Пушилин: «Единая Россия» совершает сегодня в Донбассе подвижнические дела

Несмотря на опасность из-за беспрецедентно ожесточенных обстрелов со стороны боевиков, представители «Единой России» ведут масштабную работу в ЛНР и ДНР, жители освобожденных территорий на себе ощущают конкретные результаты гуманитарной миссии партии, подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с представителями ЕР.

«Чтобы успевать за скоростью происходящих событий, требуется упорядоченная, системная работа, в которой фактор времени играет решающую роль. Вот почему так важна инициатива «Единой России» по плотному взаимодействию Народного Совета ДНР с Советом Федерации и Госдумой. Практическую пользу в этом сотрудничестве принесет закрепление за территориями республики депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Это выход на совершенно иной уровень взаимодействия», – приводятся его слова на сайте партии.

Он добавил, что партия «Единая Россия» совершает сегодня в Донбассе подвижнические дела, несмотря на опасность из-за беспрецедентно ожесточенных обстрелов со стороны боевиков.

«Активнейшим образом участвует в возрождении Мариуполя его уроженец – Дмитрий Саблин. Огромную работу на территории освобожденных населенных пунктов совместно с волонтерами проводит Артем Туров. В больницах Донбасса с российскими волонтерами-медиками добровольцами работают практикующие хирурги и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, замглавы этого комитета Бадма Башанкаев. Это люди, которые сегодня творят историю вместе с освободителями Донбасса, вместе с жителями республик. От лица ДНР выражаю глубокую благодарность «Единой России» и ее руководству за всестороннюю масштабную поддержку Донбасса», – сказал Пушилин.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР. В Донбассе и освобожденных территориях работают 17 гуманитарных центров «Единой России». Первый из них был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на временную работу. В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи.

По инициативе партии с начала СВО формируются бригады врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. По поручению Андрея Турчака руководит этой работой председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. В общей сложности с начала специальной операции более 200 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам в Донбасс. В ДНР работу медиков-добровольцев курирует его коллега, первый зампредседателя комитета по здравоохранению Бадма Башанкаев. Он работает в Донецком республиканском госпитале.