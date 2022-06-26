В России решили каждый год определять молодежную столицу страны

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что в России каждый год с помощью голосования будет определяться молодежная столица страны.

«У нас появилась идея, и, ребята, вы ее сами предложили. [Идея] о том, что каждый год в России может быть переходящая молодежная столица. Поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, в котором вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с 1 января будет носить звание молодежной столицы», – сказал он в ходе фестиваля в честь Дня молодежи, сообщает ТАСС.

По словам Кириенко, в молодежную столицу будут стекаться все основные молодежные проекты, конкурсы и фестивали. «Каждый год эта столица будет переходить честным открытым голосованием, только вам решать. Я знаю в России десятки городов, которые точно могут претендовать на звание молодежной столицы, причем не только России, но, уверенно могу сказать, <...> [и] мира», – подчеркнул он.

Кроме того, Кириенко заявил, что пандемия коронавируса заканчивается, но навсегда остается стремление помогать другим.

«Сотни тысяч волонтеров по всей стране пошли помогать врачам в красные зоны, в поликлиники, пошли разносить продукты и лекарства пожилым людям домой, помогать приютам для животных, в домах инвалидов, домах престарелых», – сказал Кириенко, говоря, в частности, о добровольческом движении «Мы вместе».

Он добавил, что российскую молодежь сегодня отличает «стремление самому реализовать себя, но это и внутренняя готовность помогать другим. Это проявилось, как никогда, два года назад, когда началась пандемия. Российское общество ответило на это удивительной готовностью помогать другим. Особенность российского, русского культурного кода в том, что, когда сложно, люди готовы помогать тому, кому еще сложнее».

Общероссийская акция «Мы вместе» – добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Оно зародилось в 2020 году в начале пандемии. Волонтерами акции стали 260 тыс. граждан, а помощь получили около семь млн человек. Вокруг акции удалось объединить 10 тыс. партнеров, включая 2,3 тыс. компаний. С февраля 2022 года волонтеры активно оказывают поддержку беженцам из Донбасса и жителям Украины.

27 июня в России ежегодно отмечается День молодежи. В этот день проводятся концерты и музыкальные фестивали, творческие и спортивные конкурсы, мастер-классы, квест-игры, волонтерские акции и другие мероприятия.