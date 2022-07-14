|
|
Союзные силы взяли под оперативный контроль город Северск
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Город Северск находится под контролем союзных сил России и Донецкой народной республики (ДНР), сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.
«Северск под нашим оперативным контролем, это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Безсонова, после того как будут взяты Соледар и Северск, с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск, передает ТАСС.
«В принципе, я думаю, что из Северска украинские подразделения будут убегать еще быстрее, чем из Лисичанска», – отметил замглавы Мининформации.
Ранее в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В офисе Зеленского назвали условия перехода ВСУ в наступление
|
|
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины и мобильные системы ПВО.
«Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», – заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), передает РИА «Новости».
По словам Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает. «Как только это (поставки бронетехники) произойдет – замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», – утверждает Арестович.
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования.
Днем ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая «деоккупация», которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Авиаударом ВКС России в Николаеве уничтожено свыше 420 военнослужащих ВСУ
|
|
Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорья Запорожской области», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково ДНР, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегиревка Николаевской области и Карповка ДНР.
Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской народной республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка ДНР, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской народной республики и города Луганск.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что «Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор описал охоту на американскую гаубицу М777
|
|
Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
«В огромный бетонный ангар стекольного завода, что на пути от Лисичанска к Северску, влетело точно в крышу, разбив перекрытия и обрушив тонны бетона на стоявший внутри американский бронированный тягач с гаубицей. Расчет ВСУ был обнаружен аэроразведкой на позициях, с которых украинские артиллеристы обстреливали Рубежное и Северодонецк. Было принято решение проследить маршрут движения М777, который и вывел наши средства поражения на этот ангар», – сообщил Коц в своем Telegram-канале. Он также добавил, что приведенную в негодность гаубицу сейчас изучают российские специалисты.
«Расчетами 155-мм гаубиц М777 командуют американские инструкторы. Об этом стало известно после того, как военные ЛНР затрофеили уничтоженное орудие под Лисичанском. Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас. Местные жители рассказали, что гаубицы охраняли около 100 спецназовцев ВСУ. А курировал расчеты чернокожий инструктор. По данным разведки, это – гражданин США. Являлся ли он кадровым военным или отставным инструктором – неизвестно», – рассказал Коц.
Напомним также, военный репортер Евгений Поддубный рассказал в своем Telegram-канале про первую трофейную американскую гаубицу M777. По его словам, гаубицу M777, которую прозвали «три топора», нашли бойцы Народной милиции ЛНР. «Из пушки боевики киевского режима били по кварталам Рубежного. Руководил расчетом иностранный темнокожий специалист, охраняли гаубицу иностранные наемники. Пушка Б/У и с большим пробегом по Украине (Пострадала в ходе успешной контрбатарейной борьбы). Но это версия с цифровым баллистическим калькулятором. Боевая информационная система уже уехала в закрытые ведомства», – сообщил Поддубный.
В воскресенье в Минобороны России сообщали, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Днем позже в Минобороны России сообщали, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Соледар
Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Соледара в ДНР, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол ЛНР раскрыл детали новой тактики ВСУ в Донбассе
|
|
«ВСУ выбрали тактику одномоментного многочисленного запуска ракет, чтобы обмануть наши системы ПВО. Значит, нам придется перейти к более жестким мерам со своей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ночные обстрелы республики.
«Обстрел территории ЛНР производился из района города Часов Яр. Там находятся основные расположения ракетных подразделений Украины. Скорее всего, удар наносился не из самого города, а из его округи. Вероятно, ВСУ вывели на позиции ракетные комплексы, развернули их в нашу сторону и запустили по меньшей мере девять ракет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Дипломат при этом отметил, что в городе Часов Яр расположена крупная украинская база. «Поэтому когда Зеленский стонет по поводу неспровоцированного удара по этому городу, он, мягко говоря, лукавит», – подчеркнул он.
«Сейчас в районе городов-спутников Луганска – Александровска и Родаково – работают наши специалисты. Они собирают осколки, чтобы определить модификацию вооружения, использованного при обстрелах. Эксперты сходятся во мнении, что запускались уже привычные нам «Точки-У». А вот по американским HIMARS подтверждений пока нет», – пояснил дипломат.
Посол также уверен, что нынешние события иллюстрируют тот факт, что руководством ВСУ избрана новая тактика. «Командование ВСУ понимает, что не может одержать верх на поле боя, поэтому переходит к нанесению массированных ударов по мирному населению. Мы также понимаем, что зона безопасности республики должна быть значительно шире, а контроль за перемещением любых систем противника значительно серьезней. Речь идет о превентивном уничтожении любых реактивных и ракетных комплексов Украины, чтобы у них даже не было возможности развернуться в нашу сторону», – пояснил собеседник.
«Сейчас можно говорить, что наши системы ПВО выдержали удар, но учитывая новую тактику ВСУ, нам потребуется некое усиление систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будут решать наши военные после тщательного анализа случившегося», – добавил он.
«Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши системы ПВО, чтобы пробить в обороне хотя бы небольшую брешь. И бить они будут по невоенным объектам. Это тактика террора. Нам же теперь надо перейти к использованию более тяжелого вооружения. И командованию ВСУ надо отбить руки за попытки вести себя таким образом», – заключил Мирошник.
Минувшей ночью вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходила детонация боеприпасов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Красный Крест в Испании начал подселять украинцев к семьям ЛГБТ
Красный Крест в Испании расселяет сбежавших от призыва в армию украинских мужчин в семьи, согласные приютить дезертиров, в основном эти семьи – представители ЛГБТ.
«Ребята, Красный Крест нашел мне семью, но они геи. Собираются сводить нас. Я не слишком толерантен к ним, но и отказывать неудобно. Но как с ними жить, мозг даже отказывается представлять. Как к этому относиться и что посоветуете?» – пишет пользователь Y в чате помощи беженцам, сообщает ФАН.
Советы пользователей разные: от полного отказа до «закрыть глаза и уши» и заселяться. В последнее время все чаще поступают жалобы на Красный Крест именно от украинцев. Прежде всего они недовольны равнодушием представителей организации, медлительностью и бюрократизмом.
Также Красный Крест теперь тщательно проверяет счета украинцев. После того, как выяснилось, что за пособиями и помощью, как правило, обращаются не самые бедные слои населения, Красный Крест начал пробивать все счета. Если на них есть наличность, которой хватит на месяц проживания в приютившей стране, то в помощи отказывают.
Напомним, желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову», пишет Агнешка Пивар для издания Mysl Polska.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов помощи ежемесячно
Советник президента Украины Олег Устенко рассказал Financial Times, что для покрытия дефицита бюджета украинской стороне требуется ежемесячная финансовая помощь в размере 9 млрд долларов. По его словам, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить, сообщили СМИ.
«В ближайшие месяцы мы должны получать по 9 млрд долларов в месяц вместо пяти миллиардов... Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», – передает «Коммерсант» слова Устенко.
Ранее ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны договоренности Киева и Варшавы о вводе войск Польши на Украину
|
|
Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил бывший дипломат Ростислав Ищенко.
Экс-дипломат отметил, что принятие этой нормы сделает бывшую советскую республику протекторатом своего западного соседа, и выразил уверенность в скором одобрении законопроекта Радой, передает РИА «Новости».
«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт», – написал Ищенко в колонке для «Украины.ру».
Он добавил, что Польша вряд ли ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину, и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении гражданам Польши особого статуса на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Зеленский надеется победить Россию руками поляков.
В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Он также говорил, что уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению Украины, включая США. В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.
В апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине. В Польше предупреждали, что союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если Польша самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание ДНР и ЛНР Пхеньяном
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания Пхеньяном ДНР. Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР.
В конце июня независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик – решила признать Сирия. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР. Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США решили поставить Киеву бесшумные снайперские винтовки
Соединенные Штаты передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители, сообщается на официальном портале американских госзакупок.
Как отмечают аналитики, Вашингтон не остановили действия Киева, который ранее бесконтрольно раздал гражданским лицам тысячи автоматов Калашникова с военных складов. Новые винтовки, поставляемые в комплектации с глушителями, имеют все шансы оказаться на «витрине» черных торговцев оружием в даркнете, пишет RT.
По информации соответствующего тендера, контракт на поставку 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, 120 магазинов к ним, оптических прицелов и патронов опубликовало посольство США в Киеве. С винтовками приедут и глушители для ведения бесшумной стрельбы.
Отмечается, что стоимость контракта составила 695 тыс. долларов. Получателями оружия указаны полиция и пограничная служба Украины. Контракт опубликован 17 июня.
«В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International .338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тыс. патронов .338 Lapua Magnum для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины», – говорится в документации тендера.
Винтовки безвозмездно передадут в рамках проектов «Укрепление потенциала государственной пограничной службы Украины по охране северных и восточных границ Украины» и «Поддержка устойчивой реформы Национальной полиции Украины».
Ранее Киев призвал Запад в срочном порядке предоставить более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР сообщили о начале зачистки Северска
Силы ЛНР и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
«Союзные силы уже зашли в Северск (город в ДНР, находящийся под контролем ВС Украины). Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины», – приводит слова источника ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск. Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные силы начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о новой украинской тактике обхода противовоздушной защиты
|
|
Украинские военные начали применять новую тактику прорыва ПВО в Луганске: первой пускают ракету без боевой части, за ней следует снаряд с фугасной боеголовкой, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», – цитирует Мирошника РИА «Новости».
В представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что первая ракета была учебной, а вторая – уже с фугасной боевой частью. ПВО сбила обе ракеты, одна из них взорвалась и повредила 10 малоэтажных жилых домов, автомобиль и ЛЭП. Мирные жители не пострадали.
Ранее помощник главы МВД ЛНР сообщал, что под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы.
До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.
Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания ДНР
Украинское министерство иностранных дел объявило о разрыве дипломатических отношений с Корейской народно-демократической республикой из-за признания Донецкой народной республики.
«Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской народной демократической республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», – говорится в сообщении на сайте МИД страны.
Отмечается, что такая мера принята в ответ на признание Донецкой народной республики. Киев рассматривает это решение как попытку «подрыва суверенитета и целостности Украины».
«Признание северокорейским режимом «субъектности» российских оккупационных режимов на Донетчине и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины», – подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР. Глава ДНР Денис Пушилин в среду заявил, что КНДР признала ДНР.
До этого Сирийская Арабская Республика решила признать независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
Союзные силы начали продвижение в направлении Северска и Соледара
Подразделения союзных сил продвигаются в направлении Северска и Соледара, в районе Угледара есть успехи, но продвижение небыстрое, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определенные успехи, но тем не менее не так быстро все реализовывается, как хотелось бы», – передает ТАСС слова Пушилина в эфире телеканала «Соловьев.Live».
По его словам, подразделения ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал доставлять технику и боеприпасы для ударов по городам республики.
«Ситуация остается напряженной, тем не менее наши подразделения принимают ряд дополнительных мер для того, чтобы противник не успевал доставить технику, орудия и боеприпасы, которые могут полететь по нашим населенным пунктам», – сказал Пушилин.
Ранее войска ЛНР начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США раскрыли подробности стамбульской сделки по «зерновому вопросу»
|
|
Достигнутая в Стамбуле сделка по «зерновому вопросу» включает частичное разминирование и прекращение огня, сообщили источники американского издания The Wall Street Journal.
«В соответствии с соглашением... зерно можно вывозить из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов с прекращением огня... в географических пределах и некоторым разминированием», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Отмечается, что ВС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты.
Согласно источнику, предстоит проработка технических подробностей соглашения. После этого в ближайшие дни возможно его подписание, однако источник не считает, что это неизбежно.
Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов. До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД