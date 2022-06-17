Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками

Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.

«Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.

«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».

Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.

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