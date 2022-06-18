Эксперты обсудили пути противодействия «культуре отмены» России

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 16:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперты обсудили пути противодействия «культуре отмены» России
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На Петербургском международном экономическом форуме ведущие эксперты отрасли, представители власти и журналистского сообщества обсудили вопросы информационного давления на Россию и роль иностранных ИТ-гигантов в этом процессе, а также возможные пути противодействия многочисленным фейкам в сети.
«Она [культура отмены] действительно происходит в совершенно новом информационно-коммуникационном пространстве. Прежде такого пространства не существовало. У нас существует проблема – мы живем в общих цифровых пространствах, а рычаги их регулирования до самого недавнего времени находились в отдельных странах и оказались средством очень глубокой и очень серьезной манипуляции. Это первое. Прежде такого не было. Прежде элементы независимости были выше», – отметил декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В том, что сегодня онлайн-площадки приобрели реальную власть и могут распоряжаться ей для цензуры и ограничения свободы слова, согласен и Питер Лавелль, ведущий телеканала RT. «Мы не можем больше полагаться на людей, которые по своей прихоти могут взять и просто так удалить 17 лет моей работы и моей профессиональной деятельности. Они все равно на вашем контенте зарабатывают деньги. Они у вас деньги берут, а сами-то с этого деньги имеют, потому что трафик есть», – считает Лавелль.
С тем, что власть иностранного бигтеха приобрела пугающий масштаб согласен и Сергей Кочетков, первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня.
«Самая большая проблема и российских СМИ и СМИ других стран, таких, например, как китайские СМИ, СМИ Ближнего Востока, это, конечно, американский бигтех. Это компании, которые контролируют поисковики, выдачу поисковую, которые контролируют новостные агрегаторы, компании, которые контролируют основные социальные сети. То есть проблемы начинаются на технологичном уровне. Когда действительно какие-то идеи, мысли, информация отменяются на стадии алгоритма», – подчеркнул он.
Крайне важно в таких условиях развивать собственные региональные платформы, уверен Ксавье Моро, основатель Центра политического и стратегического анализа STRATPOL. По мнению Моро, Россия движется в правильном направлении, и наличие таких сервисов, как RuTube и «ВКонтакте», только подтверждают это, считает он.
Другой немаловажной темой дискуссии стала проблема масштабного распространения фейков в сети. По мнению Ленара Файзутдинова, первого заместителя генерального директора АНО «Диалог», решить проблему могло бы проактивное участие государства в информполитике для противодействия фейкам.
Кроме этого, Файзутдинов призвал представителей государства активнее наращивать свое присутствие в социальных сетях и на онлайн-платформах:
Эксперты сошлись во мнении, что несмотря на «культуру отмены», которую страны запада активно применяют по отношению к России, действовать такими же методами не верно. Как подчеркнул Андрей Быстрицкий, нужно учиться гибкой коммуникации, понимать новые реалии, уметь в них работать и учитывать новые технологические особенности современного общества.
Похожую точку зрения высказал и Ленар Файзутдинов. «Мы должны быть технологичными. И как раз нынешняя ситуация позволяет нам нарастить технологическую ситуацию нашей коммуникационной политики», –резюмировал он.
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин указал на теряющие ценность доллар и евро
Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками
Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.
«Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.
«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.
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На ПМЭФ сказали, откуда шли DDoS-атаки
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DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 Гигабит в секунду с адресов из США, Украины, Бангладеша, Бразилии и других стран, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно…140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали», – цитирует РИА «Новости» Кобякова.
Также он заявил, что юбилейный форум в Петербург приехало в 10 раз меньше представителей США, чем в 2019 году, когда их было 600.
Кобяков заверил, что защита инфраструктуры ПМЭФ от DDoS-атак в дальнейшем будет усилена.
«Мы будем усилять (защиту), конечно», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу сообщалось, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, из-за чего президент Владимир Путин перенес свое выступление на Петербургском экономическом форуме на час позже.
Также из-за изменения графика, вызванного DDoS-атаками, в укороченном формате прошла встреча Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами.
Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Токаев заявил о возможности Казахстана заменить России ряд ушедших товаров
Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Конечно, сможем», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе дискуссии в пятницу на пленарном заседании, передает ТАСС его слова.
Ранее президент республики отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют необходимый потенциал, чтобы обеспечить себя продовольственными товарами.
Путин: России никогда не дадут критически важные технологии
Российской Федерации никогда не давали и не дадут критически важные технологии, продавали только смартфоны, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важные технологии», – цитирует ТАСС Путина.
«А когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут ввинчивают какие-то санкции и ограничения. Мы должны настроить себя именно на это и иметь возможность воспроизводить критически важные технологии. Если мы поймем это, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно», – заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что импортозамещение не может стать панацеей, это не кардинальные решения, если мы будем лишь повторять других, то рискуем оказаться в позиции «постоянно догоняющих».
Также Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: Мы не должны превращать освобождаемые в ходе спецоперации города в подобие Сталинграда
Вооруженные силы (ВС) РФ при организации боевых действий думают о том, чтобы не превращать освобождаемые города Донбасса в «подобие Сталинграда», заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно, это привело бы к большим жертвам атакующих сил – там тактика другая: идет работа по заходу в тыл, но это требует времени, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин заявил, что задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов. По словам президента, российские солдаты отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации.
Также он назвал боевые действия на Украине трагедией.
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Путин обвинил Запад в ограблении беднейших стран
Запад как будто пылесосом выгребал товары из беднейших стран, оставляя им лишь ошметки по астрономическим ценам, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.
«Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал, и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин указал на теряющие ценность доллар и евро.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием
Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у нас есть, об этом все должны знать, но мы его применим, если нужно будет защитить суверенитет, заявил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.
«Мы слышим риторику подобного образа. Она откуда берется? Из их собственных высказываний, то один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, причем на очень высоком уровне, на уровне МИД разглогольствует что-то по этому поводу. Но мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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Путин: Российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире
Благодаря технологиям и конструкторам Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Он подчеркнул, что нужно создавать собственные технологии и быть на шаг впереди.
«Сергей Павлович Королев не пошел по пути копирования и частичного улучшения трофейно-ракетной техники, а смотрел в будущее и предложил уникальную пакетную схему для создания ракеты RC, открыл человеческую дорогу в космос, по факту, задал стандарт для всего мира. Причем на десятилетия вперед. Именно так – на опережение работали в свое время основатели многих советских научных программ. И сейчас, опираясь на такие заделы, наши конструкторы достойно идут вперед. Благодаря им Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет ни у одной страны мира», – цитирует РИА «Новости» главу государства.
Ранее Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: Ситуация в мировых делах должна успокоиться
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что ситуация в мировых делах со временем изменится в положительную сторону.
Так глава страны ответил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ на вопрос о поставках продовольствия и нынешних проблем с ними.
«Мы совсем не рады тому, что могут наступить какие-то негативные последствия для каких-то стран, мы на это не рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится», – приводит слова Путина ТАСС.
Также он подчеркнул, что со временем есть вероятность, что все будут относиться с уважением к интересам друг друга, и мы будем нормально функционировать
Сечин заявил об уничтоженных санкциями основах права, сложившихся после Второй мировой войны
Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права – права на защиту собственности, ведения бизнеса, на защиту в суде, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Принцип верховенства права... является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав», – передает РИА «Новости» выдержку из его доклада.
По словам Сечина, сейчас продолжает набирать обороты мировой экономический кризис, которые происходит не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная «санкционной премии» в цене нефти.
«Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок», – отметил Сечин.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что санкции против России являются безумными и бездумными, их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось.
Путин призвал российских бизнесменов связывать будущее и их детей с Россией
Президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме призвал представителей отечественного крупного бизнеса связывать их будущее и детей с Россией.
«Хотел бы сегодня обратиться и к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, крупным нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной», – цитирует ТАСС главу государства.
Также Путин назвал многодетную семью будущим России.
«Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим количеством детей», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин призвал бизнесменов инвестировать внутри России
Бизнесу лучше инвестировать внутри России, а власти обеспечат безопасность этих вложений, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность этих вложений, мы так и будем делать», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме призвал представителей отечественного крупного бизнеса связывать их будущее и детей с Россией.
Также Путин обратился к представителям бизнеса в ходе выступления на ПМЭФ и призвал их думать не только об извлечении прибыли, но и о служении обществу и связи своего будущего со страной.
До этого Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал навсегда отказаться от проверок российского бизнеса.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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