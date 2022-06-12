Путин рассказал о своей родословной из простых рабочих и крестьян

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград рассказал о своей родословной, которая состояла из простых крестьян и рабочих и связана с судьбой страны.

На церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда глава государства обратил внимание на слова режиссера Никиты Михалкова, удостоенного звания Героя Труда.

«Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений – его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими. Для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии», – обратился глава государства к режиссеру, передает ТАСС.

Президент отметил, что «именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, забота о людях, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями, все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее российским народом».

Председатель Союза кинематографистов, режиссер и актер Никита Михалков получил из рук Путина в День России знак Героя Труда.

«Владимир Владимирович, вы очень раздражаете наших западных партнеров, а еще вы очень раздражаете тех, кто 20 с лишним лет назад думал, что в Кремль пришел послушный, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник. Господь управил так, что они ошиблись», – сказал режиссер на торжественной церемонии в воскресенье.

По мнению Михалкова, на данный момент происходит рождение новой страны. «Там, на Донбассе, рождается новая Россия, там рождается новая элита. Эти люди, бог даст, с победой, вернутся домой, и у них могут быть вопросы. Я хочу верить в то, что, по крайней мере всем, кто находится в этом зале, будет, что этим людям ответить», – добавил он.

Михалков также поблагодарил президента за награду. «Большое спасибо за эту высокую награду, это высочайшая награда. Я хотел поблагодарить всех моих товарищей, без которых эту награду получить было невозможно», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения Госпремий и медалей Героя Труда поздравил россиян с праздником, который «посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю и верой в ее будущее», и отметил, как важно для граждан быть сплоченными.