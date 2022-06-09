Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта

Взгляд
9 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
Разделы

Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

Всемирный банк делает Россию виноватой в экономических проблемах США и ЕС REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration
Всемирный банк прямо винит Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет. Однако Запад явно льстит российской – шестой в мире экономике, которая якобы положила на лопатки в том числе американскую экономику. На самом деле США и ЕС используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы найти крайнего в неизбежном кризисе, запущенном американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля этого года. Подробности...
Перейти в раздел…

Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам»

Петр был великим и на полях сражений Владимир Вдовин/РИА Новости
9 июня исполняется 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся правителей России – императора Петра I. По справедливости он вошел в историю под почетным именем «Великий». Главные достижения Петра общеизвестны, но одно из них, не столь часто упоминаемое, в текущей международной обстановке особенно актуально.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

На фронтах Донбасса ВСУ особенно быстро утрачивают свою живую силу и технику Станислав Красильников/ТАСС
Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, сообщила The New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек. Основные потери ВСУ несут сейчас в Донбассе и под Николаевом. И, как признают в украинском парламенте, главную угрозу для них представляет российская дальнобойная артиллерия.  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Афганская дилемма Запада на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Зачем Москва снова соглашается на переговоры с Зеленским

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российские власти позитивно ответили на предложение Украины возобновить переговорный процесс. На первый взгляд, это огромная ошибка. На второй же – грамотная стратегия, позволяющая либо слить эти переговоры, либо использовать их для демонтажа украинской государственности. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Русский человек вне Родины перестает быть талантливым

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Перейти в раздел…

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

Новая база Китая и риски для России

Перейти в раздел…

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...

В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о планах ВСУ обстрелять Змиевскую ТЭС в Харьковской области
    Сдавшийся глава херсонского подполья призвал ВСУ сложить оружие Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией Российский Промсвязьбанк объявил о начале работы в Донбассе На Украине предложили лишать гражданства за госизмену
    Власти Запорожской области решили сохранить два государственных языка Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР Грузия и Польша будут совместно выпускать беспилотники в Тбилиси В Латвии решили позволить изымать собственность России и Белоруссии
    Херсонские власти начали проработку вопросов референдума о вхождении в состав России Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь Эрдоган объявил о планах выдвинуться на новый президентский срок YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

    Главная тема


    Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

    самонаведение и шифрование


    НАТО боится утечки секретных технологий в Россию через поставляемое Украине оружие

    высшая мера


    Наемников из Британии и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР

    снижение поставок


    Цены на газ в Европе подскочили из-за аварии на заводе СПГ в США

    Видео

    разрыв фронта


    Как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска

    астрономические цифры


    Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

    замедление мировой экономики


    Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса

    эпоха успехов


    Как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам»

    новый виток конфликта


    Япония провоцирует жесткий ответ России в районе Курил

    громкое дело


    Игорь Мальцев: Джонни Депп отомстил за всех мужчин планеты

    демографическая катастрофа


    Владимир Добрынин: Африканцы ведут Европу к самоубийству

    особая дипломатия


    Андрей Колесник: Как защитить русских во всем мире

    на ваш взгляд


    После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?

    Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта

    9 июня 2022, 22:02

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон до конца года, которые предусматривают увеличение отчисления от азартных игр на развитие массового спорта.

    «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В январе 2022 года правительство России по поручению президента подготовило Концепцию развития в стране детско-юношеского спорта. Она нацелена на создание в каждом регионе всеобъемлющих условий, которые позволят систематически воспитывать в детях любовь к здоровому образу жизни и спорту. Разработка документа – важный шаг на пути к комплексной государственной поддержке спортсменов разных возрастов и уровней, о необходимости которой заявлял глава государства Владимир Путин.


    Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
    		    9 июня 2022, 17:21
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.

    Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.

     

    «Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.

    Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.

    «Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.

    «Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.

    Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (36)
    Путин отменил требование о продаже 50% валютной выручки
    		    9 июня 2022, 14:36
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.

    Согласно указу главы государства, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка», сообщается на официальном портале правовой информации.

    Ранее правительственная комиссия 23 мая приняла решение снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, решение Минфин России объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

    Коментарии (27)
    Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
    		    9 июня 2022, 17:12
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.

    «То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.

    «Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.

    «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (57)
    Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
    		   9 июня 2022, 17:28
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.

    «Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.

    По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».

    Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.

    «Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.

    Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.

    Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (18)
    В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России

    9 июня 2022, 06:01

    Текст: Антон Никитин

    Отказ ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии критиковать действия России на Украине стали результатом «провала» США и «серьезной ошибки» Запада, говорится в редакционной статье Bloomberg.

    Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало «серьезной ошибкой» Запада. По мнению авторов статьи, «попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России – это «провал США и их друзей», который надо «исправлять», передает РИА «Новости».

    Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее «осуждения» воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению авторов статьи, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с Америкой «бесперспективен».

    При этом авторы материала пришли к выводу, что это стало мировой тенденцией. Так, Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А в мае «оглушительное фиаско» потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.

    «Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», – говорится в статье.

    В прошлую субботу в США назвали дипломатической победой Владимира Путина тот факт, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию.

    Днем ранее президент Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия выведет Африку из-под влияния Запада.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина

    9 июня 2022, 18:44

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.

    «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости».

    В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

    Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова.

    В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков».

    Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».

    Коментарии (19)
    Путин выразил уверенность в перспективах жизни в России

    9 июня 2022, 18:02

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ заверил, что качество жизни в России будет становиться лучше.

    «Да. А это (развитие экономики) в конце концов должно привести к повышению качества жизни», – заявил президент, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, сообщает ТАСС.

    Напомним, Путин на встрече заявил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого.

    В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер, он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.

    Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.

    Коментарии (43)
    Путин: Прекратившие деятельность в России компании пожалеют об этом

    9 июня 2022, 18:57

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ заявил, что Россия рассчитывает на молодых бизнесменов, которые остаются в стране.

    «Не я хотел бы на вас рассчитывать. На таких молодых, энергичных, нацеленных на успех людей рассчитывает Россия. В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, а потому что Россия – страна с огромными возможностями. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений. А мы суверенная страна, мы должны быть устремлены в будущее», – сказал он, трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

    Ранее Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде. 

    Коментарии (2)
    Путин: Пытающиеся ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя

    9 июня 2022, 17:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    В странах Запада уже начали называть инфляцию именем президента России Владимира Путина, об этом пошутил сам российский лидер. Он отметил, что инфляция происходит не из-за него, а из-за антироссийских санкций.

    Те, кто пытается ограничить Россию, в первую очередь ограничивают сами себя, подчеркнул глава российского государства, передает РИА «Новости».

    «Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения – цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители – опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных», – подчеркнул Путин.

    При этом вводившие ограничения в отношении России сами допускали такие ошибки, но теперь во всем обвиняют Москву.

    «До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем», – указал президент.

    Ранее Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.

    Американский же президент Джо Байден счел «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию.

    Коментарии (0)
    Путин назвал самые важные лидерские качества

    9 июня 2022, 18:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.

    «Первое – человек должен быть фанатом своего дела. Второе – нужно проявлять гибкость, уметь здраво и объективно оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, с которыми он (лидер – прим. ВЗГЛЯД) вместе решает задачи, которым он посвятил свою жизнь, – критично, но с уважением», – цитирует президента ТАСС.

    В таком случае лидер сможет мобилизовать работу команды, умение же работать в команде является одним из ключевых элементов успеха.

    Глава государства отметил, что эти критерии применимы во всех сферах жизни, в том числе в образовании, науке и политике.

    «Даже в педагогике известные наши педагоги еще 30-х годов всю жизнь свою посвятили детям и добивались выдающихся результатов. А в нашей недавней истории – атомный проект, ракеты, Королев, Курчатов. Они же свою жизнь этому отдали, жили только этим, по сути. Это не значит, что человек должен быть как робот какой-то, но все-таки он должен быть разносторонним», – указал Путин.

    В 2014 году Путин перечислял важнейшие, по его мнению, качества для политика. К ним он отнес честность, профессионализм и сострадание.

    Коментарии (0)
    Путин посетил посвященную Петру I выставку на ВДНХ

    9 июня 2022, 15:56

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал на выставку, посвященную Петру I, которая открывается на ВДНХ, экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.

    Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией: пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников, сообщает РИА «Новости».

    Глава государства, как предполагается, осмотрит несколько залов.

    Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.

    Коментарии (3)
    Путин заявил, что урожай зерна в России в этом году может превысить 130 млн тонн

    9 июня 2022, 18:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Урожай зерна в России в 2022 году может превысить 130 млн тонн, его экспорт через несколько лет составит 50 млн тонн, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

    «Наш экспортный потенциал оказался достаточно серьезным. У нас 20 млн тонн, потом 30 млн тонн, потом в этом году 2021-2022 мы выйдем примерно на продажу примерно 37 млн тонн, через пару - тройку лет это будет 50 млн тонн. Мы наращиваем производство, в этом году, если бог даст, это тоже очень важно, у нас будет 130 с лишним млн тонн урожая», – передает ТАСС его слова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

    Постпред России при ООН Геннадий Гатилов ранее напоминал, что со стороны России никаких препятствий для вывоза зерна нет. Представителям ООН сразу дали рекомендации, как и в каких количествах Россия готова экспортировать зерно и удобрения.

    Коментарии (0)
    Путин: Россию невозможно обнести забором

    9 июня 2022, 17:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны, заявил, что ее нельзя обнести забором, а сами россияне такой забор возводить не будут.

    Он подчеркнул, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого.

    «Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин отметил желание России сотрудничать со многими странами, в том числе со странами БРИКС.

    «Темпы экономического роста в этих странах – в Азии где-то 5%, в США 1,7%, в Еврозоне где-то 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы, мы знаем о них, но мы будем двигаться, не будем прятаться за каким-то забором», – добавил президент.

    Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории. 

    Коментарии (0)
    Кремль анонсировал встречу Путина с новым президентом Туркмении

    9 июня 2022, 13:08

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в пятницу 10 июня проведет переговоры с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, который прибудет в Россию с визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    Отмечается также, что на встрече «состоится подписание декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном».

    Накануне в Кремле сообщали, что Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление.

    Коментарии (0)
    Путин поручил увеличить туристический кешбэк при поездках на Дальний Восток

    9 июня 2022, 22:07

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток.

    «С учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – приводится поручение на сайте Кремля. Срок выполнения – 30 сентября 2022 года.

    Ранее эксперты положительно оценили развитие туризма в России в условиях санкций.

    Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе 2020 года. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •