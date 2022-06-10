Путин присвоил Грызлову высший дипломатический ранг

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10 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, нов США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...

Россия будет строить новый мир

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Афганская дилемма Запада на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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  • Не планировал отдыхать на Черном море
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    Путин присвоил Грызлову высший дипломатический ранг

    10 июня 2022, 13:32

    Текст: Антон Никитин

    Послу России в Белоруссии Борису Грызлову присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, следует из указа президента Владимира Путина.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Грызлову Борису Вячеславовичу – чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Беларусь», – говорится в тексте указа.

    Согласно указу дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла также присвоен послу России в Индии Денису Алипову и послу России в Республике Перу Игорю Романченко.

    14 января 2022 президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Белоруссии.


    Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
    		    9 июня 2022, 17:21
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.

    Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.

     

    «Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.

    Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.

    «Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.

    «Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.

    Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.

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    Путин отменил требование о продаже 50% валютной выручки
    		    9 июня 2022, 14:36
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.

    Согласно указу главы государства, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка», сообщается на официальном портале правовой информации.

    Ранее правительственная комиссия 23 мая приняла решение снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, решение Минфин России объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

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    Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина

    9 июня 2022, 18:44

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.

    «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости».

    В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

    Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова.

    В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков».

    Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».

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    Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
    		   9 июня 2022, 17:28
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.

    «Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.

    По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».

    Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.

    «Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.

    Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.

    Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.

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    Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
    		    9 июня 2022, 17:12
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.

    «То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.

    «Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.

    «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин. 

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    Киев разорвал побратимские отношения с Минском

    9 июня 2022, 15:37

    Текст: Ольга Иванова

    Власти Киева в одностороннем порядке лишили Минск статуса города-побратима, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    «Сегодня Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Кличко, «Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом. Поэтому нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Белоруссии».

    Ранее власти Николаева заявили о прекращении сотрудничества с белорусскими городами Могилевом и Браславом, Николаев также в одностороннем порядке разорвал договор о побратимстве с Могилевом.

    Власти Черниговской области в середине мая заявили, что начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры», расположенного на границе России, Белоруссии и Украины.

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    Путин выразил уверенность в перспективах жизни в России

    9 июня 2022, 18:02

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ заверил, что качество жизни в России будет становиться лучше.

    «Да. А это (развитие экономики) в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – заявил президент, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, сообщает ТАСС.

    Напомним, Путин на встрече заявил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого.

    В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер, он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.

    Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.

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    Молодой ученый рассказал о планах выпуска в России автомобилей из карбона по доступным ценам
    		    9 июня 2022, 22:44
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Россия, несмотря на западные санкции, которые перекрыли доступ к зарубежному оборудованию, способна выпускать даже более высококачественные материалы, чем композитное крыло для самолета МС-21, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист-химик Евгений Трофименко, участник встречи Владимира Путина с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.

    «Углеродные композитные материалы – высокопрочные, но при этом очень легкие. Изначально сфера их применения – авиация и космос. Но сейчас цены на эти материалы снижаются, а сфера их применения расширяется», – рассказал 26-летний Евгений Трофименко, специалист научно-исследовательского центра по разработке технологий производства углеродных волокон.

    «Из этого материала изготавливаются лопасти для ветряков, – пояснил собеседник. – Материал может быть востребован в автомобилестроении при изготовлении легких кузовов. Мы сейчас в первую очередь работаем над тем, чтобы автомобили из карбона не стоили космических денег, а были вполне доступны. Во Владивостоке есть частная верфь, которая делает прогулочные катера на базе углекомпозитов. В целом, Россия активно разрабатывает новые технологии производства углеродных волокон, у нас есть успехи в этом направлении».

    Вместе с тем, последнее время, из-за западных санкций разработка и производство композитных материалов переживает сложности. Например, заметил собеседник, «до последнего времени итальянские судоверфи закупали российские углекомпозиты, которые использовались при постройке элитных яхт». Сейчас это направление работы закрыто. С другой стороны, из-за санкций у наших компаний нет возможности закупить иностранное, в частности, немецкое оборудование, добавил Трофименко.

    Но эти же сложные обстоятельства становятся стимулом для развитие собственных технологий и производств. В России планируется строить заводы по выработке углеродного волокна, рассказал Трофименко. «Мы в своей лаборатории создали мини-завод, настоящий производственный цикл, но только в меньшем масштабе. Российская компания изготовила для нас печи для обработки углеродных волокон. Качество продукции не подвергается сомнению», – отметил химик.

    «Углеродные композитные материалы должны быть доступны всем. «Росатом» выпускает даже хоккейные клюшки из углекомпозитов, а не только центрифуги для обогащения урана. Мы же планируем расширять ассортимент – вплоть до производства велосипедов», – поделился планами Трофименко.

    При этом Трофименко отметил, что развитие такой высокотехнологичных отраслей, как производство композитов (и в целом – развитие химической промышленности и нефтехимии) требует серьезной государственной поддержки.

    Собеседник участвовал в прошедшей в четверг встрече президента с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными. Общение прошло  в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, в преддверии Петербургского международного экономического форума.

    Обратившись к Трофименко, глава государства поблагодарил специалиста-химика и его коллег из научно-исследовательского центра за разработку крыла из композитных материалов для отечественных пассажирских самолетов нового поколения МС-21.

    «Сегодня мы делаем еще более высококачественные материалы», – рассказал Трофименко. При этом молодой ученый отметил, что производство композитных материалов – это отрасль, плотно связанная с нефтехимией. «Мы добываем огромные объемы нефти, но уровень их переработки пока, к сожалению, недостаточен», – констатировал Трофименко, задав вопрос президенту: «Как вы относитесь к инициативе о государственном стимулировании более глубокой переработки нефти и газа? Это может быть реализовано либо в виде нацпроекта, либо – совсем амбициозно – в виде госкорпорации».

    Отвечая, президент отметил, что в России необходимо формировать  внутренний рынок, в том числе на продукцию химических производств, сообщает РИА Новости. «Правительство работает над этим. Целая программа поддержки выстраивается», – заявил Путин.

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    Путин: Прекратившие деятельность в России компании пожалеют об этом

    9 июня 2022, 18:57

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ заявил, что Россия рассчитывает на молодых бизнесменов, которые остаются в стране.

    «Не я хотел бы на вас рассчитывать. На таких молодых, энергичных, нацеленных на успех людей рассчитывает Россия. В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, а потому что Россия – страна с огромными возможностями. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений. А мы суверенная страна, мы должны быть устремлены в будущее», – сказал он, трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

    Ранее Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде. 

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    Путин поручил увеличить туристический кешбэк при поездках на Дальний Восток

    9 июня 2022, 22:07

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток.

    «С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – приводится поручение на сайте Кремля. Срок выполнения – 30 сентября 2022 года.

    Ранее эксперты положительно оценили развитие туризма в России в условиях санкций.

    Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе 2020 года. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.

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    Путин: Пытающиеся ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя

    9 июня 2022, 17:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер. Он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.

    Те, кто пытается ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя, подчеркнул глава российского государства, передает РИА «Новости».

    «Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения – цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители – опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных», – подчеркнул Путин.

    При этом вводившие ограничения в отношении России сами допускали такие ошибки, но теперь во всем обвиняют Москву.

    «До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем», – указал президент.

    Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.

    Американский же президент Джо Байден счел «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию.

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    Путин заявил, что урожай зерна в России в этом году может превысить 130 млн тонн

    9 июня 2022, 18:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Урожай зерна в России в 2022 году может превысить 130 млн тонн, его экспорт через несколько лет составит 50 млн тонн, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

    «Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20 млн тонн, потом 30 млн тонн, потом в этом году 2021-2022 мы выйдем примерно на продажу примерно 37 млн тонн, через пару - тройку лет это будет 50 млн тонн. Мы наращиваем производство, в этом году, если бог даст, это тоже очень важно, у нас будет 130 с лишним млн тонн урожая», – передает ТАСС его слова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

    Постпред России при ООН Геннадий Гатилов ранее напоминал, что со стороны России никаких препятствий для вывоза зерна нет. Представителям ООН сразу дали рекомендации, как и в каких количествах Россия готова экспортировать зерно и удобрения.

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    Путин поручил внести изменения в стратегию развития спорта

    10 июня 2022, 01:40

    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству и Госдуме изменить законодательство для совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере массового спорта, а также внести изменения в стратегию развития спорта, направленные на развитие массового спорта.

    В частности, речь идет об «уточнении полномочий в указанной сфере, корректировке понятия «массовый спорт» (для учета всех граждан, которые систематически занимаются, в том числе самостоятельно, физической подготовкой, независимо от регулярности их участия в спортивных соревнованиях), положений, касающихся развития корпоративного спорта, а также введения и определения понятий «любительский спорт» и «любительская спортивная лига», передает РИА «Новости».

    Также поручено уточнить полномочия России и ее субъектов, органов местного самоуправления, Олимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций по организации и проведению всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе за пределами страны, по обеспечению участия в этих мероприятиях российских и иностранных граждан, а также по осуществлению международного спортивного сотрудничества в новых форматах.

    «Правительству... подготовить при участии администрации президента России и внести в стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации изменения, направленные на развитие массового спорта в современных условиях и формирование новых подходов к развитию спорта высших достижений и профессионального спорта», – говорится в сообщении.

    Минспорт рассмотрит вопрос о создании организации по развитию массового спорта. Правительство должно будет представить идеи о целесообразности усиления централизации управления в спорте. Кабмин и региональные власти должны принять дополнительные меры для завершения создания информационной системы в сфере физкультуры и спорта.

    Президент поручил предусмотреть реализацию мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту открытых спортивных объектов в общеобразовательных организациях и оснащению их российским спортивным оборудованием. Также поручено проработать унификацию подходов к системе назначения стипендий спортсменам, предусмотрев увеличение этих выплат. Путин поручил определить результат, отражающий доступность объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями.

    Напомним, также Путин поручил правительству внести поправки в закон до конца года, которые предусматривают увеличение отчисления от азартных игр на развитие массового спорта.

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    Путин назвал самые важные лидерские качества

    9 июня 2022, 18:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.

    «Первое – человек должен быть фанатом своего дела. Второе – нужно проявлять гибкость, уметь здраво и объективно оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, с которыми он (лидер – прим. ВЗГЛЯД) вместе решает задачи, которым он посвятил свою жизнь, – критично, но с уважением», – цитирует президента ТАСС.

    В таком случае лидер сможет мобилизовать работу команды, умение же работать в команде является одним из ключевых элементов успеха.

    Глава государства отметил, что эти критерии применимы во всех сферах жизни, в том числе в образовании, науке и политике.

    «Даже в педагогике известные наши педагоги еще 30-х годов всю жизнь свою посвятили детям и добивались выдающихся результатов. А в нашей недавней истории – атомный проект, ракеты, Королев, Курчатов. Они же свою жизнь этому отдали, жили только этим, по сути. Это не значит, что человек должен быть как робот какой-то, но все-таки он должен быть разносторонним», – указал Путин.

    В 2014 году Путин перечислял важнейшие, по его мнению, качества для политика. К ним он отнес честность, профессионализм и сострадание.

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    Путин посетил посвященную Петру I выставку на ВДНХ

    9 июня 2022, 15:56

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал на выставку, посвященную Петру I, которая открывается на ВДНХ, экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.

    Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией: пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников, сообщает РИА «Новости».

    Глава государства, как предполагается, осмотрит несколько залов.

    Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.

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