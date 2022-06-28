Песков оценил влияние санкций на выполнение Россией социальных обязательств

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28 июня, вторник | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР оценили шансы бегущих ВСУ зацепиться за Северск
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Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей.
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Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти.
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В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков оценил влияние санкций на выполнение Россией социальных обязательств
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Для России приоритетом является выполнение всех социальных обязательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о том, как санкции на российские нефть и газ повлияли на выполнение социальных обязательств и макростабильность страны.
У представителя Кремля поинтересовались, насколько серьезными будут последствия для выполнения социальных обязательств и макростабильности в России в случае, если G7 установит потолок цен на российские нефть и газ.
«Мы пока не знаем, о чем идет речь, идет ли об этом речь, поэтому я не считаю возможным какие-то сейчас обсуждения. …По нашей конституции Россия – социальное государство, поэтому это главный приоритет – выполнение всех социальных обязательств», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее на пресс-конференции по итогам встречи глав ЕС в Брюсселе премьер Италии Марио Драги заявил, что Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком.
Стал известен обсуждаемый G7 механизм ограничения цен на российскую нефть
Страны G7 обсуждают возможность установить предельные цены на российскую нефть путем введения ограничений для транспортировки и страхования, сообщают источники.
Источники Bloomberg заявили, что «потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога». Отмечается, что пока соглашение не достигнуто, передает РИА «Новости».
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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G7 захотела договориться о предельных ценах на российскую нефть
В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть, сообщил источник в кабмине Германии.
Источник ТАСС заявил, что «идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать». По его словам, G7 ведет разговор «в правильном направлении» и находится на пути по достижению решения. Цель такого шага – не дать России получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
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Германии предсказали «мрачные перспективы»
Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес «к трудным временам», пишет Bloomberg.
По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает Bloomberg. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения», передает РИА «Новости» содержание статьи.
«Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», – сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.
Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии.
«Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам», – говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию.
«Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны», – резюмирует Bloomberg.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В Европе усомнились в возможности введения ценовых лимитов на российскую нефть
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Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, отсутствие единой позиции в мире станет препятствием для воплощения данной идеи, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты.
Как заявил Das Erste Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, такой механизм может заработать только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели российской нефти, включая Китай, Индию или Индонезию. Он усомнился, что в настоящее время будет достигнуто такое единство, передает РИА «Новости».
По его словам, отсутствие единой позиции может помочь России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.
«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «Большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», – подчеркнул эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново.
Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Власти США также заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Франция выступила за установление максимальной цены на нефть из всех стран-производителей
Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что Франция «в принципе не возражаетвозражает» против предложенного США механизма ценовых ограничений, однако для Франции «было бы намного более эффективным» установление «максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей», цитирует агентство заявление Елисейского дворца, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
Джонсон объявил о завершении «вечеринки российских углеводородов»
В G7 осознают, что «вечеринка российских углеводородов» завершается, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.
Джонсон сказал, что сейчас «все ищут новые пути для адаптации». По его мнению, в ближайшем будущем государства будут вынуждены «искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной перспективе им необходимо совместно «работать над зелеными решениями», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Мадуро пригласил французские компании добывать нефть и газ в Венесуэле
Венесуэла готова принять французские нефтегазовые компании, которые хотят работать для экспорта сырья в Европу, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».
«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка», – приводит слова Мадуро ТАСС.
Напомним, на саммите Группы семи (G7) в Германии Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем, имея в виду возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.
В минувшее воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
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В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа.
«Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
Александр де Кро напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности. Хабек признался, что сам стал меньше принимать душ ради экономии.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Власти Нидерландов предсказали газовый кризис во всем ЕС
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Газовый кризис в одной стране ЕС вызовет эффект домино и распространится на всю Европу, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.
«Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% – особенно большие страны, такие как Германия – то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», – приводит РИА «Новости» слова Йеттена, сказанные политиком в интервью изданию Politico.
Министр добавил, что в случае, «если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.
В понедельник в Евросоюзе окончательно одобрили законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы – на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата оберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Польша собралась выставить счет Газпрому за прекращение поставок газа
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Польша намерена выставить счет российскому Газпрому, потребовав компенсации за потери, которые понесла польская сторона из-за прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин на конференции, проходившей в польском Сенате.
«Мы намерены выставить счет Газпрому в ответ на его решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже согласовали этот вопрос с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG). Такого рода решения не могут приниматься в одностороннем порядке», – передает его слова «Ведомости» со ссылкой на издание Wirtualna Polska.
Сасин отметил, что Польша располагает сегодня достаточным количеством газа, что позволяет обеспечить этим энергоресурсом не только отдельных граждан, но и целые учреждения. Так, государство в центре Европы поставляет топливо через газопорт в Свиноуйсьце, сотрудничая в этой сфере с Германией, Литвой и южными соседними странами, а также имеет собственные газовые месторождения, добавил он.
По словам министра, на сегодняшний день Польша смогла заполнить свои газохранилища на 100%, продемонстрировав свою «предусмотрительность».
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
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Газпром возобновил поставки по «Турецкому потоку»
Газпром завершил плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», возобновив поставки по нему, сообщили в компании.
«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20.00 мск», – сообщил Газпром в своем официальном Telegram-канале.
«Турецкий поток» – газопровод, по которому Газпром из России через Черное море отправляет газ в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее сообщалось, что с 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании. Приостановку потока согласовали со всеми сторонами заранее.
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В Италии подняли вопрос о введении потолка цен на российский газ
Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите «Большой семерки» заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и «ликвидации зависимости» от России.
«Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели», – сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику».
Напомним, Газпром поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Bloomberg сообщало, что Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.
В ФРГ назвали «дымовой завесой» предложение США ограничить цену нефти из РФ
Предложение США о предельной стоимости на поставки российской нефти является «дымовой завесой», именно это и подняло рост цен на данный энергоноситель, заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Штеффен Котре.
«Торпедировав реализацию «Северного потока – 2», они показали, что стремятся к ослаблению газоснабжения европейцев. Решение очевидно: отмена всех санкций», – отметил Котре, высказав мнение, что это снова стабилизировало бы цены на энергоносители, передает ТАСС.
«Когда США предлагают установить предельную стоимость на нефть, они создают дымовую завесу. Именно их политика санкций взвинтила цену на нефть», – считает он
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Стоимость нефти перешла к снижению
Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению на опасениях возникновения глобальной экономической рецессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 108,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,17%, до 107,44 доллара.
Ранее утром нефть обеих марок умеренно дорожала, продолжая тенденцию пятницы на ожиданиях уменьшения предложения на рынке, так как страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ, передеат РИА «Новости».
«По-прежнему ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на ограничение цен, усугубляя условия дефицита на мировых рынках нефти и нефтепродуктов»,– приводит Reuters слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.
При этом сейчас снова перевешивают ожидания возникновении рецессии в мировой экономике, которая, в свою очередь, может привести к снижению потребления энергоресурсов, что и способствуют падению нефтяных котировок.
Французов призвали немедленно начать экономить свет и отопление
Ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России, пишет издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на соответствующее открытое письмо.
Послание содержит призыв к населению и бизнесу «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.
«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас – каждый потребитель, каждая компания – изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», – передает РИА «Новости» содержание письма.
Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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