС.

    Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли разные районы Донецка: Кировский, Петровский и Киевский. Использовались в том числе снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров.

    Утром в субботу представительство ДНР сообщало, что украинские военные за сутки обстреляли республику 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения.

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    ВСУ за сутки выпустили по ЛНР четыре ракеты HIMARS

    23 июля 2022, 08:13

    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные за минувшие сутки дважды обстреливали Луганскую народную республику с применением РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Хорошее и Стаханов с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела н. п. Хорошее повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника агрофирмы «Колос», – передает ТАСС сообщение СЦКК.

    В воскресенье вечером вооруженные формирования Украины обстреляли город Стаханов в ЛНР с применением американских HIMARS.

    До этого вооруженные формирования Украины обстреляли из РСЗО HIMARS Алчевск. Днем ранее два человека получили ранения при обстреле вооруженные формирования Украины города Стаханова в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. Кроме того, украинские военные обстреливали Стаханов 12 июля.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Украина наносит террористические удары по занятым российскими войсками населенным пунктам из американских РСЗО HIMARS.

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    ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Донецку

    23 июля 2022, 10:22

    Текст: Кристина Цыцура

    Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядом «натовского» калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.25 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

    В Киевском районе Донецка находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион «Донбасс Арена». Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.

    Ранее сообщалось, что украинские военные утром в субботу выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС.

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    ВСУ менее чем за 10 минут обстреляли четыре района Донецка

    23 июля 2022, 12:22

    Украинские войска менее чем за 10 минут обстреляли четыре района Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО «Град» и 13 снарядов калибром 155 и 122 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.26 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»... 10.30 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Петровский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.35 – н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

    Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядом «натовского» калибра 155 мм.

    До этого украинские военные утром в субботу выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС. 

    Украинские военные за минувшие сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 301 боеприпас.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Жертвами украинского обстрела стали мирные жители ЛНР

    24 июля 2022, 23:55

    Текст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела погибли четыре мирных жителя ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Артиллерийский обстрел населенного пункта Рубежное с применением орудия калибра 155 мм произошел в 17.00 мск, по Рубежному было выпущено девять снарядов, передает ТАСС.

    Напомним, Россия эвакуировала 2,8 млн человек, включая 444 тыс. детей, из опасных районов спецоперации. В России работают более 9,5 тыс.пунктов временного размещения для беженцев.

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    Депутаты новой волны посетили военных на Донбассе и помогли жителям Мариуполя

    23 июля 2022, 10:48

    Текст: Кристина Цыцура

    С 15 по 31 июля депутаты Госдумы работают в регионах и на Донбассе. На региональной неделе депутаты продолжили принимать граждан на своих округах и инспектировали социальные объекты.

    Продолжился сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса и военным. Андрей Гимбатов, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям посетил российских военных, а также помог отправить гуманитарный груз на Донбасс.

    «В День рождения принято дарить подарки. Именно в такой день, в день своего рождения два подарка уезжают на передовую нашим ребятам, где будут помогать им в их нелегкой работе», – подчеркнул он.  

    Еще один депутат Александр Спиридонов, зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле вторую неделю находится в Мариуполе, где вместе с волонтерами помогает местным жителям.

    «Мы работаем в гуманитарных центрах, помогаем разгружать гуманитарную помощь, которая приходит сюда из России. Помогаем выдавать ее, занимаемся вопросами, связанными с водой, с ее доставкой, распределением и получением», – рассказал депутат.

    Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев на региональной неделе посетит Кривошеинский район в Томской области, где идет ремонт соцобъектов. Одним из таких объектов стала школа. Депутат рассказал, что помещения классов будут оснащены новым необходимым оборудованием, а также заменят инженерные сети, обновят наружную и внутреннюю отделку, отремонтируют санузлы. Депутат подчеркнул, что работы должны быть завершены к 30 ноября.

    Также он посетит два почтовых отделения. Напомним, что модернизация почтовых отделений – это один из пунктов Народной программы партии «Единая Россия».

    В рамках региональной недели Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, с рабочим визитом посетила Самарскую область. Депутат обратила внимание властей на аварийное состояние жилого дома в Тольятти. Кроме того, Яна Лантратова обратится к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

    Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин провел совещание в Удмуртии, где обсудил с жителями вопросы оплаты ЖКУ.

    Жанна Рябцева, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на региональной неделе посетила ряд предприятий легкой промышленности в Свердловской области. Депутат обратила внимание на кадровый дефицит, сложности с налогообложением. 

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    ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Горловку

    23 июля 2022, 18:57

    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 – н.п. Дылеевка – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

    Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».

    Ранее в ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе.

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    Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»

    23 июля 2022, 23:56

    Текст: Антон Антонов

    Ясиноватая подверглась украинскому обстрелу из БМ-21 «Град», выпущено 10 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Обстрел произошел в 21.40 мск со стороны Авдеевки. До этого, в 21.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 мм. Ясиноватая находится примерно в 25 км от Донецка, здесь расположена крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. В направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с позициями украинских войск, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу представительство ДНР сообщило, что украинские военные за сутки обстреляли республику 41 раз, выпустив 301 боеприпас, в результате семь мирных жителей получили ранения.

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