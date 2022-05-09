Константинополь признал церковь Северной Македонии

Константинопольский патриархат признал неканоническую церковь Северной Македонии под названием «Охридская церковь», сообщают СМИ. Русская православная церковь заявила, что признает исключительные канонические права Сербской православной церкви в Северной Македонии.

Как пишет греческая газета «Этнос», Священный синод Константинопольского патриархата 9 мая признал Охридскую церковь и восстановил каноническое общение с ней – долгие годы церковь считалась раскольнической. Церковь Северной Македонии называла себя Македонской православной церковью — Охридской архиепископией, передает ТАСС.

Константинопольский патриархат объявил о «предоставлении святой церкви Сербии права регулировать административные вопросы между ней и церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции». Константинопольский патриарх Варфоломей полагает, что это решение позволит преодолеть церковный раскол в Северной Македонии.

Премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски поблагодарил Константинополь и отметил «историческую миссию и ответственность» патриарха Варфоломея. Ковачевски сказал, что «сделан важнейший и самый большой шаг», хотя он и «не разрешает окончательно вопрос статуса и имени». По словам премьера, наступил «исторический день после семи десятилетий тотальной изоляции», передает РИА «Новости».

Секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук сообщил, что «позиция Русской православной церкви будет, прежде всего, учитывать подходы к этой проблеме Сербской церкви», за которой РПЦ «по-прежнему признает исключительные канонические права в Северной Македонии».

Церковь в Северной Македонии в своем нынешнем виде существует с 1967 года. Ни Сербская православная церковь, в которой на правах автономии с 1958 года Македонская православная церковь находилась, ни остальные поместные православные церкви ее нового статуса не признали. В своем новом решении Синод Константинопольского патриархата объявил, что церковь будет именоваться «Охридской» (при этом подразумевается область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), исключая термин «Македонская» и любое другое производное от слова «Македония». Сербская православная церковь не признает отколовшейся от нее части в Северной Македонии.