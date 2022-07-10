Ветеран ВОВ пришел в гуманитарный центр «Единой России» в Запорожской области

В гуманитарный центр «Единой России» в Запорожской области обратился участник Великой Отечественной войны 99-летний Сукач Михаил Григорьевич. Волонтеры выдали ему гуманитарную помощь и помогли вернуться домой.

«Сегодня в наш гуманитарный центр самостоятельно обратился участник ВОВ пулеметчи, минометчик Сукач Михаил Григорьевич 1924 года рождения. Выдали ему усиленный продуктовый набор, бытовую химию, средства личной гигиены. Доставили лично на дом», – приводят слова одного из волонтеров ЕР в Telegram-канале «Молодая гвардия».

На фронте он был пулеметчиком в составе 246-го Краснознаменного гвардейского стрелкового полка. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны» и «За мужество».

Михаил Григорьевич рассказал о том, как 19-летним ушел на фронт. «Я бывший пулеметчик, минометчик и заслужил звание старшина. Я подвиг сделал: форсировал Днепр, освободил Днепропетровск, Кривой Рог», – поделился своими воспоминаниями ветеран.

Он также рассказал о подвигах своих братьев. «Нас было четыре брата…Старший Мелитополь освобождал и погиб», – сказал Михаил Григорьевич.

26 июля у Михаил Петровича день рождения. Волонтеры из гуманитарного центра Мелитополя собираются навестить его и поздравить с 99-летием.

4 июня в Мелитополе Запорожской области открылся первый центр гуманитарной помощи «Единой России». В городе также появится детский досуговый центр, где заниматься с детьми будут студотряды педагогов.

«Город не пострадал, инфраструктура цела, открыты учреждения, магазины, работает сфера услуг. Поэтому у людей запрос не столько на гуманитарку, сколько на юридическую помощь. Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь прием, помогать людям с оформлением документов и пенсионных», – сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.