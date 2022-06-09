Музей НАТО рассказал о затягивании Албании в альянс

Музей НАТО раскрыл детали того, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подчинили себе албанские военные базы и включили Албанию в сам военный блок.

«В 1990-х годах Албания переживала те же процессы, что и большинство стран Восточной Европы, сменившие социализм на демократию западного образца. Но Албания не стремилась в одночасье расстаться с социализмом, поэтому США пришлось в своих лучших традициях, вмешиваясь во внутреннюю политику, помочь стране выбрать «правильный» политический курс», – говорится в публикации в Telegram-канале музея.

Авторы отметили, что с 1992 года американские институты развития инвестировали в «демократизацию» Албании более 500 млн долларов, но это не привело ни к политической стабильности, ни к экономическому росту. На данный момент, по информации специалистов музея, около 40% населения страны – это трудовые мигранты, работающие в разных странах Европы. Денежные переводы, которые они шлют домой, составляют свыше 20% ВВП Албании.

Полноценная статья о том, для чего США и НАТО нужна была небольшая европейская страна, формально не отвечающая критериям благополучности, опубликована на сайте музея.