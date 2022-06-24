Депутаты и политологи обозначили пути трансформации партийных идеологий в новых условиях

«В Конституции указано, что в России никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Но востребованность идеологии со стороны общества очевидна. Вопрос партийной идеологии в нынешних обстоятельствах стоит еще более остро», – заявил глава Московского клуба политологов, член Общественной палаты столицы Александр Асафов на круглом столе на тему кризиса партийных идеологий.

По мнению Асафова, в нынешней, стремительно меняющейся обстановке в мире, «старые идеологические модели прошлого либо перестают работать, либо теряют смысл».

Эксперт выступил в роли модератора прошедшего в пятницу круглого стола на тему «Кризис партийных идеологий. Нужны ли партиям идеологии в условиях нового времени?». В дискуссии с участием депутатов Госдумы и Мосгордумы, участвовали представители внепарламентских партий и эксперты.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов полагает, что сейчас в России «нет ни одной партии с внятной идеологии». По мнению парламентария, это касается как мейнстримных, так и несистемных сил. «Кто первый предложит актуальную идеологию, тот и станет партией номер один», – считает Леонов. С представителем самой молодой парламентской силы поспорили коммунисты. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и зампред ЦК партии «Коммунисты России» Илья Клейменов настаивали, что марксистско-ленинская идеология сохраняет свою актуальность – и в подтверждение своей уверенности приводили успехи Китая, где коммунистическая партия по-прежнему находится у власти, сохраняя монолитность общества. Клейменов полагает, что идеи коммунизма будут реализованы «может, через сто лет».

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов, полемизируя с коммунистами, заявил, что левые идеи в принципе утеряли актуальность, а соответствующие партии «должны самораспуститься», в то время как патриотическая идеология, сформулированная Владимиром Жириновским, сохраняет актуальность и после смерти основателя партии.

«В России действительно сформировался очень сильный кризис партийных идеологий, выливающийся в кризис партийной жизни», – поделился с газетой ВЗГЛЯД мнением политолог Александр Рудаков. По его мнению, сейчас российские партии погружены в процесс решения текущих политических задач: работу с избирателем, законотворческую деятельность. Но, по его словам, помимо этого, «существует более отдаленный горизонт деятельности партии, связанный с политической философией и развитием политической мысли».

В основу партийной идеологии должны быть положены реальные запросы большинства общества на данном этапе его развития, и то как люди видят свое будущее и будущее страны, полагает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Нифантьев. «Когда шла избирательная кампания, наша партия вышла к людям и спросила: «Что мы с вами хотим?», – отметил депутат. По его мнению, запрос общества должен быть выше формализованых уставов и программ. «На основе того, что нам говорили граждане, была сформирована Народная программа партии «Единая Россия», которую пункт за пунктом мы стараемся исполнять. Не все получается, но, тем не менее, мы нацелены на результат, чтобы в итоге наша страна развивалась», – сказал Нифантьев.

В начале июня Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, посвященный национальной идеологии России. Участники дискуссии сошлись во мнении о том, что после начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией.