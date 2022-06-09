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Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта
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Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон до конца года, которые предусматривают увеличение отчисления от азартных игр на развитие массового спорта.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В январе 2022 года правительство России по поручению президента подготовило Концепцию развития в стране детско-юношеского спорта. Она нацелена на создание в каждом регионе всеобъемлющих условий, которые позволят систематически воспитывать в детях любовь к здоровому образу жизни и спорту. Разработка документа – важный шаг на пути к комплексной государственной поддержке спортсменов разных возрастов и уровней, о необходимости которой заявлял глава государства Владимир Путин.
Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
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Путин отменил требование о продаже 50% валютной выручки
Российский лидер Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.
Согласно указу главы государства, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка», сообщается на официальном портале правовой информации.
Ранее правительственная комиссия 23 мая приняла решение снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, решение Минфин России объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
«То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.
«Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин.
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Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
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Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.
По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».
Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.
«Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.
Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.
Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
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В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России
Отказ ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии критиковать действия России на Украине стали результатом «провала» США и «серьезной ошибки» Запада, говорится в редакционной статье Bloomberg.
Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало «серьезной ошибкой» Запада. По мнению авторов статьи, «попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России – это «провал США и их друзей», который надо «исправлять», передает РИА «Новости».
Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее «осуждения» воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению авторов статьи, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с Америкой «бесперспективен».
При этом авторы материала пришли к выводу, что это стало мировой тенденцией. Так, Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А в мае «оглушительное фиаско» потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.
«Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», – говорится в статье.
В прошлую субботу в США назвали дипломатической победой Владимира Путина тот факт, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию.
Днем ранее президент Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия выведет Африку из-под влияния Запада.
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Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости».
В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова.
В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков».
Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Путин выразил уверенность в перспективах жизни в России
Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ заверил, что качество жизни в России будет становиться лучше.
«Да. А это (развитие экономики) в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – заявил президент, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, сообщает ТАСС.
Напомним, Путин на встрече заявил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого.
В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер, он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.
Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Путин: Прекратившие деятельность в России компании пожалеют об этом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ заявил, что Россия рассчитывает на молодых бизнесменов, которые остаются в стране.
«Не я хотел бы на вас рассчитывать. На таких молодых, энергичных, нацеленных на успех людей рассчитывает Россия. В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, а потому что Россия – страна с огромными возможностями. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений. А мы суверенная страна, мы должны быть устремлены в будущее», – сказал он, трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
Ранее Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.
Путин: Пытающиеся ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя
В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер. Он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.
Те, кто пытается ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя, подчеркнул глава российского государства, передает РИА «Новости».
«Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения – цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители – опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных», – подчеркнул Путин.
При этом вводившие ограничения в отношении России сами допускали такие ошибки, но теперь во всем обвиняют Москву.
«До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем», – указал президент.
Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
Американский же президент Джо Байден счел «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию.
Путин назвал самые важные лидерские качества
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.
«Первое – человек должен быть фанатом своего дела. Второе – нужно проявлять гибкость, уметь здраво и объективно оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, с которыми он (лидер – прим. ВЗГЛЯД) вместе решает задачи, которым он посвятил свою жизнь, – критично, но с уважением», – цитирует президента ТАСС.
В таком случае лидер сможет мобилизовать работу команды, умение же работать в команде является одним из ключевых элементов успеха.
Глава государства отметил, что эти критерии применимы во всех сферах жизни, в том числе в образовании, науке и политике.
«Даже в педагогике известные наши педагоги еще 30-х годов всю жизнь свою посвятили детям и добивались выдающихся результатов. А в нашей недавней истории – атомный проект, ракеты, Королев, Курчатов. Они же свою жизнь этому отдали, жили только этим, по сути. Это не значит, что человек должен быть как робот какой-то, но все-таки он должен быть разносторонним», – указал Путин.
В 2014 году Путин перечислял важнейшие, по его мнению, качества для политика. К ним он отнес честность, профессионализм и сострадание.
Путин посетил посвященную Петру I выставку на ВДНХ
Президент России Владимир Путин приехал на выставку, посвященную Петру I, которая открывается на ВДНХ, экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.
Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией: пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников, сообщает РИА «Новости».
Глава государства, как предполагается, осмотрит несколько залов.
Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.
Путин заявил, что урожай зерна в России в этом году может превысить 130 млн тонн
Урожай зерна в России в 2022 году может превысить 130 млн тонн, его экспорт через несколько лет составит 50 млн тонн, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.
«Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20 млн тонн, потом 30 млн тонн, потом в этом году 2021-2022 мы выйдем примерно на продажу примерно 37 млн тонн, через пару - тройку лет это будет 50 млн тонн. Мы наращиваем производство, в этом году, если бог даст, это тоже очень важно, у нас будет 130 с лишним млн тонн урожая», – передает ТАСС его слова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Постпред России при ООН Геннадий Гатилов ранее напоминал, что со стороны России никаких препятствий для вывоза зерна нет. Представителям ООН сразу дали рекомендации, как и в каких количествах Россия готова экспортировать зерно и удобрения.
Путин: Россию невозможно обнести забором
Президент России Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны, заявил, что ее нельзя обнести забором, а сами россияне такой забор возводить не будут.
Он подчеркнул, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого.
«Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил желание России сотрудничать со многими странами, в том числе со странами БРИКС.
«Темпы экономического роста в этих странах – в Азии где-то 5%, в США 1,7%, в Еврозоне где-то 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы, мы знаем о них, но мы будем двигаться, не будем прятаться за каким-то забором», – добавил президент.
Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
Кремль анонсировал встречу Путина с новым президентом Туркмении
Российский лидер Владимир Путин в пятницу 10 июня проведет переговоры с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, который прибудет в Россию с визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается также, что на встрече «состоится подписание декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном».
Накануне в Кремле сообщали, что Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление.
Путин поручил увеличить туристический кешбэк при поездках на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток.
«С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – приводится поручение на сайте Кремля. Срок выполнения – 30 сентября 2022 года.
Ранее эксперты положительно оценили развитие туризма в России в условиях санкций.
Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе 2020 года. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.