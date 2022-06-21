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Адмирал: Выходящие из Мариуполя суда защитят боевые корабли ВМФ России
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Боевые корабли Военно-морского флота и погрануправления ФСБ сопроводят суда, отправляющиеся по гуманитарному коридору из Мариуполя, сообщил командующий Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.
«По самой гавани и проходному Мариупольскому каналу будет осуществлено сопровождение противодиверсионными силами Новороссийской военно-морской базы. От подходных буев Мариупольского канала до Керченского пролива будет организовано сопровождение боевыми кораблями Новороссийской базы и далее по Керченскому проливу кораблями пограничного управления ФСБ», – цитирует Кочемазова ТАСС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно.
Мишустин поручил удвоить зарплату командированным в Донбасс
Командированным в Донбасс планируется выплачивать зарплату в двойном размере, соответствующие правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», выплачивается в рублях в двукратном размере», – цитирует постановление Мишустина ТАСС.
Это решение затрагивает занимающих должности в федеральных госорганах, при этом не относящихся к госслужбе работников учреждений, подведомственных федеральным органам.
Также это относится к работникам иных организаций, участвующих в работах по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе.
Такие сотрудники будут получать суточные в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства. Это же правило действует при возмещении расходов по найму жилого помещения.
Отмечается, что работодатель «вправе выплачивать в период их пребывания в служебных командировках на указанных территориях безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».
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Атаман Союза казаков рассказал о формировании отрядов для участия в спецоперации
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«Казаки сформировали уже два батальона, входящие в добровольческий отряд. Настроение у всех боевое – они понимают, что идут помогать Родине», – сказал газете ВЗГЛЯД атаман Николай Дьяконов. Ранее сообщалось о наборе казаков-добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.
«Набор добровольцев ведем с учетом старых казачьих традиций. Например, в добровольцы берут только тех, у кого есть сын, чтобы было продолжение рода, если отец семейства не вернется со спецоперации, – пояснил атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. – Неженатых не берем. Тех, у кого есть маленькие дети, также не берем, равно и бездетных. Кроме того, мы принимаем в отряд тех, кто знает, что такое боевые действия, – все наши люди обладают соответствующим опытом».
Дьяконов добавил, что перед каждым выходом подразделения проходят боевое слаживание. «Наша организация представлена в 79 регионах России. Казаки проживают везде – и на Тереке, и на Дону, и на Кубани, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Есть общины даже там, где казаков отродясь не было – и везде люди вступают в добровольческие соединения. Как у нас говорят: казаков много не бывает и мало не покажется», – отметил атаман.
«Куда именно будет направлен добровольческий отряд – прерогатива военно-политического командования России», – сказал Дьяконов.
В понедельник Общественная служба новостей сообщила о том, что казачий отряд «Дон» объявил о наборе добровольцев от 18 до 50 лет для участия в специальной военной операции. По словам представителей казачьего подразделения, откликнувшимся будет предложен контракт от трех месяцев, высокое денежное довольствие с дополнительными выплатами от 200 тысяч рублей в месяц и полный социальный пакет.
Напомним, что в апреле в пресс-службе Всероссийского казачьего общества сообщили, что в спецоперации в Донбассе принимают участие около 1,4 тысяч казаков – представителей этой организации. Из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон.
В начале мая в военном комиссариате Краснодарского края сообщили об отправке в Донбасс добровольческого отряда Кубанского казачьего войска. Казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска по доброй воле приняли решение встать на защиту Донбасса.
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Посол ЛНР сообщил о скором изменении в расстановке сил в Лисичанске
Силы Луганской народной республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник отметил, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск «оказались фактически обезглавлены», что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.
Посол добавил, что после ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников.
«Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может», – подчеркнул он.
Ранее украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. По информации Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.
Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Власти Херсонской области перенесли референдум о присоединении к России на осень
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях.
Ранее в Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
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Военная авиация России пролетела над Донецком после обстрелов ВСУ
Военную авиацию Вооруженных сил России заметили в небе над Донецком в понедельник после возобновившихся мощных обстрелов города со стороны ВСУ.
Массированные обстрелы Донецка ведутся с 13 июня. Авиацию над городом в последний раз слышали в ночь на 19 июня после интенсивного обстрела. Как отмечают местные жители, в результате работы российской авиации периодичность артиллерийских обстрелов ВСУ снизилась, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
В понедельник сообщалось об обстреле украинскими войсками Киевского района города Донецка, по которому выпустили пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 мм.
Посол ЛНР назвал две важнейшие задачи в операции по освобождению Лисичанска
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«Наша задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск. При этом сообщения о визите Зеленского в Лисичанск не подтверждаются», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в регионе.
«С нашей точки зрения, ситуация улучшается. По крайней мере, там сформировалась условная «подкова». В районах четырех населенных пунктов идут активные боевые действия – это Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина и Белая Гора. Это территории со стороны Попасной, ближе к Лисичанску», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«По нашим данным, там сейчас сконцентрировалась достаточно большая группа живой силы противника и подтянулась техника. И это создает проблемы во всех близлежащих городах треугольника – Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Чтобы прекратить там постоянные обстрелы, нам необходимо ликвидировать лисичанскую группировку ВСУ», – добавил собеседник.
Дипломат подчеркнул, что сейчас есть «две важнейшие задачи». «Нам необходимо нанести удар по пригородам Лисичанска, а также зачистить трассу Лисичанск – Артемовск, где еще иногда прорывается противник, чтобы доставить дополнительные вооружения», – акцентировал Мирошник.
Посол также обратил внимание на сообщения о тайном визите Владимира Зеленского в Лисичанск. «Я разговаривал с местными жителями, но им ничего об этом неизвестно. Уверен, что подобная поездка не обошлась бы без какого-то пафоса со стороны Зеленского. Но даже если он и приехал, то только для того, чтобы в очередной раз пропиариться и показать западным кураторам, что он в силах это сделать», – рассуждает дипломат.
Он также напомнил, что не так давно была схожая поездка Зеленского в Запорожье. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции как местного населения, так и формирований ВСУ в этом регионе.
«Зеленского сложно назвать военачальником, но на Западе эти визиты трактуются именно как поездка главнокомандующего, который свободно посещает земли, подконтрольные Украине. Это своего рода отчет о том, на что были потрачены деньги, выделенные США и странами НАТО», – заключил Мирошник.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. На данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных. Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.
Между тем нардеп «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что президент Зеленский «тайно приехал под обстрелами в Лисичанск, чтобы поддержать военных, увидеть все своими глазами и разобраться». Когда именно состоялась поездка, не уточняется.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Посол ЛНР: Около 20 мирных жителей вышли с территории «Азота»
Около 20 мирных жителей вышли с территории завода «Азот» в Северодонецке в Луганской народной республике, они находятся в безопасности, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«По мере продвижения союзных сил по территории «Азота» из убежищ начинают выходить мирные жители, остававшиеся последние недели в укрытиях завода. Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками. Сейчас они уже в безопасности. Выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. На заводе находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода.
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Экс-подполковник СБУ показал бывший командный пункт силовиков в аэропорту Мариуполя
Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в котором находились командные пункты украинских силовиков, действовавших в секторе «М» – в Мариуполе и его окрестностях.
В диспетчерской вышке аэропорта Мариуполя летом-осенью 2014 года располагалось командование группировкой национальной гвардии Украины. В этом же здании находились офицеры СБУ, которые обеспечивали группировку связью. «В кабинете начальника аэропорта каждое утро проводились совещания с командующим группировкой... В комнате отдыха он жил», – передает РИА «Новости» его слова.
Далее на кадрах видно, что в 500 метрах от диспетчерской вышки стоит здание технических служб аэропорта. «С сентября 2014 года здесь располагался штаб ВСУ в секторе «М». Здесь располагался командующий армейской группировкой на Приазовском направлении», – рассказал Прозоров.
Кабинет командующего был обозначен табличкой на английском языке. Внутри найдена некоторая документация за 2021 год, а также молитвенник, изданный при финансовой поддержке германского бундесвера.
Кроме того, в кабинете отдела разведки в этом здании Прозоров обнаружил список десантных кораблей Черноморского флота России с их характеристиками, а также схемами для их идентификации. В этом же помещении найдены списки офицеров разведки этой группировки. Прозоров обратил внимание, что некоторые документы также датированы 2021 годом.
Также экс-подполковник СБУ показал здание, в котором базировалась оперативная группа СБУ, в том числе комнату, в которой жил он сам. У Прозорова как высокопоставленного офицера была своя комната, а младшие офицеры жили в бывшей комнате хранения багажа – на двухэтажных стеллажах, предназначенных для чемоданов.
Накануне Прозоров провел видеоэкскурсию по части аэропорта Мариуполя, где находилась тайная тюрьма с пыточными камерами, где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы - «библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.
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Минобороны подключило Херсонскую область к российскому ТВ
Российские военные связисты подключили и перенастроили вещание российских телеканалов на последней из семи телевышек в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
«Специалистами подразделений связи Вооруженных Сил Российской Федерации была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории. Теперь около миллиона жителей области могут смотреть Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезду», «Мир» и другие российские каналы.
«Сегодня у нас завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. В Херсонской области нами было перенастроено семь объектов. Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы в количестве 24 совершенно бесплатно», – подчеркивает ведомство.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Росгвардия задержала 12 дезертиров ВСУ в ЛНР
В Луганской народной республике задержаны 12 предполагаемых украинских дезертиров, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«При проведении мероприятий по охране общественного порядка в освобожденных от противника населенных пунктах Луганской народной республики сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Задержанных доставили в комендатуру, чтобы провести дальнейшее разбирательство.
Кроме того, росгвардейцы нашли брошенную замаскированную палатку ВСУ и схрон с оружием. Из него достали крупнокалиберный пулемет Владимирова, автомат Калашникова, два гранатомета и 54 снаряда к ним, 29 гранат ВОГ-17, восемь мин ТМ-62 и мобильный телефон.
Ранее в Харьковской области были задержаны несколько человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины.
Сбитая «Точка-У» повредила девять домов и школу в Стаханове
Обломки сбитой украинской «Точки-У» повредили здание школы и девять жилых домов в городе Стаханове в ЛНР, сообщил офицер Народной милиции республики Федор Сергеев.
«В 3.00 ночи 20 июня текущего года была очередная попытка обстрела жилого массива города тактическим ракетным комплексом «Точка-У» с осколочно-фугасной боевой частью. Благодаря слаженности действий подразделений ПВО ЛНР, а также РФ, на подлете к городу ракета была сбита», – сообщил Сергеев, передает ТАСС.
Боевая часть ракеты упала на территорию жилого массива, она повредила девять жилых домов, здание Стахановской средней школы №29. Кроме того, повреждение получили коммуникации, находящиеся вблизи места падения.
На прошлой неделе в ЛНР после обстрелов ВСУ погибли восемь человек, среди них есть несовершеннолетние.
Депутат: Компенсации волонтерам привлекут в добровольческое движение еще больше россиян
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«Безусловно, защита наших добровольцев на случай, если они попадут в критическую ситуацию, – это долг государства. Уверена, что коллеги поддержат инициативу «Единой России» о компенсациях волонтерам», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Елена Цунаева. В нижнюю палату внесен законопроект о единых правилах выплат за вред жизни или здоровью волонтеров.
«Законопроект, безусловно, своевременный – ведь за последние годы и месяцы значение добровольческого движения заметно выросло: волонтеры все активнее работают, помогая пострадавшим в наводнениях, при пожарах, в поисках пропавших детей. Сейчас, конечно, во главе угла – работа команд добровольцев в Донбассе», – говорит депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который вводит в России единые правила компенсаций за вред жизни и здоровью волонтеров. Законопроект предполагает, что средства должны выплачиваться из бюджета добровольцам, которые работают как в России, так и за рубежом, оказывая гуманитарную помощь. Авторы идеи считают, что размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться правительством. Предлагается все данные о добровольцах и волонтерских организациях верифицировать в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций.
«Крайне важный момент – создание единой верифицированной базы данных добровольцев, ведь речь идет о деньгах из российского бюджета. Необходимо проработать систему регистрации волонтеров – безусловно, люди должны работать не сами по себе, а во взаимодействии и под контролем МЧС и других ответственных структур, – отметила Цунаева. – Кроме того, должна быть четко налажена система обучения тех активистов, которые занимаются особыми видами добровольчества (будь то волонтеры-медики или спасатели), так чтобы они были готовы к внештатным ситуациям. Речь идет о знании техники безопасности, других знаниях, навыках и умениях, которые требуются в случае риска». Если все требуемые условия будут выполнены, то дополнительная поддержка со стороны государства привлечет еще больше неравнодушных россиян в добровольческое движение, резюмировала Цунаева.
«Инициатива «Единой России» установит единые для всей страны правила выплат за вред, причиненный жизни или здоровью волонтеров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов – Башкирии, Туве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе», – напомнили в партийной пресс-службе. При этом, как отмечает один из авторов документа, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, только по линии партийной гуманитарной миссии партии в Донбассе работают более 270 российских медиков-добровольцев, в том числе в прифронтовых госпиталях. На освобожденных территориях Донбасса (в частности, в Мариуполе и Попасной), а также в Херсонской области работают добровольцы «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты».
«Вместе с российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтеров гражданских специальностей – медиков, психологов, педагогов, строителей – для восстановления народных республик», – добавил Турчак. Кроме того, продолжается работа волонтеров в российских ковид-госпиталях, добровольцы помогают справляться последствиями наводнений и лесных пожаров, напомнил глава генсовета «Единой России».
Силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску
Подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вплотную приблизились к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Если мы берем направление Лисичанска, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту, уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт, и, естественно, это позволяет правильно работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки уже полностью покрывают данный населенный пункт», – приводит его слова в эфире «Первого канала» ТАСС.
Ранее украинские военнослужащие оборудовали склады боеприпасов, разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в школах и детсадах города Лисичанска. По информации Мирошника, на данный момент в Лисичанске находятся около 5–7 тыс. украинских военных.
Также сообщалось, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары» – скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ.
СК передал в ЛНР и ДНР уголовные дела о преступлениях Киева против мирных жителей
Российские следователи передали в прокуратуры республик Донбасса первые 10 уголовных дел о преступлениях украинских властей против мирного населения, сообщили в Следственном комитете России.
«В соответствии с соглашениями, заключенными между СК РФ и прокуратурами Донецкой и Луганской народных республик, а также правилами территориальной подсудности, в целях более полного исследования обстоятельств и учета местных особенностей в настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что следователи собрали достаточную доказательственную базу, потому материалы направлены для последующей передачи в суд и рассмотрения по существу.
Ранее российские следователи начали расследование взрыва возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе. Также следователи СКР фиксировали факт обстрелов жилых массивов в центре Донецка боеприпасами образца НАТО.
В Красном Луче достали из-под завалов тела погибших из-за обстрелов ВСУ
В городе Красный Луч в ЛНР извлекли из-под завалов тела трех погибших после удара украинской «Точкой-У», сообщили в генпрокуратуре республики.
«Около 19.00 (совпадает с мск) 16 июня боевики вооруженных формирований Украины, применяя оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», осуществили обстрел города Красный Луч <...>. 20 июня, в ходе проведения следственных действий, в одном из разрушенных домостроений обнаружены обгоревшие останки трех мирных жителей, двое из которых дети 2005 и 2010 годов рождения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и использовании запрещенных средств и методов ведения войны в связи с применением украинскими военными комплекса «Точка-У» для нанесения удара по городу Красный Луч.
Позже в ЛНР сообщали, что обломки сбитой украинской «Точки-У» повредили здание школы и девять жилых домов в городе Стаханове. Боевая часть ракеты упала на территорию жилого массива, повреждение получили и коммуникации, находящиеся вблизи места падения.