В США выступили против досмотра Россией украинских судов в районе Одессы

Власти США против того, чтобы Россия инспектировала суда Украины, приходящие в порт Одессы на предмет поставок оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается инспекций, то по какому праву и по какой логике Россия настаивает на досмотре принадлежащих Украине судов, покидающих украинские порты и направляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», – сказал в ходе пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где пройдет саммит G7, передает РИА «Новости».

По его словам, ООН активно работает над тем, чтобы содействовать вывозу украинского зерна, и США всецело поддерживают эти усилия. «Они стремятся сблизить Россию и Украину, в этот процесс также вовлечена Турция, которая выступает в поддержку этих усилий. Если они смогут достичь какого-то соглашения, это станет очень положительным событием», – добавил Блинкен.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова оказать помощь не только в разминировании подходов к украинским портам, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросом о деталях состоявшихся переговоров делегаций оборонных ведомств России и Турции по вывозу украинского зерна.