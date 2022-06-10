Путин поручил внести изменения в стратегию развития спорта

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству и Госдуме изменить законодательство для совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере массового спорта, а также внести изменения в стратегию развития спорта, направленные на развитие массового спорта.

В частности, речь идет об «уточнении полномочий в указанной сфере, корректировке понятия «массовый спорт» (для учета всех граждан, которые систематически занимаются, в том числе самостоятельно, физической подготовкой, независимо от регулярности их участия в спортивных соревнованиях), положений, касающихся развития корпоративного спорта, а также введения и определения понятий «любительский спорт» и «любительская спортивная лига», передает РИА «Новости».

Также поручено уточнить полномочия России и ее субъектов, органов местного самоуправления, Олимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций по организации и проведению всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе за пределами страны, по обеспечению участия в этих мероприятиях российских и иностранных граждан, а также по осуществлению международного спортивного сотрудничества в новых форматах.

«Правительству... подготовить при участии администрации президента России и внести в стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации изменения, направленные на развитие массового спорта в современных условиях и формирование новых подходов к развитию спорта высших достижений и профессионального спорта», – говорится в сообщении.

Минспорт рассмотрит вопрос о создании организации по развитию массового спорта. Правительство должно будет представить идеи о целесообразности усиления централизации управления в спорте. Кабмин и региональные власти должны принять дополнительные меры для завершения создания информационной системы в сфере физкультуры и спорта.

Президент поручил предусмотреть реализацию мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту открытых спортивных объектов в общеобразовательных организациях и оснащению их российским спортивным оборудованием. Также поручено проработать унификацию подходов к системе назначения стипендий спортсменам, предусмотрев увеличение этих выплат. Путин поручил определить результат, отражающий доступность объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями.