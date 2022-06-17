Путин обвинил Запад в ограблении беднейших стран

Запад как будто пылесосом выгребал товары из беднейших стран, оставляя им лишь ошметки по астрономическим ценам, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.

«Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал, и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Владимир Путин указал на теряющие ценность доллар и евро.

Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

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