На Украине аннулировали лицензии «Медиа группы» Рината Ахметова

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины остановил действие лицензий на вещание всех телеканалов компании «Медиа группы Украина», принадлежащей Ринату Ахметову.

Решение было принято Нацсоветом без обсуждения. Остановлено действие разрешений на работу «всех национальных и региональных вещателей, которыми владеет его группа SCM». В частности, аннулировано действие лицензий телеканалов группы – «Украина» и «Украина-24», «Футбол», сообщили «Украинские новости» со ссылкой на онлайн-трансляцию нацсовета.

Ранее Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.

Пресс-служба группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба «за грубые нарушения его прав собственности». В компании подчеркнули, что «как собственник «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских Вооруженных сил, <...> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности».

В дополнение к данной жалобе Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM». Он попросил придать делу приоритетный статус, а также обратился к суду с просьбой применить к этому делу пилотную процедуру.

В состав группы SCM, основанной в 2000 году, входят компании «Метинвест», ДТЭК, «Медиа Группа Украина» и ряд других предприятий. Они расположены на Украине, а также в странах ЕС и Северной Америки.