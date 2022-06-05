Во Всероссийских акциях в День эколога приняли участие около 30 тыс. человек

В День эколога около 30 тыс. человек приняли участие по всей стране в акциях Марафона зеленых дел, направленных на сохранение окружающей среды. Участники Марафона зеленых дел убирали территории от мусора, очищали берега рек, озер и морей, сдавали вторсырье на переработку, и сажали деревья.

Тысячи человек из десятков регионов страны вышли на улицы в День эколога, чтобы внести свой вклад в заботу об окружающей среде в рамках Марафона зеленых дел. Жители Калининграда сортировали отходы, в Псковской области и в Ненецком автономном округе высаживали деревья в рамках акции «Сад памяти», на Камчатке очищали территорию от бытового мусора, жители Омской и Иркутской областей участвовали в велозабегах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Во Всемирный день окружающей среды мы смогли объединиться, и всей страной показать, как охранять природу и беречь Родину. Я благодарю экологические НКО, общественные организации, волонтеров, активистов и неравнодушных жителей России, кто вышел сегодня высадить лес, очистить берега рек и озер, защитить хрупкую Арктику и не только. Сегодня мы вместе с Минприроды России приехали поддержать и передать гуманитарную помощь коллегам-экологам в Донецк: портативные газоанализаторы, которые позволят контролировать загрязнение воздуха в городах, компьютерную технику, квадроциклы для ландшафтных парков и другое оборудование», – заявила генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко.

В Москве мероприятие в рамках марафона прошло в Новослободском парке и собрало порядка 200 человек, среди которых была синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева. Участники акции, которую организовала группа «ЭкоЛайн», смогли не просто сдать вторсырье, но еще и сыграть в экобаскетбол, экогольф и экопонг.

«Нам очень важно, чтобы люди реально начали разделять отходы и задумываться о том, какой мы передадим нашу Землю своим потомкам. Поэтому мы используем любую возможность для донесения этого жителям нашего города и всех территорий, где мы работаем. Марафон зеленых дел стал важной поддержкой в этом деле.», – рассказала Елена Вишнякова, заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн.

На экологические проблемы через искусство посмотрели в Череповце, где в Парке им. Ленинского комсомола открыли театр под открытым небом «Зеленая волна». Театральные коллективы города показали свои постановки на экологические темы. Вместе со зрителями они попытались приблизиться к решению проблем загрязнения рек, воздуха и лесов.

«Много лет назад неравнодушные жители Череповца провели первый небольшой субботник, запустив экологический бумеранг, который за это время коснулся сердец тысяч людей всей Вологодской области. Восстановление и сохранение живой природы, экологическое просвещение важны для каждой семьи. Марафон зеленых дел помогает объединиться и приблизиться к достижению этих целей. Мы рады стать частью такого большого проекта», – сказала руководитель проекта «Экологический бумеранг» Оксана Федотовская.

В Санкт-Петербурге, Пермском крае, Тверской и Тульской областях, а также во многих других субъектах в поддержку Марафона зеленых дел прошли экологические фестивали с мастер-классами, квестами и тренингами. В Нижнем Новгороде в офисе благотворительного фонда «Во Благо Дар» для детей провели экоурок, на котором рассказали о правилах раздельного сбора отходов. Жители Республики Коми, Магаданской и Псковской области в День эколога помогали приютам: сдавали теплые вещи, лекарства, корм и игрушки.

Участники Марафона в Воронежской области убирали прибрежную территорию реки Битюг и организовали сплав на байдарках. В Смоленской области очищали берег и дно озера Ключевое совместно с водолазами из «Пожарно-спасательного центра». Такие же работы проводили и в Казани – там дно озера Глубокое исследовали специалисты Русского географического общества. Школьники из Астраханской области выпустили 300 мальков осетровых видов рыб в естественную среду обитания.

Ранее путешественник Федор Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным на мотопарапланах вылетели из Архангельска, чтобы совершить рекордную трансконтинентальную экспедицию в поддержку проекта «Чистая Арктика».

Кроме того, груз с гуманитарной помощью для природоохранного ведомства Донецкой Народной Республики доставили в Донецк в воскресенье, в День эколога в рамках Всероссийского марафона зеленых дел.

Марафон зеленых дел прошел по инициативе генерального директора АНО «Сад Памяти» Ольги Степченко. Свое предложение в конце мая она озвучила на молодежном экологическом форуме «Экосистема». Идею поддержали Общественная палата России, Общественный совет при Минприроды России, а также «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», «Вода России», «Чистый Север – чистая страна», «Россия – страна возможностей» и другие.