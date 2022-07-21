Путин оценил инициативы победителей конкурса «Лидеры России»

Президент России, председатель наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал инициативы победителей конкурса «Лидеры России» о создании «Атласа удаленных профессий» и разработке цифрового медицинского помощника. Свои проекты управленцы представили на пленарном заседании форума «Сильные идеи нового времени».

В ходе пленарного заседания генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ», председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов представили Владимиру Путину проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель проектов по интеграции с корпоративными процессами платформы «Профессионалы 4.0» ПАО «Газпром нефть», победительница конкурса «Лидеры России» Светлана Голубева рассказала президенту о своем проекте «Атлас удаленных профессий», который, с одной стороны, поможет компаниям организовать у себя дистанционные форматы работы, а с другой, соберет предложения от талантливых специалистов без привязки к региону.

«Сегодня в нашей стране проживает более 20 млн граждан в малых городах без возможности переехать в большие. 4,5 млн наших соотечественников трудоспособного возраста имеют ограничения по здоровью, и 65% россиян хотели бы получить возможность дополнительного заработка. Ни в коем случае нельзя забывать про молодежь, про молодых талантливых людей. И для каждой из этих категорий удаленная занятость – это прекрасная, а иногда и, согласитесь, уникальная возможность получить дополнительный доход и тем самым значительно повысить качество своей жизни. Но проблема заключается в том, что предложений удаленной работы на сегодня катастрофически мало», – сказала Голубева.

Она уточнила, что «на портале «Работа в России» из 2,5 млн вакансий только 3 тыс., а это всего лишь одна десятая процента, предлагают удаленный формат работы. По нашим оценкам, аудитория проекта «Атлас удаленных профессий» составит более 10 млн человек, и мы прогнозируем, что порядка 10-20% из них либо смогут найти себе новую работу, либо получить возможность дополнительного заработка. А компании и государство, в свою очередь, смогут получить доступ к талантливым специалистам в разных регионах нашей страны для решения технологических задач, IT-задач, в том числе задач импортозамещения».

Путин оценил актуальность проекта, отметив, что работа в удаленном формате может быть весьма эффективной, и это стало очевидным в пандемийный период, когда значительное количество людей вынуждено было перейти на удаленную систему работы.

«Атлас удаленных профессий» – конечно, это важная вещь. Это чрезвычайно важно, это позволит нам просто гораздо эффективнее, в разы эффективнее использовать наш могучий и такой мощный интеллектуальный потенциал страны. Но и людям, безусловно, это будет помогать находить интересное дело и получать доходы соответствующие, достойные их. Поэтому это очень здорово. Конечно, я пометил для себя специально, обязательно переговорю с правительством», – отметил президент.

С инициативой о создании цифрового медицинского помощника, который позволяет человеку взаимодействовать с системой здравоохранения, выступил председатель совета директоров сети медицинских клиник «Доктор Рядом», победитель конкурса «Лидеры России» Максим Чернин.

«Человек обращается за медицинской помощью, и этот цифровой помощник проводит внимательный опрос по жалобам пациента и выбирает, разрабатывает на основе встроенных алгоритмов оптимальный для него маршрут. Например, записать к терапевту, или отправить сначала на анализы, или записать к узкому специалисту, вызвать врача на дом, а если совсем срочно, то вызвать скорую помощь. Это срезает очень много углов в маршруте пациента в получении услуги, которая ему нужна, – объяснил Чернин. – В «Доктор рядом» как в компании есть уже большая часть реализованного проекта. Мы провели более 400 тысяч телемедицинских консультаций на текущий момент, и, кстати, 100 тысяч из них были проведены в рамках социального проекта. Они были бесплатными для граждан России и были проведены в очень непростое психологическое время – это первая волна COVID и первый карантин. А вторая часть проекта сейчас проводится в Москве, и уже по 2 миллионам обращений было сэкономлено огромное количество времени врачей».

Президент подчеркнул, что в вопросах здравоохранения необходимо действовать аккуратно, при этом возможности широкого использования современных технологий должны расширяться.

«Здесь только важно действовать аккуратно, постепенно. Это та сфера деятельности, в которой нельзя навредить. Но нужно обязательно идти вперед, вот с чем я согласен, нельзя стоять на месте и все время ссылаться на то, что чего-то сегодня не готово и нельзя этого сделать. Если не стремиться к реализации, то никогда и не будет готово. Поэтому со своей стороны Вам обещаю, что я с Минздравом обязательно на этот счет поговорю, и будем Вас поддерживать», – заключил президент.

Всего на второй форум АСИ и Фонда Росконгресс поступило порядка 19,5 тыс. идей, с ними работали около 2 тыс. экспертов. На пленарном заседании выступят лидеры 11 инициатив форума по трем блокам – «Технологический суверенитет», «Социальное партнерство» и «Доверие для экономики». Эти проекты, в том числе, должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.