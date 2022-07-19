Путин: До 2023 года будет рекультивировано не менее 111 свалок Кремль анонсировал визит Путина на военно-морской парад в Петербурге 19 июля 2022, 13:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин 31 июля планирует посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Планирует», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. По его слова, Путин 20 июля в режиме видеоконференции пообщается с участниками международного детского центра «Артек». «С Крымом президент будет общаться завтра. Завтра утром – он вернется ночью, под утро, из Тегерана – по видеосвязи пообщается с «Артеком». Там будут ребята – финалисты конкурса «Большая перемена», – сказал Песков. Отвечая на вопрос, планируется ли у главы государства поездка в Крым, Песков сказал, что в «ближней перспективе ничего не видится в графике, а там видно будет, но пока ничего конкретного нет». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.

Путин раскритиковал работу Ростеха в области инновационных технологий 18 июля 2022, 14:49

Фото: Павел Быркин/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает. «Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания)», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент напомнил, что в прошлом году был перезагружен проект по развитию микроэлектронной отрасли. При этом Путин отметил прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД – в сфере квантовых коммуникаций, Росатома – в области композитных материалов. «Однако в целом признать эту работу особенно успешной нельзя. Пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным реализация достигнута не менее 20% от целевых показателей. И в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», – указал он. Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. Путин пообещал развитие России вместе со всем миром 18 июля 2022, 14:41 Текст: Ольга Иванова

Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции. «Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно», – пояснил Путин, говоря о санкциях, которые Запад вводит против России, сообщает РИА «Новости». По его словам, России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но Россия не будет «пребывать в растерянности». «Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России», – сказал глава государства. Понятно, добавил президент, «что это огромный вызов для нашей страны». «Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», – подчеркнул Путин. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа тема разговора Путина и Эрдогана в Тегеране 18 июля 2022, 16:29 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во вторник в Тегеране обсудят вопрос вывоза украинского зерна, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, подчеркнув, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению. «Конечно, этот вопрос (о вывозе украинского зерна) будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС. Ушаков констатировал, что «работа (по вывозу украинского зерна) ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле». «Мы готовы продолжать работу на этом треке, и эта работа будет продолжена», – заверил Ушаков. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Путин призвал госкорпорации инвестировать в технологические компании России 18 июля 2022, 16:53 Текст: Кристина Цыцура

Крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, пока в стране нет обеспечения молодых высокотехнологичных компаний источниками финансирования, передает ТАСС. «Надо проработать с нашими компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну, вот замечательное направление использования этих ресурсов – ну, пожалуйста. Надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие», – указал глава государства, обсуждая возможности инвестирования в технологические компании. Ранее президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает. Путин заявил об обязательном выходе России на путь опережающего развития 18 июля 2022, 18:35 Текст: Кристина Цыцура

Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах – преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», – передает ТАСС слова Путина. Президент попросил правительство России, региональные команды «ставить вопросы технологического развития во главу угла в своей деятельности». Ранее президент заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании. Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы высокотехнологичных отраслей 18 июля 2022, 15:07 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. «У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством... И попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. Путин поручил актуализировать стратегию цифровой трансформации в России 18 июля 2022, 17:57 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил перезапустить работу по развитию сквозных технологий и актуализировать стратегию цифровой трансформации в России. «Работа по развитию сквозных технологий должна быть перезапущена, скорректирована с учетом реальных потребностей в экономике и новых условий, в которых мы живем. Необходимо актуализировать и стратегию цифровой трансформации с позиции полноты охвата всех отраслей экономики и социальной сферы, а также глубины и значимости планируемых в них изменений», – сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Ранее в ходе заседания Путин заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании. Путин: До 2023 года будет рекультивировано не менее 111 свалок 18 июля 2022, 19:55 Текст: Ольга Иванова

Более ста свалок будут рекультивированы в российских регионах до 2023 года по федеральному проекту «Чистая страна», заявил во время заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин. «Рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок, а до конца 2023 года не менее 111. Вы знаете, как все это начиналось на одной из «Прямых линий»: граждане остро поставили этот вопрос – вопрос с этими свалками. Хотелось бы, конечно, еще большими темпами, но все-таки работа идет», – приводятся слова Путина на сайте Минприроды России. Отмечается, что недавно глава Минприроды выступил с инициативой – выработать упрощенный механизм приемки проектов по ликвидации свалок Главгосэкспертизы, которые рассматриваются только после подтверждения наличия финансирования и одобрения на штабе в Минстрое России. При этом Минприроды России финансирование может подтвердить только после получения положительных заключений госэкспертиз. Кроме того, с этого года началась реализация нового федерального проекта «Генеральная уборка». Для его реализации Минприроды России выступило с инициативой наделить Росприроднадзор и Роспотребнадзор новыми полномочиями. Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что экология – одно из главных условий повышения качества жизни граждан. Путин назвал прошедший год самым успешным в сфере строительства 18 июля 2022, 14:57 Текст: Вера Басилая

В прошлом году в России было введено 92,6 млн кв. метров жилья, что на 18,7% больше, чем планировалось, увеличилась и выдача ипотеки, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, было выдано рекордное количество ипотечных кредитов – почти два миллиона, в том числе благодаря государственным программам ипотечного кредитования. Также растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды, передает РИА «Новости». Вместе с тем президент указал на проблему с возведением новостроек без детсадов и школ рядом, обратил внимание губернаторов на это. «В ряде регионов остаются проблемы с доступностью этих учреждений, особенно в таких новостройках, где вовремя не позаботились о необходимой инфраструктуре. Конечно, строить нужно, мы много раз об этом говорили, но нужно так строить, чтобы все-таки людям комфортно жилось, а получается иногда, что в итоге родителям приходится возить детей в другой район города», – приводит ТАСС слова Путина. Он попросил «руководителей регионов обратить на это особое внимание, ведь в новых кварталах живет немало именно молодых семей, семей с детьми, и их планы по рождению детей зачастую во многом зависят от того, насколько развита инфраструктура в их микрорайоне». Ранее Путин заявил, что задача по доступности яслей и детских садов в России почти решена, надо обратить внимание на регионы, в которых проблема еще не до конца ликвидирована. Путин заявил о необходимости поддержки попавших под санкции институтов развития 18 июля 2022, 15:37 Текст: Вера Басилая

Необходимы системные меры поддержки для российских институтов развития, попавших под санкции, заявил президент России Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Вы тоже упомянули о работе с нашими институтами развития. Некоторые из них прямо назвали. Здесь тоже нужны какие-то системные меры поддержки этих структур, поскольку они практически все попали под санкции», – приводит ТАСС слова Путина после доклада первого вице-премьера Андрея Белоусова. Ранее Путин заявил, что Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции. Путин: Необходимо создать механизм привлечения капитала в технологические компании 18 июля 2022, 16:22 Текст: Ольга Иванова

Многие российские быстрорастущие технологические компании, например, Ozon и Яндекс, финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть трудности, надо создать в финансовой системе России такие механизмы, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Многие российские быстрорастущие технологические компании – такие, например, как Озон или Яндекс, – финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, только у Ozon убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объемы продаж товаров на этой платформе приблизились к отметке 0,5 трлн рублей, а в следующем году могут и превысить триллион. «Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. И очень рассчитываю на обстоятельные предложения и министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка», – сказал Путин. Также Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию проектов по высокотехнологичным направлениям, сообщает ТАСС. «Считаю целесообразным за каждым направлением закрепить ответственного в ранге вице-премьера. У нас [первый вице-премьер] Андрей Рэмович [Белоусов] отвечает за все, за всю эту «поляну», но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством – и я просил бы председателя правительства [Михаила Мишустина] потом контролировать все, что происходит – наметили бы «грядку» для каждого заместителя председателя правительства. И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», – сказал президент. Путин поручил согласовать проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств 18 июля 2022, 18:19 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов, касающихся эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. «Не затягивайте, пожалуйста. В течение двух недель вопрос этот закройте, пожалуйста, все эти согласования закройте», – сказал он, заслушав доклады профильных ведомств на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Путин попросил премьер-министра России Михаила Мишустина доложить о том, какое решение будет принято. «Доложите потом, как коллеги между собой договорились. Мы с вами так и поступим», – пояснил Путин. В апреле Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционно. Путин назвал снижение бедности основной целью нацпроектов 18 июля 2022, 14:29 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. «Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель – это снижение бедности», – приводит его слова ТАСС. Путин указал, что темпы снижения бедности в России пока недостаточны. Глава государства напомнил, что в 2017 году этот показатель в стране составлял 12,9%, а по итогам прошлого года снизился до 11%. «Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года – но она, слава Богу, кстати говоря, снижается постепенно – мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», – подчеркнул Путин. Ранее Путин заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. Он распорядился, чтобы правительство и регионы сконцентрировались на выполнении этой задачи, которая «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости». Также Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам президента, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Путин заявил о росте продолжительности жизни в России 18 июля 2022, 14:22 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в стране превысила 73 года, что является хорошим показателем. Он отметил необходимость стремиться к продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году, передает РИА «Новости». «По итогам второго квартала этого года смертность, слава Богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам... превысила 73 года», – заявил президент. Глава страны попросил обратить внимание на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода. По словам главы ведомства, цели президента о росте продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году задают общий вектор развития медицины. Путин призвал регионы до конца решить вопрос доступности детсадов 18 июля 2022, 14:45 Текст: Вера Басилая

Задача по доступности яслей и детских садов в России почти решена, надо обратить внимание на регионы, в которых проблема еще не до конца ликвидирована, заявил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. «Мы много занимались строительством и оборудованием детских садов и яслей. Сейчас эта задача практически решена. Ну 99 с лишним процентов. Но в ряде регионов остаются тем не менее проблемы с доступностью этих учреждений», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что речь идет прежде всего о районах с новостройками, где вовремя не позаботились о необходимости такой инфраструктуры. «Конечно, строить нужно. Много раз об этом говорили. Но нужно так строить, чтобы все-таки людям комфортно жилось. А получается – иногда в итоге родителям приходится возить детей в другой район города. Я прошу руководителей регионов обратить на это особое внимание. Ведь в новых кварталах живет немало именно молодых семей. Семей с детьми. И их планы по рождению детей зачастую во многом зависят от того, насколько развита инфраструктура в их микрорайоне», – подчеркнул президент. Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.