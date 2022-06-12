Взрыв в Бердянске признали терактом

Украинские власти попросили у Запада 300 РСЗО

Украинские власти хотели бы получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном на сайте британской The Daily Telegraph.

«Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», – приводит слова советника главы офиса президента Украины ТАСС.

Подоляк добавил, что в настоящее время приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую.

Напомним, в пятницу украинские националисты обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО. В тот же день представитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что ВСУ израсходовали практически все артиллерийские снаряды и без поставок западного вооружения не смогут противостоять России.

В четверг российские следователи зафиксировали факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО. Днем ранее в результате массированного артобстрела Донецка пострадали две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, которые применяется странами НАТО, поставляющими оружие Киеву. Ранее Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.

Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.

Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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