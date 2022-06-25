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Бургомистр Берлина полчаса проговорила с якобы мэром Киева
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Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко, сообщила сенатская канцелярия Берлина.
«Ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Разговор был прерван преждевременно», – говорится в опубликованном в Twitter сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В Берлине заподозрили, что человек, который участвовал в разговоре, в действительности «был не Виталием Кличко», что позднее подтвердилось разговором с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником.
Мужчина на экране выглядел как настоящий Виталий Кличко. Однако, как указывает издание Tagesspiegel,, это был не он. Собеседник оказался мошенником. В настоящее время расследованием произошедшего занимается земельное ведомство по уголовным делам Берлина, передает ТАСС.
Сам Кличко заявил газете Bild,что не звонил Гиффей. «Дорогая Франциска Гиффей, я только что узнал, что вы и мэр Мадрида получили фальшивый звонок. Кто-то выдавал себя за Виталия Кличко, но это был не я», – сказал мэр Киева. «Я надеюсь, что вскоре мы сможем поговорить по телефону по моим официальным каналам. Мне и переводчик не нужен», – подытожил Кличко.
Напомним, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли экс-президента США Джорджа Буша – младшего.
Также они разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
Зеленский захотел убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном, сообщили СМИ.
«Сенсация: Зеленский хочет заменить своего друга детства, которого он привлек для руководства Службой безопасности Украины, кем-то более подходящим на пост ее начальника в военное время после нескольких сбоев в системе безопасности, в том числе тех, которые могли привести к захвату Россией Херсона», – написал в Twitter журналист Кристофер Миллер.
Эту информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
На данный момент большая часть ежедневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, отмечает газета.
«Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», – заявил газете на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.
Баканов – давний друг Зеленского, который когда-то руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до «вторжения» не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.
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Царев объяснил планы Зеленского убрать друга детства с поста главы СБУ
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«Украинский президент долго держал друга во главе СБУ лишь потому, что ему важно было, чтобы силовое ведомство возглавлял свой человек», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины.
«Владимир Зеленский очень долго держал своего друга Ивана Баканова на должности главы СБУ. Хотя всем известно, что в феврале Баканов сбежал с Украины, но потом вернулся. По этой причине у него нет авторитета в Службе безопасности», – рассказал бывший парламентарий.
«Появившиеся сведения о грядущей отставке Баканова – это не слух, а общеизвестная информация. Вместе с тем у Зеленского много врагов. Он сейчас монополизирует власть и использует российскую спецоперацию для того, чтобы расправиться со своими конкурентами. В том числе с экс-президентом Петром Порошенко и оппозиционными партиями. Поэтому просочиться информация могла откуда угодно», – полагает Царев.
«Внутриэлитные конфликты на Украине идут все время. Но все-таки нельзя сравнивать готовящуюся отставку Баканова и конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», – отметил собеседник.
«На Залужного киевской власти еще нужно списать все военные неудачи армии. А Баканов – это исключительно креатура Зеленского, и ему было важно, чтобы свой человек возглавлял Службу безопасности», – считает он.
«Вместе с тем в ситуации военных неудач кем-то жертвовать придется. И сейчас жертвой станет Баканов. А на Залужного, поскольку у него очень высокий рейтинг, будут пытаться повесить неудачи в Северодонецке и Мариуполе», – заключил Царев.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Об этом написал в своем Twitter журналист Кристофер Миллер.
Информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
Иван Баканов – давний друг Владимира Зеленского, когда-то он руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась почему между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт, а также грозит ли Украине военный переворот. Первым об этом конфликте сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это было вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать.
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Украинские военные получили приказ уйти из Северодонецка
Украинские войска получили приказ покинуть город Северодонецк, который является административным центром подконтрольной Киеву части Луганской области, заявил глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала «Дом».
«К сожалению, да. Было принято такое решение. И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», – передает ТАСС его слова.
Накануне заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов и руководитель представительства «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, а также группа журналистов попали под обстрел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР гуманитарной помощи военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом.
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Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском
Украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми, сообщил источник, близкий к народной милиции ЛНР.
«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом – более тысячи человек убитыми. Пленных – более 800. Среди них много раненых», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее источник сообщал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.
Военные ЛНР также заявляли, что бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили там собственный флаг.
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Шольц: В ЕС не верят в технические проблемы «Северного потока – 1»
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Главы государств и правительств членов Евросоюза не верят в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку – 1», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
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Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Кадыров сообщил о взятии Горского
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Населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считанные часы. Пока мы делились с вами другой радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщил об освобождении населенного пункта Горское», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны, Росгвардии и МВД России планомерно зачистили весь населенный пункт Золотое.
«Большое количество укронацистов с территории населенного пункта безвозвратно отправлено к своему идеологическому лидеру, а уцелевшие успешно взяты в плен. .<..> Наши ребята действуют грамотно, слаженно и оперативно. Несмотря на высокие риски, бойцы неумолимо идут вперед, навсегда избавляя от националистического гнета каждый метр земли братского Донбасса. В последние дни новости про освобожденные территории поступают непрерывно. Украинские войска в спешно сдают позиции по всем фронтам. Видимо, киевские власти в отчаянии, ведь теряют они не только земли, но и своих солдат, технику, а самое главное - уважение. Подобный исход был вполне предсказуем, поскольку освобождением Донбасса занимаются самоотверженные чеченские ребята в составе союзных войск», – добавил Кадыров.
Он анонсировал видеозапись с передовой, которая в скором времени будет опубликована.
Ранее в пятницу глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
Несколько часов назад Кадыров сообщал, что был освобожден населенный пункт, расположенный неподалеку – Золотое.
Утром в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до 2 тыс. человек.
Ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой
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Береговым ракетным комплексом «Бастион» нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской народной республики (ЛНР) и города Николаева, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области. Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново ЛНР, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева.
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Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.
«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.
Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Медведев напомнил главе МИД Германии о жертвах блокады Ленинграда
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы «использует голод в качестве оружия», напомнив 900-дневную блокаду Ленинграда.
«Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли Бербок после ее заявлений о поддержке Украины, назвав ее «абсолютной неудачницей, не имеющей ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти», а также предположив, что сильной стороной является «качаться во время лжи и разговоров».
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Сдавшиеся под Горским солдаты ВСУ рассказали, как их бросило командование
Украинское командование послало военнослужащих под Горское Луганской народной республики без четко поставленных задач и надлежащей подготовки, сдаться в плен стало единственным шансом выжить, рассказали военнопленные Минобороны России.
«Нас кинули просто в никуда, без ничего, никто ничего не объяснил, как надо действовать... Сказали, если хотите жить – сложите оружие, мы сложили оружие. Хорошо кормят, поят, все хорошо. У нас такой цельной подготовки не было – два раза стреляли по 11 патронов. Больше никакой подготовки не было», – передает РИА «Новости» одного из пленных.
Другой военнопленный рассказал о проблемах со связью между подразделениями, которые привели к тому, что их группа оказалась отрезанной и обреченной на разгром.
«Оставили нас без связи. Мы не могли ни с батальоном, ни с бригадой связаться. Рация не работает, мы не знаем, что нам делать и где позиции занимать, какая задача для нас. Полностью были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было», – поделился он.
Третий отметил гуманное отношение российских военных. «Мы находились как на ладони, не видя противника – если мы бы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя. Было принято решение для сохранения жизни личного состава сложить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, напоили, дали воду сразу. Дают воду, еду, обращаются хорошо», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что сдавшиеся украинские военные решились на это, поскольку опасаются преследования Службы безопасности Украины (СБУ).
Глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
До этого источник сообщал, что украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что за последние сутки в окружении у населенных пунктов Горское и Золотое отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 боец ВСУ.
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Минобороны: В Горском котле заблокировано до 2 тыс. украинских военных и боевиков
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В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В очередном, теперь уже Горском котле, окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов «Правого сектора*» и отряд иностранных наемников.
Всего в Горском котле сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», – сообщил Конашенков.
Только за последние сутки в данном районе отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 военнослужащий.
«По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Управление подразделениями со стороны вышестоящего украинского командования потеряно. Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено.
Российские войска сжимают кольцо Горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Противник несет значительные потери и на других направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов», – отметил Конашенков.
Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой народной республики, более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции.
Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формирует в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации, граждан», – подытожили в Минобороны.
Ранее были названы потери ВСУ в котле под Лисичанском.
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Британский наемник Эйден Эслин попросил прощения у жителей Донбасса
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Осужденный в Донецкой народной республике британский наемник Эйден Эслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, а также попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в ВСУ.
«После всего, через что я прошел вчера, все что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель – мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», – передает РИА «Новости» его слова.
Эслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых «парни из ДНР твердят уже восемь лет».
«Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной», – заключил Эслин.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
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Глава ЕК назвала число уехавших в ЕС украинцев
На территорию Евросоюза за время кризиса на Украине прибыли 7,5 млн украинских беженцев, три млн до сих пор находятся в Евросоюзе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы за это время приняли 7,5 млн беженцев с Украины, три млн до сих пор находятся у нас», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство страны в Совете ЕС (полугодовой срок председательства истекает 30 июня этого года – прим. ВЗГЛЯД) и отметила, что главными заслугами Франции можно считать введение шести пакетов антироссийских санкций и быструю организацию приема и помощи украинским беженцам.
В понедельник американский президент Джо Байден выразил мнение, что из-за российской спецоперации на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев.
В Германии заявили о газовом кризисе
Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек изданию Der Spiegel.
«Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», – передает ТАСС его слова.
Хабек отметил, что Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией. «Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа», – сказал он.
Ранее федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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