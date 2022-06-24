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24 июня, пятница | Последнее обновление — 08:40 | vz.ru
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Молодые ветераны больше не штучное явление. За 30 лет новейшей истории у нас появились «карабахцы», «абхазы» и «осетины», «таджики», «приднестровцы», «югославы», два поколения «чеченцев», «сирийцы», «ополченцы». Вскоре нас ждет большой контингент «украинцев».
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Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пескова спросили о встречах Путина с главами ЛНР и ДНР
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На данный момент в графике президента Владимира Путина нет встреч с главами республик Донбасса, но в случае необходимости их согласуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока таких (планов) нет. Но при необходимости это может произойти очень оперативно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина телефонные контакты или встречи с лидерами ЛНР и ДНР, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.
В ЛНР назвали сроки полной блокировки Лисичанска и Северодонецка
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До полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка в Луганской народной республике осталось три-четыре дня, максимум неделя, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Буквально, я думаю, еще порядка, три-четыре дня, максимум неделю, и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы», – сказал Киселев в эфире «Первого канала», сообщает РИА «Новости».
По его словам, единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых – сдаться войскам союзных сил России и ЛНР.
Как передает корреспондент агентства, после окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север.
Бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ».
Милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
В ЛНР назвали сроки массовой сдачи «айдаровцев» с «Азота»
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Массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник.
«Ожидаем сдачу в плен айдаровцев с завода «Азот». Скорее всего, к вечеру это может случиться», – сказал собеседник ТАСС.
Напомним, на северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Между тем в ЛНР в четверг сообщали, что населенный пункт Золотое-2 взят союзными войсками, также союзные силы вошли в Золотое-1.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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В ЛНР заявили о взятии Золотого-2
Населенный пункт Золотое-2 взят войсками ЛНР и ВС России, также союзные силы вошли в Золотое-1, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Буквально перед вашим эфиром мне уже пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2, и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные», – заявил Марочко в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль.
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
Также сообщалось, что милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
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Посол ЛНР: После взятия Лисичанска дышать станет значительно легче
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«Если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее войска ЛНР взяли под огневой контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.
«В Лисичанске сейчас сформирована группировка из 5–7 тыс. боевиков. Причем в последнюю неделю она активно пополнялась. Судя по тому, что говорят местные жители, туда перебросили иностранных наемников. По крайней мере, население слышало иностранную речь среди прибывших», – рассказал ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «Лисичанск является стратегическим центром, поскольку он и Привольнянский плацдарм находятся на возвышенности и оттуда постоянно идут обстрелы». «Сейчас наши войска активно идут с юга. Там уже взяты в кольцо Горское и Золотое. И удалось взять по огневой контроль трассу на Северск. Это была основная дорога, по которой противник делал переброски войск, боеприпасов и техники. Дорога очень активно использовалась – оттуда велась основная ротация, туда же выезжало на совещание командование ВСУ», – пояснил собеседник.
Теперь, уверен посол, «должно произойти существенное ослабление группировки противника». «Главная задача – взятие Лисичанска и снятие угрозы постоянных обстрелов по треугольнику Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Как только будет решена проблема Лисичанска, дышать станет значительно легче», – рассказал Мирошник.
Собеседник также рассказал, что после взятия Лисичанска союзным войскам удастся «выкурить группировку противника, засевшую на «Азоте». «Они не представляют серьезной военной угрозы, но и выйти не могут из-за непрекращающихся обстрелов», – уточнил дипломат.
«Эта операция идет достаточно быстрыми темпами за счет активного движения наших войск с юга. Уже началось продвижение в сторону Лисичанского НПЗ, где также наблюдается концентрация украинских военных. Если все это продлится в таком же темпе, то понадобится совсем немного времени, чтобы блокировать группировку ВСУ под Лисичанском», – заключил Мирошник.
Ранее милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
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Пасечник назвал сроки полного окружения Лисичанска
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Кольцо вокруг города Лисичанск замкнется в ближайшие несколько дней, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Из тех докладов, <...> которые следуют в мой адрес, в ближайшие два-три дня полностью будет замкнуто кольцо вокруг Лисичанска, поэтому мы очень надеемся на то, что в ближайшее время - я не хочу прогнозировать, не хочу раскрывать какие-то секреты военных – Лисичанск будет очищен от украинских националистов», – сказал Пасечник в беседе с «Комсомольской правдой».
Ранее источник сообщал, что вечером в четверг ожидается массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке.
В ЛНР также заявляли, что десятки украинских военных сдаются в плен в районе городов Северодонецк и Лисичанск.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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Киев признал потерю двух населенных пунктов к югу от Лисичанска
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Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее города Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое, где силы ЛНР и ДНР, действующие при поддержке Вооруженных сил России, ведут операции по окружению группировок украинских войск.
«На Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка», – заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штупун в ходе брифинга, передает ТАСС.
Поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка находятся в Попаснянском районе ЛНР.
Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
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В ЛНР заявили о десятках сдающихся в плен бойцах ВСУ
Десятки украинских военных сдаются в плен в районе городов Северодонецк и Лисичанск, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Все дальше и дальше оттесняются передовые подразделения ВСУ, берутся в плен десятками украинские солдаты», – заявил Филипоненко в эфире «России 1», передает ТАСС.
Ранее источник сообщал, что вечером в четверг ожидается массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке.
До этого в ЛНР в четверг сообщали, что населенный пункт Золотое-2 взят союзными войсками, также союзные силы вошли в Золотое-1.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
Приговоренный в ДНР к смерти британский наемник Эслин попрощался с матерью
Британский наемник Эйден Эслин, которому вынесли смертный приговор в ДНР, позвонил матери и попрощался с ней, сообщил его адвокат Павел Косован.
«У него упадническое настроение, разочарованность в том, что он может остаться в живых, что его казнят. Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чем он сообщил своей матери в телефонном разговоре», – сказал Косован ТАСС.
Семья Эслина рассчитывает, что Британия обратится к ДНР с просьбой о его помиловании, но на данный момент слышны лишь «голословные заявления» со стороны британского руководства.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
Британские подданные марокканец начали готовить прошения о помиловании.
Завод «Азот» в Северодонецке покинули несколько мирных жителей
С химического завода «Азот» в Северодонецке, заблокированного боевиками украинского националистического батальона «Айдар», вышли несколько мирных жителей, сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
«Сегодня вечером визуально наблюдали, как несколько мирных жителей вышли с территории «Азота», – передает его слова ТАСС.
Ранее источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
Росгвардия нашла в Донбассе целый танк Т-72 с боекомплектом
В одном из населенных пунктов Донбасса росгвардейцы захватили танк украинских военных, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В ходе проведения поиска в одном из освобожденных от противника населенных пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Танк подвергся незначительному ремонту, после чего стал готов к бою.
Кроме того, сотрудники Росгвардии нашли в разных схронах и обезвредили неразорвавшийся снаряд РСЗО «Ураган», 60 снарядов калибром 120 мм, две танковые мины, семь гранатометов, четыре заряда для них, свыше 5 тыс. патронов разного калибра.
Ранее росгвардейцы задержали в Луганской народной республике 12 предполагаемых украинских дезертиров.
Рада удалила из Twitter фото жертвы обстрела ВСУ
Пресс-служба Верховной рады Украины удалила из своего англоязычного Twitter пост с фотографией погибшей из-за обстрела ВСУ жительницы Донецка.
Теперь при попытке перехода по ссылке на публикацию Рады в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) появляется сообщение, что «такой страницы не существует», передает РИА «Новости».
Накануне в официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. В аккаунте Рады не стали скрывать, что трагедия произошла в Донецке. Однако ее пресс-служба умолчала, что именно военные действия ВСУ привели к гибели мирной жительницы, а самих пострадавших жителей ДНР авторы поста назвали «украинцами».
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Утром среды обстрелы Донецка продолжаются. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы».
Стало известно о боях за село Белая Гора у Лисичанска
Российская армия и силы Народной милиции ЛНР сжимают кольцо вокруг Лисичанска, ведутся бои за освобождение села Белая Гора, заявил источник, близкий к Народной милиции.
«Союзные силы в настоящее время активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. По оперативной информации, сейчас идет освобождение села Белая Гора (на юго-восточной окраине Лисичанска – прим. ВЗГЛЯД), там идут бои», – сказал собеседник ТАСС.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Он добавил, что заканчивается освобождение поселка Волчеяровка к юго-западу от Лисичанска, также союзные подразделения продвинулись к поселку Малорязанцево в западном пригороде.
Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС России заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое.
Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое
Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас серьезными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое – это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи», – передает РИА «Новости» его слова.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Также Мирошник рассказал, что украинские боевики в районах городов Горское и Золотое уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен.
«Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления», – добавил он.
По словам посла, там находится около 1,5–2 тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.
Он подчеркнул, что украинские войска в Горском и Золотом оказались в «полном котле», причем в данном районе была сосредоточена достаточно серьезная техника, из которой активно били по территориям ЛНР и до начала эскалации, и после нее.
Ранее сообщалось, что милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
Бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.
На «Соловьев Live» стартовал марафон по сбору средств для Донбасса
На канале «Соловьев Live» в течение 23 июня проходит марафон «За нами Правда! Все для Победы!» в поддержку проектов «Народного фронта», направленных на помощь военным, которые сражаются с нацизмом. За первые 1 час 50 минут эфира было собрано 13 млн 903 тыс. 938 рублей, которые поступили от 6186 граждан России.
Марафон стартовал в 8.00 беседой в студии ведущего канала Владимира Соловьева и руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
«Гуманитарная миссия Народного фронта начала работать в Ростовской области еще до начала специальной военной операции. Мы создали представительства в ЛНДР и, находясь там, увидели, что ребятам – бойцам Народной милиции – крайне не хватает квадрокоптеров, касок, бронежилетов, берцев. Увидели, что сборами занимаются военкоры, и 26 мая встретились и решили объединить усилия. И, конечно, моральная поддержка очень важна», – приводятся слова Кузнецова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На ресурсах Народного фронта «Все для Победы» pobeda.onf.ru и «Zа нами правда» есть специальный раздел «Слова поддержки бойцам», где можно написать текстовое сообщение и для российских военнослужащих и ополченцев республик Донбасса. А в пабликах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники можно оставить защитникам свое аудиосообщение. Народный фронт передает все текстовые и аудиопослания от жителей России офицерам и солдатам, которые сражаются с националистами.
Прямо во время старта марафона ведущий эфира Владимир Соловьев протестировал, как организована техническая сторона сбора средств. Он навел камеру мобильного на QR-код, перешел в поле ввода данных карты от банка ПСБ и призвал зрителей и слушателей трансляции делать переводы для военных подразделений Донбасса.
Курируют денежные сборы на конкретные подразделения лучшие военные журналисты России, музыканты, актеры, спортсмены и другие известные люди страны. О старте персонального сбора объявил и сам Владимир Соловьев – один из самых популярных журналистов России. Это постоянный сбор под названием «Летайте, братья!» Сбор открыт на современные квадрокоптеры для разведывательных подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с квадрокоптерами военнослужащие и самые активные участники сбора получают специальные подарки от Соловьев Live – оригинальные патчи, фирменный бафф и брелок.
«У нас сегодня весь день марафон на наших ресурсах, если вы хотите почувствовать сопричастность – не забудьте перечислить ваши деньги, это деньги на правильные цели. Они пойдут на закупку всего необходимого для ребят из Донецкой, Луганской народных республик. Война все расставит по своим местам», – подчеркнул телеведущий. Он также пообещал, что каждый час в ходе марафона будет объявлять о сумме перечислений к текущему моменту. В рамках марафона на канале «Соловьев Live» в четверг ожидаются выступления народного артиста России, куратора сбора в проекте Народного фронта «Все для Победы» Дмитрия Певцова, популярного блогера Юрия Подоляки, руководителей региональных исполкомов Народного фронта в Севастополе и Новосибирской области Ларисы Мельник и Светланы Заикиной, а также Юрия Гагарина, волонтера из Челябинска, который добровольно присоединился к военным ДНР и получил позывной «Ангел» за спасение более чем 300 детей в Мариуполе. А в завершение марафона о проекте «Все для Победы» расскажет Денис Лебедев, чемпион мира по версиям WBA, IBF.
Путин призвал страны БРИКС к совместному ответу на транснациональные угрозы
Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.
«Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Президент России подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике «из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств».
Ранее сообщалось, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу».
БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
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