За сутки в России госпитализировали 662 человека с коронавирусом

Число госпитализированных в последние сутки с коронавирусом составило 662 человека, это на 20,9% меньше, чем за прошлые сутки, сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

«По состоянию на 6 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 18 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах страны», – сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

В 18 российских регионах ситуация не изменилась.

За сутки выздоровели 3 тыс. 492 человека, это на 11,3% меньше, чем в прошлые сутки.

Всего за последние сутки выявлено 3 тыс. 349 случаев заболевания, скончались 64 человека.

Напомним, в прошлые сутки в больницы попали 837 человек с коронавирусом. Это на 43,9% меньше по сравнению с 4 июня.