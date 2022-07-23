Штормовое предупреждение из-за ливней продлили на Кубани

Ливни, грозы и опасность выхода рек из берегов сохранится до 24 июля, есть опасность формирования смерчей над морем от Анапы до Магри, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В течение суток 24.07.2022 местами в крае (исключая МО г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, и шквалистым усилением ветра 20м/с, на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (ГО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок», – указывается в сообщении на сайте ведомства.

Сохраняется опасность формирования смерчей над морем от Анапы до Магри. В настоящее время в крае коммунальные и городские службы находятся в повышенной готовности.

При этом уточняется, что ситуация с неблагоприятными погодными явлениями в Краснодарском крае стабилизируется.

«В Сочи и Туапсинском районе продолжают работу силы и средства аэромобильной группировки и оперативная группа. ... Нарушений жизнедеятельности населения нет», – приводит РИА «Новости» слова сотрудника МЧС.

Добавляется, что в ночь на 23 июля были зарегистрированы максимальные осадки в Лазаревском районе Сочи, подтопления на семи придомовых территориях, двух жилых домах и участках автодороги ликвидированы. В Краснодаре ликвидированы подтопления в трех многоквартирных жилых домах, в 16 придомовых территориях частных домовладений.

Ранее сообщалось, что в Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков.

Между тем, летевший в Сочи самолет ушел на запасной аэродром из-за грозы.