В ВОЗ заявили о риске возникновения более опасного штамма коронавируса

Новый, более опасный штамм коронавируса может появиться в любой момент, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на бытующее ошибочное мнение о том, что пандемия ковида в мире закончилась.

«Ощущение, что пандемия закончилась, вполне понятно, однако оно является ошибочным», – сказал глава ВОЗ. «В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант [коронавируса], тогда как большое число людей остаются незащищенными», – цитирует его ТАСС.

По словам Гебрейесуса, хотя в мире снижается число заражений коронавирусом и летальных исходов, ВОЗ призывает страны сохранять бдительность.

Вакцинацию от коронавируса прошли в целом почти три четверти работников здравоохранения и лиц старше 60 лет, однако «этот показатель гораздо ниже в странах с низкими доходами», констатировал он. В 68 государствах охват населения вакцинацией не дотягивает до 40%. Как подчеркнул гендиректор, в мире сейчас имеется достаточно вакцины, «однако нет спроса [на прививки] во многих государствах с самыми низкими уровнями вакцинации».

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 июня в России от коронавируса выздоровело 4737 человек, или на 7,8% меньше в сравнении с 7 июня 2022 года.