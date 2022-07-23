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Американские СМИ рассказали о страхе Байдена перед Путиным
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Президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, считает обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Мюррей добавил, что такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.
«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», – говорится в его статье.
Кроме того, журналист обратил внимание на независимую политику КНР, преследующую свои цели и не считающуюся с НАТО. Отдельно он указал на провал санкционной войны против Москвы.
«Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», – отмечается в публикации.
Ранее американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Посол рассказал о реакции иранцев на визит Путина в Тегеран
Посол России в Тегеране Леван Джагарян отметил позитивную реакцию иранцев на состоявшийся 19 июля визит президента России Владимира Путина в Иран.
«Реакция положительная, если не сказать восторженная. Здесь оказали очень теплый прием нашему лидеру. Иранская пресса вчера и сегодня буквально пестрит заголовками, очень много фотографий встречи верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] с нашим лидером, встречи президента Ирана Ибрахима Раиси с нашим президентом», – передает ТАСС слова Джагаряна в эфире канала «Россия-24».
«Результаты [визита президента России в Тегеран] самые обнадеживающие, и, может быть, они даже превзошли ожидания, которые имелись раньше», – обратил внимание посол.
Дипломат отметил, что визит подтвердил обоюдный настрой Тегерана и Москвы на дальнейшее развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. «Теперь задача – имплементировать договоренности, которые были достигнуты в ходе этого, не побоюсь сказать, исторического визита», – добавил Джагарян.
Во вторник Путин посетил Иран, где провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской «тройки» (Москва, Анкара, Тегеран).
Ранее турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
Путин раскрыл причину проблем с турбиной для «Северного потока»
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Канадское руководство намерено выйти на европейский рынок газа и нефти со своим сырьем, с этим связаны задержки с передачей турбины Газпрому, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в решении канадских властей задержать турбину нет политических мотивов, и спецоперация России на Украине ни при чем.
«Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», – подчеркнул глава российского государства.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Байден заявил, что у него рак
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. СМИ предположили, что это очередная оговорка.
Выступая в штате Массачусетс, Байден говорил о борьбе с последствиями климатических изменений. Он заявил, что в США многие заводы выбрасывают «токсичные вещества, смог, парниковые газы», передает ТАСС.
Байден рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами: «Я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла».
«Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.
В Twitter Национального комитета Республиканской партии США после этого задали вопрос: «Джо Байден только что объявил, что у него рак?». Один из редакторов Washington Post Гленн Кесслер ответил на это: «Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена». Кесслер указал, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. Однако следует отметить, что Байден говорил о раке в настоящем времени. Многие американские СМИ предположили, что это очередная оговорка Байдена.
Напомним, Байден – самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке. С ним регулярно происходят странности, которые заставляют усомниться в том числе в его ментальном здоровье. Эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу прямо заявил, что Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности главы государства.
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В Белом доме оценили необходимость передачи полномочий президента США
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Необходимость временной передачи власти от главы администрации Соединенных Штатов Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис в связи с обнаружением у американского лидера COVID-19 на данный момент отсутствует, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли временная передача полномочий президента США Камале Харрис, если состояние Джо Байдена ухудшится, пресс-секретарь Белого дома сказала: «У президента [США] слабо выраженные симптомы. Он в состоянии заниматься делами американского народа из своей резиденции. И именно это сейчас имеет значение». В итоге она покинула брифинг, так и не ответив на уточняющий вопрос о том, отсутствуют ли такого рода планы, передает ТАСС.
В ответ на многочисленные просьбы журналистов дать им возможность пообщаться напрямую с президентским врачом Кевином О’Коннором пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер дала понять, что Белый дом не намерен этого делать.
«Можно нам поговорить с врачом президента, чтобы мы не играли в испорченный телефон?» – поинтересовалась одна из журналисток после того, как о состоянии здоровья Байдена рассказали Жан-Пьер и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. «Я не думаю, что это игра в испорченный телефон, – ответила Жан-Пьер. – У нас здесь доктор Джа, который сам является врачом, который руководит нашей программой борьбы с COVID-19, вы будете регулярно получать заявления от доктора О’Коннора, и мы будем прозрачными, как мы и делали ранее». Жан-Пьер заверила, что Белый дом ежедневно будет публиковать письменные заявления лечащего врача Байдена.
«Никто из вас не виделся сегодня с президентом. Никто из вас не лечит президента. Вопрос заключается в том, когда сюда придет доктор О’Коннор. Потому что если вы будете просто распространять его заявления и скрывать его от вопросов, то это будет наименее прозрачный подход Белого дома к болезни президента за последние 50 лет», – возразил другой журналист. «Я полностью не согласна с вашим последним заявлением», – возразила Жан-Пьер. «Мы ведем себя, как мне кажется, совершенно иначе, чем прошлая администрация, и я рада обсуждать это с вами», – добавила она. По словам Жан-Пьер, в Белом доме убеждены, что письменное заявление лечащего врача президента США содержит исчерпывающую информацию о здоровье американского лидера.
Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.
Напомним, в ноябре 2021 года Байден на время пребывания под наркозом временно передал полномочия президента США Камале Харрис. В тот же день он вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов.
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В Белом доме ответили на вопрос о госпитализации Байдена
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Президенту США Джо Байдену в настоящий момент комфортно работать в Белом доме, однако не исключается возможность его отправки в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.
«Я могу сказать, что в настоящий момент президенту [США Джо Байдену] комфортно работать в Белом доме, у него все хорошо. Очевидно, что в Белом доме имеются значительные ресурсы для ухода за ним», – сообщил специалист, отвечая на вопрос о том, потребуется ли отправить американского лидера в указанное учреждение. Вместе с тем он добавил, что данный центр «всегда готов для президента». По словам Джа, «такая возможность всегда сохраняется». «Ситуация обстоит так вне зависимости от того, идет ли речь о ковиде или нет», – приводит слова чиновника американской администрации ТАСС.
Как подчеркнул Джа, врачи «в настоящий момент вполне уверены», что Байдена не придется отправлять в центр. «У него все нормально. У него очень слабо выраженные симптомы. Ему оказывают помощь самого высокого класса», – заверил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса.
«Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, проведет в изоляции как минимум пять дней. И он вернется к обычной деятельности после негативного теста», – сказал Ашиш Джа. Сотрудник Белого дома констатировал, что таковы рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Отвечая на вопрос о том, распространяются ли рекомендации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США на супругу главы Соединенных Штатов Джилл Байден, должна ли она прекратить контакты с мужем, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса сказал: «Я полагаю, что она также не будет контактировать с президентом». «Она (первая леди) чувствует себя хорошо. <…> Она продолжит следовать рекомендациям ЦКПЗ, носить маску и т. д.», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что необходимость временной передачи полномочий президента США Камале Харрис на данный момент отсутствует. При этом в американской администрации не исключили возможность отправки президента Соединенных Штатов в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
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Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.
«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.
«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.
Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
Путин и наследный принц Саудовской Аравии отметили значение ОПЕК+ для нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обратили внимание на значение выполнения договоренностей ОПЕК+ для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.
«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс», – сообщается на сайте Кремля содержание телефонной беседы президента России и наследного принца Саудовской Аравии.
Отмечается, что в разговоре было «с удовлетворением отмечено, что страны – участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей».
Ранее СМИ сообщили , что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.
В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.
Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося COVID Байдена
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, у которого было выявлено заражение коронавирусом, не испытывает трудностей с дыханием, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.
«Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) нормально дышит, уровень насыщения кислородом в норме», – приводит утверждение чиновника американской администрации ТАСС.
Он также заверил, что президент США «комфортно работает» в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, могут ли Байдена перевести в больницу, если у него снизится уровень насыщения крови кислородом, Ашиш Джа сказал: «На данном этапе мы хотели бы в целом избегать гипотетических суждений».
Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID отметил, что «обычно требуется около недели для получения результатов» исследований, которые проводят, чтобы установить, какой разновидностью вируса заразился человек. Ашиш Джа заверил, что в случае с президентом США информация будет «получена быстрее», на это потребуется «менее недели». Специалист признал, что власти Соединенных Штатов пока не могут объяснить, где именно заразился Байден. «Не думаю, что мы это знаем», – сказал Джа. «Я не думаю, что это важно», – добавила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Риск того, что заболевание будет протекать тяжело, значительно снижен, поскольку президент [США] полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки. Он также принимает очень мощный противовирусный препарат, это еще больше снижает риск тяжелого течения заболевания», – подчеркнул Джа.
Сам Байден заверил, что справляется с работой, несмотря на заражение коронавирусом. «Друзья, думаю, вы слышали, что утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат, – отметил президент США. – Но я был дважды вакцинирован, мне дважды сделали бустерные прививки. Симптомы слабо выражены». «Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять», – сказал президент США. «Сохраняйте веру. Все будет в порядке», – добавил он.
Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест.
Напомним, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, в конце апреля коронавирусом заразилась глава МВФ Кристалина Георгиева. Помимо этого, в конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Путин возмутился призывам в Европе экономить воду, чтобы «рассердить» его
Президент России Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы якобы уменьшить энергодоходы Москвы и «рассердить» тем самым российского лидера.
«Позавчера мне показали картинку – в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». И показано – здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.
Белый дом объяснил слова Байдена о раке
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Говоря о «заболевании раком» президент США Джо Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, которые ему ранее удалили, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
Бейтс со словами «вот что имел в виду президент» сослался на сообщение в сети микроблогов одного из редакторов газеты Washington Post Гленна Кесслера. Кесслер указывал, что Байдену до того, как тот занял пост президента США, удалили немеланомные опухоли. В соответствующем медицинском отчете не говорилось, что у Байдена обнаружены онкологические заболевания, передает ТАСС.
В свою очередь, СМИ и пользователи соцсетей указали, что Байден говорил о болезни в настоящем времени. Кроме того, подчеркивается, что врачи связывали появление у Байдена опухолей не с НПЗ, а с тем, что он в молодости проводил много времени на солнце.
Напомним, Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. Он рассказал, как жил в Клеймонте в штате Делавэр рядом с нефтеперерабатывающими заводами. «Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – сказал он.
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Пентагон выступил против визита Нэнси Пелоси на Тайвань
Американские военные выступают против визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Как заявил Байден, в Пентагоне «думают, что сейчас это не является хорошей идеей». Однако Байден «не знает, каков статус этого». Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет жесткие меры, передает ТАСС.
Тем временем посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает все для мирного воссоединения. По словам посла, в Пекине слышат заявления со стороны США о необходимости сохранить мир, но Вашингтон «размывает политику «одного Китая», когда «существенно повышает уровень связей с Тайванем, посылая своих чиновников, современное оружие». Также США «заявляют, что будут защищать Тайвань военными средствами», сказал посол.
«Принцип «одного Китая», который подчеркивается в международных документах и трех китайско-американских коммюнике, находится под угрозой. Этот принцип – основа мира и стабильности в Тайваньском проливе», – заявил Цинь Ган.
Напомним, Пелоси собиралась посетить Тайвань еще в апреле, но отложила поездку – утверждалось, что из-за коронавируса. Визит, если он состоится, станет первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей.
Путин поддержал идею о замене «Кока-Колы» российским иван-чаем
В России необходимо наладить собственное производство горячего напитка иван-чай, президент Владимир Путин пообещал дать соответствующее указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
В ходе беседы на форуме «Сильные идеи для нового времени» к Путину обратился Александр Хлынов из союза производителей иван-чая, он предложил создать производство этого традиционного напитка, передает ТАСС.
«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь «Кока-Кола», там одна химия», – сказал президент в ответ.
Хлынов передал Путину подготовленные предложения.
«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву», – сказал глава государства.
В 2014 году в ходе ежегодной пресс-конференции журналист из Кировской области Владимир Маматов задал вопрос президенту о «Вятском квасе». Он говорил о проблемах местных производителей прохладительных напитков, в частности, кваса, уступающим таким гигантам, как «Кока-кола». Многие подумали, что журналист был нетрезв, однако, как выяснилось, он страдает заболеванием, связанным с кровообращением головного мозга.
Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%, соответствующее решение было принято по итогам XXV Петербургского международного экономического форума.
Правительство должно до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%, сообщается на сайте Кремля.
Также Путин поручил правительству совместно с Центробанком до 1 сентября принять решения по обеспечению запуска программы льготной промышленной ипотеки.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять решения по обеспечению запуска программы льготной промышленной ипотеки, предусматривающей предоставление льготного долгосрочного кредита на приобретение готовых производственных площадей по ставке не более 5% годовых на весь срок кредита», – отмечается в поручении.
Кроме того, правительство России и Центробанк к середине августа должны представить дополнительные механизмы роста объема ипотечных кредитов на уровне не ниже прошлого года.
«Правительству Российской Федерации подготовить при участии Банка России и представить предложения по определению дополнительных механизмов, обеспечивающих прирост в 2022 году портфеля ипотечных жилищных кредитов (займов) в номинальном выражении на уровне не ниже 2021 года. Срок – 15 августа 2022 года», – говорится в поручении главы государства.
Ранее сообщалось, что ставки по льготной ипотеке в топ-30 российских банков снизились до средних 6,46% годовых, при этом одну из самых недорогих льготных ипотек предлагают в Росбанке – 4,95%.
В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин после соответствующего поручения президента Владимира Путина на ПМЭФ подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.