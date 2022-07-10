Автобус с призывниками попал в ДТП под Архангельском

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком и газовозом в Архангельской области один человек погиб, 13 пострадали, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«В результате дорожно транспортного происшествия с автобусом в Котласском районе Архангельской области один человек погиб, 13 человек пострадало. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Девяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», – приводит сообщение ТАСС.

Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора областного правительства сообщили, что пассажирский автобус перевозил призывников на областной сборный пункт.

По данным пресс-службы, в результате ДТП один человек – водитель грузовика – погиб, водитель газовоза доставлен в реанимационное отделение Котласской центральной районной больницы, где мужчине оказывается медицинская помощь.

Кроме того, врачами были осмотрены 14 человек. Четырех из них, получивших ушибы, медики решили оставить под наблюдением, они госпитализированы. Остальные после осмотра отправлены домой. «Среди призывников нет серьезно пострадавших, обошлось небольшими ушибами, порезами. Оставленные в больнице под наблюдением находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнил глава областного Минздрава Александр Герштанский, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП микроавтобуса и двух автомобилей в Уфе пострадали восемь человек.