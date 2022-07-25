|
|
В Кремле решили придерживаться практики антиковидных ограничений
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Особые меры предосторожности в связи с COVID сохраняются практически во всех подразделениях администрации президента России, по новому виду коронавируса «Кентавр» Кремль будет следовать инструкции, которую даст Роспотребнадзор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это вопрос скорее к медикам – Роспотребнадзору, инструкции которого мы четко выполняем, несмотря на то, что все ограничения были сняты и был отменен масочный режим. Мы говорили неоднократно, что практически во всех подразделениях администрации особые меры предосторожности сохраняются», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов о том, готовы ли в Кремле встретить «Кентавр».
Песков отметил, что сохранение мер предосторожности связано с «особым статусом резиденции главы государства», и этой практики Кремль будет придерживаться и впредь.
«Роспотребнадзор даст нам инструкции, и мы будем им следовать», – добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков сообщил, что масочный режим в Кремле и резиденциях президента Владимира Путина пока не отменен.
Захарова опубликовала школьное фото Кулебы
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала школьную фотографию главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.
«Кулеба еще в школе определился и с профессией, и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова неоднократно вступала в заочную полемику с Кулебой. Так, в мае она отреагировала на его возмущение по поводу возможного отказа Украине в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. «Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим», – заявлял глава украинского МИДа. «До этого глотали же. И ведь неплохо получалось», – отвечала Захарова.
Кулеба занимает пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Родился 19 апреля 1981 года в Сумах Украинской ССР. Отец – Иван Кулеба (род. 1953) – с 1993 года кадровый дипломат, с 1997 года занимал должность посла Украины в Египте, Чехии, Казахстане, заместителя государственного секретаря МИД Украины, заместителя министра иностранных дел Украины, а с декабря 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности попытки угона самолета ВКС России украинской разведкой
|
|
Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет будет угнан во время его боевого вылета, следует из обнародованных видеоматериалов ФСБ России.
«Еще вопрос важный: вы сейчас боевые вылеты совершаете? Как часто? Чтобы мы понимали дальнейшее планирование», – спрашивал украинский разведчик одного из российских летчиков в ходе переписки в мессенджере. Фрагмент переписки приводит ФСБ.
«В каких направлениях работаете чаще всего? Для безопасного планирования нашего мероприятия нам, в принципе, необходим район выхода вами в точку начала его выполнения», – добавлял сотрудник ГУР МО Украины, передает РИА «Новости».
ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
Кроме того, согласно опубликованным ФСБ кадрам, украинская военная разведка обещала заплатить до 2 млн долларов российскому летчику за угон боевого самолета.
На видео приведен фрагмент телефонного разговора сотрудника ГУР МО Украины с российским летчиком. «Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи 1 млн (долларов). Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую», – сказал украинский разведчик.
Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы 4 тыс. долларов авансом, которые передавались бы курьерами. На видео показан момент передачи этих денег, задержанный курьер и изъятые доллары.
Также из видеоматериалов следует, что разведка Украины пыталась стимулировать российских летчиков на угон боевых самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию.
«Мы сможем сделать ей (жене летчика – прим. ВЗГЛЯД) паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите – одной из европейских стран либо вид на жительство этой страны. И до того момента, когда она не получит этот паспорт, мы не будем требовать от вас вылета никакого – получит паспорт, получит приличные деньги, увидит на счету деньги. Это все мы обеспечим», – говорил украинский разведчик по телефону одному из российских летчиков.
«Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Болгарию – там мы ей передадим уже местный паспорт», – добавлял сотрудник ГУР.
В частности, украинской военной разведкой была разработана схема вывода жены летчика в одну из стран Прибалтики. «Это будет Латвия, Литва или Эстония. Конкретика есть – скорее всего, Литва. В Литве будет ее встречать наш куратор», – пояснял разведчик.
На кадрах оперативного видео ФСБ показаны изготовленные ГУР румынский и словацкий паспорта на жен летчиков.
«По поводу Германии также сможем помочь с дальнейшим обустройством и документами. Также рекомендуем еще рассмотреть Австрию, там тоже довольно широкая диаспора русских и комфортная страна для проживания, или Болгарию, там вообще русских любят», – писали украинские разведчики одному из летчиков в мессенджере.
«Я понимаю ваши вопросы или некое волнение, но мы работаем с европейскими партнерами не первый год и уже все предупреждены касательно этой операции. Поддержка с нашей стороны и со стороны Европейского союза с последующим обеспечением безопасности для вас, как для двух персон, которые помогли нашему государству, будет обеспечена на всех уровнях», – писали украинские разведчики.
По данным ФСБ, украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Сообщается также, что украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолета. Российская спецслужба привела фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета «угоняемого» борта над территорией Украины.
«Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас», – говорил украинский офицер.
Бастрыкин назвал возможных партнеров России для проведения трибунала по Украине
|
|
Проводить трибунал над украинскими преступниками под эгидой ООН – сомнительная идея, лучше работать над его организацией с партнерами России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин считает, что «создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно», учитывая что Запад «спонсирует украинский национализм и поддерживет киевский режим». По мнению главы СК, вопрос «более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», пишет «Российская газета».
По его мнению, трибунал «можно было бы оформить соглашением между Россией, странами – членами указанных организаций, ДНР и ЛНР». Бастрыкин полагает, что «целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права». Он считает, что такими странами могут быть Сирия, Иран и Боливия.
Бастрыкин заявил, что «создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии».
Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что при подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс.
Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский офицер указал на странность в «российской стратегии» США
Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.
«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, Европа действует по похожему принципу. Так, Евросоюз, говоря о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток», не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вовремя вернуть отремонтированную турбину.
Такая политика Запада иррациональна и разрушительна, поскольку ведет к огромным экономическим потрясениям, отметил Блэк.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров рассказал об искушении ООН на переговорах по зерну
Делегация ООН хотела поддаться искушению во время решения вопроса по поставкам российского зерна, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури.
По словам Лаврова, во время встречи делегаций в Стамбуле была предпринята попытка поставить в приоритет транспортировку украинских злаковых, отметив, что к подобному призывали западные коллеги, передает Lenta.Ru.
«Когда [в Стамбуле] дело дошло до завершения работы, некоторые наши западные коллеги стали пытаться делать все, чтобы решить только проблему украинского зерна. А вопросы, связанные с поставками на мировые рынки зерна из Российской Федерации, объем которого гораздо выше, чем украинские запасы, «отложить на потом». И мы почувствовали, что даже в делегации ООН, которая работала в Стамбуле, было искушение пойти по этому пути», – уточнил политик.
Ранее Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что в рамках продуктовой сделки ООН добьется снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Штайнмайер назвал спецоперацию России «войной против единства Европы»
|
|
Российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер считает, что мир «возвращается к тому времени, которое, как казалось, осталось позади», то есть к «обоюдному разделению Востока и Запада». По его словам, «молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Говоря о ситуации на Украине, Штайнмайер заявил, что специальная военная операция России – это «война против единства Европы», которая «не может позволить разделить себя». Штайнмайер считает, что для сохранения единства жители Европы должны быть готовы защищать свои ценности и «принимать во внимание чувствительные издержки». Он задался вопросом, готова ли Европа к этому. Этот вопрос будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил Штайнмайер.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц, а сам президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой.
Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сатановский нашел неожиданное объяснение попыткам дипломатов США сорвать фотосессии Лаврова
|
|
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал информацию российского МИД о том, что американские дипломаты предпринимают немалые усилия для того, чтобы сорвать фотосессии Сергея Лаврова с коллегами в ходе его африканского турне.
Эксперт назвал это «действительно забавным». «Хотя с другой стороны, если Россия, вопреки утверждениям Госдепартамента, не изолирована и добиться этого никакими способами, включая личные просьбы высокого американского начальства, до президента и госсекретаря включительно, по нефти, газу, удобрениям, зерну, вооружениям и всему прочему ассортименту товаров, которые наша страна продает на мировых рынках, не удается, остается пытаться создать иллюзию ее изоляции.
«Смотрите, люди добрые, фотографий Лаврова с другими главами МИДов-то нет! Не хотят, наверное, они с ним сниматься»... Как дети малые, ей Богу! Не Госдепартамент США, а младшая группа детского сада», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
При этом поездка министра, по словам Сатановского, «получается интересная». «Египет, Эфиопия, Уганда и ДРК – при всех проблемах стран африканского континента, которые ему присущи (и далеко не все из них – следствие колониального прошлого), государства более чем значимые. Так что отношения с ними России, вступившей в новый период своей истории, когда она может спокойно действовать в собственных интересах без оглядки на Запад, нарушивший все правила игры на международной арене, которые ранее сам же и установил, можно выстраивать по-новому, с учетом и далеко еще не забытых достижений советского периода нашей истории, когда присутствие Москвы в Африке и на Ближнем Востоке было куда более значимым, чем сегодня, и последней трети столетия, на протяжении которой тоже было немало толкового. Ну, поглядим, что будет...», – отметил президент Института Ближнего Востока.
«Впрочем, не исключено, что в данном случае мы предвзято оцениваем действия американской дипломатии и вся она пронизана исключительно заботой о процветании России, ее успехах во внешней политике, экономике и безопасности, а также искренним стремлением эти успехи обеспечить, снизив до минимума любые риски в непредвиденных ситуациях, с которыми руководство нашей страны может столкнуться в своей ежедневной работе», – сыронизировал Сатановский.
«К примеру, эпидемиологическая ситуация сейчас в мире какая? Правильно, паршивая ситуация. Можно даже сказать, угрожающая. Оспа какая-то обезьянья пошла, коронавирус никуда не делся – один штамм за другим выявляется. Не дельта, так омикрон, не омикрон, так еще какая-нибудь гадость. Зачем Лаврову рисковать? Нет фотосессий, нет и угрозы подхватить инфекцию, все просто. Господи, какие же все-таки американские дипломаты заботливые люди! Просто зайки-пушистики...» – заключил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – добавила она.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
|
|
После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.
Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».
Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В России оценили планы ЕС увеличить закупки газа в Нигерии
|
|
«Нигерия не сможет одномоментно увеличить поставки СПГ в Евросоюз. Но в перспективе это возможно», – завил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя желание Евросоюза увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на случай прекращения поставок топлива из России.
«На Нигерию приходится порядка 2,8% мировых запасов газа. То есть при наличии времени и желания делать инвестиции, Абуджа сможет легко нарастить добычу природных ресурсов, а затем отправить топливо на экспорт. Вопрос лишь в том, когда это можно сделать», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве России.
«Дело в том, что на строительство нового СПГ-проекта потребуется несколько лет. Надо также учитывать, что Европа – не единственный потребитель этого газа. Есть еще Азия. И между ними начнется ценовая война за право получать топливо. Так что заявление ЕС – заявка на будущее, а не вопрос ближайшей перспективы», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем, замечает эксперт, в течение нескольких лет ситуация может измениться. «Когда СПГ-проекты будут реализованы, ими начнут активно пользоваться. Не исключено, что в перспективе пяти лет появятся крупные СПГ-проекты, которые Европа сможет скупить. Пока же в ЕС приходит больше российского СПГ, нежели нигерийского. Но надо признать, что всегда остаются риски, что наш СПГ могут просто запретить», – заключил Митрахович.
Ранее нигерийская газета Premium Times сообщила о желании Европейского союза увеличить закупки СПГ из Нигерии. По данным издания, намерение связано с опасениями о прекращении российских поставок.
Так, генеральный директор министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что «Европа находится в затруднительном положении» после нала специальной военной операции России на Украине.
Он также отметил, что в настоящее время Нигерия поставляет порядка 14% от общей доли импорта газа в ЕС. Кроме того, 60% всех поставок СПГ Абуджи приходятся на экспорт в Европу. Болдуин подчеркнул что ЕС рассчитывают на увеличение этих показателей.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке – 2».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский газ поступает на территорию страны в штатном расписании.
В прошлую пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров рассказал, кто будет сопровождать суда с украинским зерном
Обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.
«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Он отметил, что меморандум РФ-ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, «обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений», наложенных на экспорт российского зерна.
Министр подчеркнул, что несмотря на то, что продовольствие не подпало под антироссийские ограничения напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования, это усугубило мировой продовольственный кризис.
Лавров подчеркнул, что кризис возник не по вине России, а из-за нарушения цепочек поставок в связи с пандемией коронавируса, бесконтрольным печатанием денег в США и ЕС для оплаты продовольствия и медикаментов, способствовали ему и засухи, которые четыре года подряд возникали в регионе Северной Африки.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Лавров раскрыл детали «зерновой сделки»
|
|
Россия и Турция будут своими военно-морскими силами обеспечивать безопасность судов, перевозящих зерно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.
«Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что «когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие».
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Кедми посоветовал Зеленскому опасаться своего окружения
|
|
Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому опасаться своего окружения, так как сейчас он выгоден им в качестве «сакральной жертвы».
«Поскольку он [Зеленский] уже использованный материал, и дальнейшее его использование не приносит дивидендов, а только все больше и больше проблем, самое лучшее он в качестве сакральной жертвы. То есть ликвидировать его, списать на «злого Путина», который всех своих врагов ликвидирует. Хотя Зеленского и врагом считать нельзя, это такое мелкое ничтожество, что его не за что вообще считать. Так что больше всего он должен опасаться своего окружения, тех, кто его поставил, тех, кто его разыгрывает, тех, кому он выгоден в качестве сакральной жертвы», – заявил Кедми в эфире телеканала «Соловьев Live».
«На этом они создадут новую волну против России. Бесполезно. Подохнет эта скотина, не подохнет, он или его подельники – не играет никакой роли. Та власть, которую они представляют, она закончится», – добавил израильский эксперт.
Ранее Кедми заявлял, что российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В соцсетях высмеяли заявление Минфина США о замедлении экономики страны
|
|
Российские эксперты с иронией отнеслись к заявлению главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что экономика Соединенных Штатов замедляется, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста.
«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», – отреагировала на заявление в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.
«Глава Минфина США предложила считать текущее состояние американской экономики не «рецессией», а необходимым «замедлением» после роста. Жаль, что не после ареста. Тут ФБР виднее», – написал в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков.
«Отрицательный рост», да-да. Вместе с негативным снижением инфляции и позитивной динамикой цен на топливо», – отреагировал глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране «слишком высока», в экономике «есть замедление», но подчеркнула, что отсутствуют признаки рецессии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Николаевский губернатор заподозрил горожан в лояльности к России
|
|
Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.
«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», – отметил Ким в интервью газете Telegraph, сообщает РИА «Новости».
По его словам, власти уже задержали «десяток» человек. Ким отметил, что украинских военных и правоохранителей будут обучать «поиску диверсантов».
Ранее Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию. Ким уточнил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».
Правозащитница Лариса Шеслер, комментируя заявление Кима, рассказала газете ВЗГЛЯД, что власти пытаются найти виновных в результативных ударах ВС РФ по объектам украинской армии и подавить пророссийские взгляды местного населения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог указал на угрожающие России военные амбиции Польши
«К словам министра обороны Польши о намерении Варшавы создать самую большую сухопутную армию в Европе нужно отнестись предельно серьезно. Дело в том, что это единственная доступная сегодня Польше ниша в Европе при нынешней модели ее внутренней и внешней политики», – считает политолог Александр Носович.
«Во-первых, Варшаве нужно как-то утверждать свое пребывание в ЕС в условиях ширящейся ценностной пропасти между Польшей и Западной Европой, из-за которой у поляков отнимают дотации и право голоса в Евросовете», – написал он в Telegram-канале.
Во-вторых, пишет Носович, «Европа настойчиво призывает себя вооружаться и еще настойчивее Европу к этому призывают американцы. Однако Польша сегодня – это чуть ли не единственная крупная страна ЕС, способная перестроить себя на военные рельсы».
«Польское общество еще не достигло в своем развитии стадии постмодерна (страшное ругательство для польских консерваторов) и под боком у него Украина, поэтому к нему может быть применима ядерная триада «костел, семья, войско». Милитаризации Франции, для сравнения, я себе не представляю, в итальянцах наследников римлян не вижу, и в построение нового Вермахта не верю. А вот накрученная «угрозой с Востока» до состояния тотальной мобилизации и милитаризации Польша – легко», – добавил политолог.
По его словам, «такая Польша будет снимать с западных европейцев бремя военной службы и поражения в уровне своего уюта, комфорта, материального благополучия. За это польская власть будет требовать плату: ставить Варшаву не ниже Берлина с Парижем, ценить Польшу без всяких там принципов верховенства закона и продолжать перечислять ей субсидии из фондов ЕС».
«Главная угроза такой концепции в разъяснении не нуждается. Чем дольше Польша будет навязывать себя в качестве защитницы всея Европы от орд с Востока, тем больше ей нужно будет взвинчивать напряженность на восточной границе ЕС и НАТО. Долго польские политики балансировать на грани не смогут и в конце концов перейдут эту грань. Калининградской области и западным областям Белоруссии нужно быть готовыми к тому, что начнется потом», – заключил политолог.
Напомним, вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак заявил, что власти Польши стремятся создать сильнейшую сухопутную армию среди стран – членов НАТО, чтобы быть в состоянии дать отпор России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД