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Российский дипломат назвал условия завершения спецоперации на Украине
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Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, пока не прекратятся обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза для России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Совете Безопасности всемирной организации.
«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Поставками вооружений вы [западные страны] лишь продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население, – отметил Полянский. – Чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями».
Он также подчеркнул, что поставляемое Западом оружие Киеву, а также прибывшие на Украину иностранные наемники представляют собой законные военные цели для России. «От вас в Киеве хотят лишь поддержки деньгами и оружием. При этом вы должны понимать, что поставки последнего, как мы вас с самого начала и предупреждали, были и остаются для нас военными целями, как и наемники из ваших государств. И объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями», – сказал Полянский в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации.
Российский дипломат пояснил, что по этому принципу законными целями были и «ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин». «Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит», – отметил Полянский. «При этом, как бы вы вопреки фактам ни утверждали обратное, мы ударов по гражданским и мирным объектам не наносили и не наносим», – констатировал первый заместитель постпреда РФ при ООН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН исключить Россию из Совета Безопасности всемирной организации, где РФ является постоянным членом. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров разъяснил, что в пустующем ТЦ в украинском Кременчуге произошел пожар из-за детонирования боеприпасов западного производства на стоящем рядом армейском складе, по которому нанесли удар российские военные. При этом Владимир Зеленский утверждает, что причиной пожара в ТЦ в Кременчуге стал ракетный обстрел. Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, детонация которых вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.
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Посол США отчитала представителя украинских властей
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Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «бездоказательными» заявления главы фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давида Арахамии о том, что Тбилиси якобы позволяет Москве обходить санкции, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, Арахамия выдвинул «очень серьезные» обвинения, но при этом «не предъявил никаких доказательств». Она сказала, что «такого типа разговоры должны вестись между правительствами, на двустороннем уровне, по дипломатическим каналам, а не через СМИ».
«Власти Грузии ответили на эти обвинения, – сказала Келли Дегнан. – В целом такая напряженная риторика между Грузией и Украиной на руку только России. Не время сейчас для противостояния Украины и Грузии, им нужно объединиться против «общего оккупанта».
Ранее вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал «оскорбительным вмешательством во внутренние дела» его страны заявления Арахамии.
«Это лживые и несерьезные, не подкрепленные фактами заявления. Они абсолютно безответственны, и это оскорбительное вмешательство в дела грузинского государства», – заявил зампред правительства Грузии на брифинге в понедельник.
«Такое вмешательство политика другой страны, думаю, неприемлемо и оскорбительно для всех наших граждан», – сказал он.
Арахамия не впервые выступает с неподтвержденными обвинениями в адрес Грузии. На этот раз он заявил, что грузинские министры и депутаты осуществляют транзакции за рубеж, помогая российской стороне обходить санкции, а бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили помогает странам, спонсирующим терроризм.
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Депутат Гурулев рассказал о подвиге генерал-майора Ясникова при защите острова Змеиный
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, как генерал-майор Михаил Ясников лично доставил на остров Змеиный зенитно-ракетопушеченый комплекс «Панцирь-С» под огнем ВСУ.
«Рассказываю о подвиге небольшой группы военнослужащих и особенно генерал-майора Михаила Ясникова. Они, рискуя своими жизнями, обеспечили защиту острова Змеиный от вражеских нападений с воздуха. Написал, как это все происходило в течение нескольких дней. (…) Здесь готовый сюжет для фильма, даже придумывать ничего не надо, жизнь и наши герои все сделали уже», – написал Гурулев в своем Telegram.
По его словам, заместитель командующего флотом по МТО, генерал-майор Ясников «лично прибыл к месту жительства одного из крановщиков и убедил его в жизненно важной необходимости в выполнении данной задачи».
«Сначала вертолетом, а затем катером они вместе прибыли на плавучий кран. Крановщик начал перегрузку ЗРПК «Панцирь-С» на десантный катер. Однако из-за большой массы ЗРПК десантный катер дал крен», – продолжил Гурулев.
Депутат рассказал, что Ясников принял решение закрепить борта катера стропами крана. Угрозу опрокидывания сняли.
«Чтобы доставить «Панцирь», другую военную технику и материальные средства технического обеспечения на Змеиный, оставался один вариант – идти на кране. 9 из 12 гражданских членов экипажа отказались из-за отсутствия социальных гарантий, в том числе единственный крановщик. Генерал-майор Ясников в течение часа прошел обучение работе на крановой установке, взял всю материальную ответственность на себя», – написал Гурулев.
На подходе к острову Змеиный судно прикрывалось с применением зенитных ракетных комплексов, размещенных на судах обеспечения, при реальном ракетном воздействии подобная система была применена впервые.
«В ходе выгрузки враг атаковал остров «Точкой-У», к счастью ракета поразила участок острова вдали от места выгрузки и никто не пострадал. Через 20 минут зенитно-ракетопушеченый комплекс был выгружен на пирс лично генерал-майором Ясниковым», – рассказал депутат.
Еще через 20 минут на «Панцире» заработала радиолокационная станция, комплекс заступил на боевое дежурство. Уже через несколько мгновений было выпущено три зенитных управляемых ракеты, которые на мгновение опередили разрыв еще одной вражеской «Точки-У». Позже «Панцирь» сбил ракету над поверхностью воды. Это была предположительно противокорабельная ракета «Нептун», которая направлялась на плавучий кран.
«Решительность и смелость Михаила Ясникова взять на себя всю ответственность, повести людей за собой, отвага и героизм всех членов экипажа и боцманской команды позволили спасти всех военнослужащих, которые охраняют остров Змеиный. Контроль над этим островом нам необходим, это стратегически важный объект», – заключил депутат.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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В G7 заявили о создании нового «плана Маршалла» для восстановления Украины
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В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый «план Маршалла», заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное – что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Шольц заявил, что события на Украине продемонстрировали зависимость от российских энергоносителей, Запад будет ее снижать.
«Все мы согласны, в чем будущее. А именно – не в газе», – сказал он. По его словам, этот энергоресурс нужен на переходный период и поэтому есть смысл в отдельных инвестициях. Шольц напомнил, что к 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности, сообщает ТАСС.
Напомним, «Большая семерка» (G7) будет координировать санкции против России на беспрецедентном уровне так долго, как потребуется, говорится в итоговом коммюнике, распространенном по итогам саммита «семерки» в Баварии.
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В ДНР оценили шансы бегущих ВСУ зацепиться за Северск
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«ВСУ, конечно, могут попытаться организовать укрепрайон в Северске, но там нет крупных промзон. Кроме того, в данном районе расположена наша серьезнейшая группировка контрактников», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что боевики ВСУ бегут из освобождаемого союзными силами Лисичанска в Северск, расположенный в 30 километрах к западу.
«Попытки бежать в Северск – истерические припадки ВСУ. На этом направлении сейчас перекрыты все трассы, так что им приходится идти по полям и лесам. Но ранее сами ВСУ заминировали эти территории. Очевидно, что добраться удастся далеко не всем. Так что эта «эвакуация из Лисичанска» – последний этап освобождения Луганской народной республики», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
«Таким образом, фактически Киев признает, что полностью утратил контроль над территорией ЛНР. Так что все силы теперь будут сосредоточены на территории ДНР. Сейчас, как мне кажется, вернутся части наших подразделений, которые пока еще помогают луганским формированиям, и здесь начнется активное движение», – уверен собеседник.
При этом Бердичевский выразил сомнения в том, что ВСУ удастся сформировать укрепрайон в месте новой дислокации. «Там нет таких больших промзон, как, например, в Северодонецке или Мариуполе. Так что шансы на длительное удержание просто мизерные», – отметил собеседник.
«Также стоит учитывать, что в районе Северска стоит наша мощнейшая группировка. Она состоит в основном из контрактников, а луганских и донецких мобилизованных ребят там нет. Это серьезные боевые подразделения и части, так что украинским боевикам тягаться с ними почти невозможно», – заключил Бердичевский. Союзные силы контролируют левый берег Северского Донца, менее чем в 10 километрах от расположенного на другом берегу Северска.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Утром во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник со ссылкой на сообщения местных жителей проинформировал о начале отхода украинских формирований из Лисичанска, который занимают союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР. Группы бойцов ВСУ пытаются пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу от Лисичанска, на той части территории ДНР, которую сейчас контролирует Украина. «По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5–7 тысяч украинских боевиков из вооруженных подразделений», – отметил Мирошник в своем Telegram-канале.
В комментарии газете ВЗГЛЯД посол ЛНР рассказал: жители Северска сообщают о концентрации сил ВСУ в городе. «Туда, по нашим данным, была совершена переброска какой-то группы войск ВСУ со стороны Славянска», – сообщил Мирошник.
В понедельник украинские формирования пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли, в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
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Стало известно о новом роде занятий украинского боевика Волыны
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В Сети появилось фото командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), который ранее сдался в плен и был этапирован в Россию. По снимку понятно, что известный ранее боевик перешел к созидательному труду.
Снимок-сравнение «до» и «после» опубликовал в Telegram-канале блогер Сергей Колясников. «У героя Азовстали Волыны (слева на парном снимке – прим. ВЗГЛЯД) все хорошо, даже подружка есть. Спецоперация «экстракшон» СБУ, ГУР и лично Зеленского продолжается», – написал он.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России.
Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
Минобороны заявило о поражении иностранных вооружений и боеприпасов ВСУ в Кременчуге
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ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери ВСУ.
В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной «дружественного огня». Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады.
Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения», – сообщил Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.
Также ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления в районе Спорное Донецкой народной республики (ДНР), живая сила и военная техника ВСУ в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Ленинское, Селидово, Дзержинск, обстреливавших населенные пункты ДНР, а также два артиллерийских взвода в районах Кирово ДНР и Зайчевское Николаевской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах», – отметил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области. Также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка, Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое ДНР, Лоскутовка Луганской народной республики.
Кроме того, перехвачено: семь украинских баллистических х ракет «Точка-У» в районах Стаханов, Алчевск, Лозовский ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в районах Сухая Каменка, Терновая Харьковской области, Донецк, Ясиноватая, Троицкое и западные окраины Авдеевки ДНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что под Лисичанском уничтожена группа боевиков «грузинского легиона».
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ВСУ впервые применили в ЛНР американскую РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили по Перевальску в Луганской народной республике одну ракету из РСЗО М142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 7.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Как отметил подполковник ЛНР Андрей Марочко, это первый случай применения этих РСЗО в ЛНР.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева к массовым убийствам мирного населения, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные.
До этого Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов.
В минувшее воскресенье руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у лидеров стран G7 тяжелое вооружение и призвал усилить санкции против России. При этом Россия не единожды предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
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ФСБ рассекретила документы о планах украинских националистов создать государство в Приморье
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Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии, вели активную работу по подготовке создания своего государства на землях нынешнего Приморского края, отвоевав их у СССР, следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью.
Среди этих материалов – вынесенное уже во времена современной России постановление об отказе в реабилитации осужденным лидерам дальневосточных украинских националистов, передает РИА «Новости».
Осенью 1945 года, после разгрома Красной армией группировки японских войск в Маньчжурии, советская военная контрразведка СМЕРШ арестовала четырех активистов украинского националистического движения на Дальнем Востоке. Это Юрий Рой, Иван Шлендик, Александр Дзыгар и Николай Самарский.
Дальнейшее следствие установило, что в 1934 году, после захвата Японией территорий Маньчжурии, по инициативе проживавших там украинских националистов из числа эмигрантов, а также при участии польского консульства в Харбине и образованного при нем общества «Прометей» была создана антисоветская организация «Украинская национальная колония» (УНК).
По данным следствия, основной задачей УНК была активная борьба против СССР с целью отторжения от Советского Союза Украины и создания на ее территории националистического государства со столицей в Киеве, а также отторжения советского Приморья от государства для образования на этой территории украинской автономии «Зеленый Клин».
УНК формировалась главным образом из остатков банд Петлюры и лиц, непосредственно боровшихся против советской власти в годы гражданской войны.
Под руководством Роя в 1936–1939 годах в этих целях там началась широкая пропагандистская кампания, в частности, через печатные издания, например, журнал «Дальний Восток».
Кроме того, для активизации антисоветской деятельности в Маньчжурии УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию «Украинская Дальневосточная Сечь», которая и стала основным проводником идей создания украинского национального государства на землях Советского Приморья. В этих же целях в УНК в 1936–1937 годах прибыли представители берлинского центра «Организации украинских националистов»* Корда-Федоров, Марков и другие, которые при содействии японской военной миссии в Харбине, а также Роя заняли руководящие посты в колонии.
ОУН* поддерживалась Абвером – военной разведкой гитлеровской Германии. Японские военные миссии – разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Харбинская ЯВМ (Информационно-разведывательное управление Квантунской группировки войск) была руководящим органом для всех японских военных миссий и их отделений.
Как установило следствие, Рой руководил всей политической деятельностью УНК против СССР. Дзыгар в 1937 году участвовал в создании «Украинской Дальневосточной Сечи», а в 1944 году его избрали членом совета старшин «Украинской национальной колонии». Шлендик в 1935 году вступил в УНК, в 1936–1939 годах был членом ее правления и начальником канцелярии, а также техническим редактором журнала «Дальний Восток». Самарский состоял в «Украинской национальной колонии» с 1934 года, на следующий год стал членом правления, с 1937 года работал личным секретарем Роя, одновременно возглавлял группу гетмановцев. С 1934 года он также входил в совет старейшин УНК и вел активную националистическую деятельность.
Вина Роя, Дзыгара, Шлендика и Самарского была доказана, и они по приговору суда получили по 10 лет лагерей. Уже во времена современной России им отказали в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.
Ранее Львовский областной совет призвал президента Украины Владимира Зеленского предоставить лидеру украинских националистов Степану Бандере звание Героя Украины.
Власти рассказали о причине взрыва в порту Бердянска
Задымление и взрыв в районе порта в Бердянске, кадры которого распространяются в СМИ, последовали после проведения работ по разминированию территории порта, рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.
«Это разминирование, подтверждаем», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Сейчас специалисты продолжают работы по разминированию порта в Бердянске, вскоре он сможет заработать в плановом режиме, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он пояснил, что «в Бердянске в порту прозвучали два громких взрыва подряд, в процессе разминирования взорваны неразорвавшиеся боеприпасы – наследство от террористов [президента Украины Владимира] Зеленского. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме».
Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов уточнил, что вывоз боеприпаса, взорванного в порту, мог быть опасен для жителей города, поэтому было принято решение взорвать его на месте.
«Это не было терактом. Это было разминирование плановое. [Осталось] «наследие» от ВСУ, то, что осталось после того, как обстреляли БДК (большой десантный корабль – прим. ВЗГЛЯД): там осталась «Точка-У» и неразорвавшиеся снаряды с тех пор, когда там находились ВСУ», – пояснили в пресс-службе.
В Белом доме усомнились в возможности возвращения Украиной утраченных территорий
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Сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации, сообщили американские официальные лица анонимно на телеканале CNN.
По их информации, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки, передает ТАСС.
Источники отметили, что не все в американской администрации относятся к перспективам Украины с беспокойством. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он «часами разговаривал» по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы «отвоевать» утраченные территории.
«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», – сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов.
По словам политика, Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодня американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.
Представитель Пентагона и источники телеканала, в свою очередь, отметили, что Украина вряд ли сможет задействовать достаточно сил, чтобы вернуть утраченные территории на поле боя.
Ранее историк и политический философ Егор Холмогоров заявил, что одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы – многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Силы ЛНР задержали под Лисичанском иностранных наемников
Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. Они также принимали участие в [боях] в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Что дальше с ними [наемниками] будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наемников статуса военнопленного не будет», – сказал помощник министра внутренних дел ЛНР.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Украинский генерал счел ошибкой желание командования удерживать Северодонецк
Армии Украины нет смысла удерживать Северодонецк, это ошибка, подобная решению экс-президента страны Петра Порошенко бороться за Донецкий аэропорт в 2014 году, выразил мнение бывший первый заместитель командующего сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос агентству РБК-Украина.
«По моему мнению, мы сейчас видим повторение ошибки предыдущей власти, когда в свое время Порошенко держался за Донецкий аэропорт, где гибли сотни людей. В тактическом и оперативном плане никакой пользы от этого не было. <...> Сейчас, в моем понимании как военного, держаться за Северодонецк нет смысла», – передает ТАСС его слова.
Кривонос отметил, что после выхода с территории Донецкого аэропорта и до 2022 года украинские силы полностью контролировали все подходы к объекту и не позволяли восстанавливать его.
«Так же и здесь. Оставшись на господствующих высотах в Лисичанске, мы бы полностью контролировали весь Северодонецк и смогли бы сохранить наши ресурсы», – добавил генерал.
С 2014 года Донецк подвергался артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта.
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Эксперты поспорили о позиции США относительно территориальных потерь Украины
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«Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину, поэтому основная поддержка перекладывается сейчас на Великобританию. Вместе с тем Запад находится в довольно жестких условиях, учитывая вероятность российского ответа», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Можегов. Ранее CNN сообщил о сомнениях США по поводу возможности возврата Украиной утраченных территорий.
«На мой взгляд, в США сейчас идут закулисные переговоры о том, чтобы установить тот статус-кво, который сложился на сегодняшний момент. Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину. При этом есть опасность китайского сценария, а войну на два фронта Штаты точно не выдержат», – предполагает политолог и пубицист Владимир Можегов.
Американист полагает, что поддержка Украины против России перекладывается Вашингтоном на Великобританию.
«Тот факт, что в команде Байдена действительно идут дискуссии о возможности остановки боевых действий, не является инсайдом. Поэтому мы можем, по разным соображениям, говорить об этом достаточно уверенно», – считает Можегов. По его мнению, Запад находится в довольно жестких условиях и ограничениях «красных линий» в части поставки вооружения Украине. «На Западе понимают, что могут поддерживает Украину ровно до той степени, чтобы эта поддержка не вызвала необратимые удары со стороны России», – высказал мнение политолог.
«С одной стороны, американцы хотят поддержать свой ВПК, избавиться от старого вооружения. С другой стороны, они не могут поставлять наступательное вооружение, которое может достигать России и наносить серьезный ущерб. Все прекрасно понимают, что Россия не оставит без ответа подобные вещи. Поэтому они балансируют между возможным и желаемым», – добавил Можегов.
При этом, заметил он, пока дело не дойдет до переговоров с Владимиром Зеленским, темы, которые витают в кулуарах, не будут обсуждаться публично. «Вместе с тем украинскому президенту сейчас приходится лавировать между американскими кураторами, британцами и собственным военным руководством», – полагает собеседник.
Иной точки зрения по поводу «инсайда» из Белого дома, опубликованного CNN, придерживается политолог-американист Малек Дудаков. «Это, скорее, делается ради пиара, нежели так есть на самом деле, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Мы уже довольно давно слышим такие заявления и видим утечки в прессе: мол, Байден далеко не главный ястреб в этом кризисе, он ни к чему не призывает и считает, что украинцы сами должны решить будущее своей страны».
«Это, конечно, в большей степени связано с тем, что Байдену в преддверии кампании 2024 года нужно апеллировать к избирателям США, которые измучены кризисом и, судя по опросам, хотят побыстрее забыть про этот конфликт и решать свои проблемы – инфляцию, топливный кризис и так далее», – полагает Дудаков.
Вместе с тем вброс в прессу можно расценивать как проявление пиаровской стратегии руководства США на внешнем контуре. «В Вашингтоне пытаются показать, что есть Лондон, который более ястребино настроен – в то время, как они, американцы, считают, что украинцы сами должны решить, что и как им делать», – отметил политолог.
«В реальности, конечно, все иначе, – подчеркнул Дудаков. – Вашингтон заинтересован, чтобы не было этих переговоров с Россией, чтобы украинский кризис продлился как можно больший срок, им выгодно стратегически ослаблять Россию. Поэтому они делают все возможное, чтобы Украина продолжала оттягивать на себя ресурсы России».
«Таким образом, американцы не хотят, чтобы были какие-то переговоры с Россией, но и прямо об этом не говорят, запуская всевозможные утечки о том, что Байден является таким своеобразным голубем и выступает за то, что украинцы сами должны решать свою судьбу», – резюмировал американист.
Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть себе все территории, которые она потеряла в пользу России за последние четыре месяца боевых действий, – даже с более тяжелым и совершенным американским вооружением, которое планируют отправить союзники. Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник CNN. Источники телеканала, близкие к Белому дому, сообщили: советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский «изменить свое определение украинской «победы» с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны».
При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Украину, «чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки России», отмечается в публикации. Кроме того, сообщается, что в дискуссии в Белом доме прозвучал довод о необходимости наращивания военных поставок Киеву.
«Помощник конгрессмена, знакомый с дискуссиями, сказал CNN, что уменьшение украинского государства не является неизбежным, – сообщает американский телеканал. – «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», – сказал помощник. Он отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь».
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В те же дни зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине.
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Американский историк заявил о планах украинских радикалов убить Зеленского
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Соединенные Штаты отказались помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его «намерений приступить к выполнению Минских соглашений», заявил в журнале Nation американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
По его мнению, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе. «Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», – передает РИА «Новости» его слова.
Историк выразил мнение, что Белый дом никак не отреагировал на происходящее. «Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего – его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», – разъяснил Хомский.
При этом он добавил, что вместо этого Вашингтон предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, и ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.
Накануне Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
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Ракета американской РСЗО HIMARS при обстреле Перевальска несла кассетный заряд
Ракета, которая применялась украинскими силовиками при обстреле Перевальска из американской РСЗО HIMARS, несла кассетную боевую часть, рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«На месте обстрела города Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью производства американской фирмы Lockheed Martin, примененной с РСЗО M142 HIMARS», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что пострадавших и повреждений не было зафиксировано.
Поставка американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Украине дает возможность ВСУ обстреливать самые отдаленные территории ЛНР, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Но республика, по его словам, разработала ряд и комплекс мероприятий, которые минимизируют действия данного комплекса.
«Но нужно учитывать, что это все-таки грозное оружие и оно наносит существенный вред и гражданской инфраструктуре и, естественно, мирным жителям», – добавил он.
По его словам, разрушительная сила РСЗО HIMARS сопоставима с советскими «Ураганами».
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