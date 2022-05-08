Арестованные в Москве за подготовку убийств бездомных подростки признали вину

Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш».

Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».

Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.

Начштаба Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе.

По его словам, морская пехота вооруженных сил Украины не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе. «У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности. Нам пришлось статически занимать оборону, с ходу, и уже по обстоятельствам действовать», – рассказал Кормянков.

Также он заявил, что в морской пехоте Украины служили иностранные наемники. При этом Баранюк заявил, что это были британцы, но вспомнил имя только одного.

«На (мариупольском заводе) «Азовстали» – я не готов сказать, что делали иностранцы. Потому что я там не бывал. А вот у нас иностранцев не было, у нас только в батальоне 1-м отдельном морской пехоты служили два иностранца. Это я знаю про них. Больше иностранцев у нас не было», – заявил Кормянков.

«В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет служить законодательно иностранцам в рядах вооруженных сил. Официально заключается контракт, и люди служат... Одно звали Эйден, Эйден как-то… Второго, честно говоря, не помню... у него как двойное имя. А второй… такая небольшая, коротенькая у него фамилия. Оба британцы», – сказал Баранюк.

Также начштаба рассказал, что нацистский батальон «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.

«Они («Азов») просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, – соответственно, нам приходилось занимать эти районы. Чтобы нас не обошли с фланга. Мы… это другое ведомство. Поэтому какие-то претензии… Мы можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки и о принятии решений по этой обстановке командиром», – объясняет Кормянков.

Кроме того, он отметил, что если бы они вышли раньше с мариупольского завода «Азовмаш», то удалось бы сохранить больше жизней.

«Мы бы вышли раньше и сохранили бы больше жизней. Это без вариантов. Одна из самых главных задач, которая стояла перед командиром, кроме выполнения оборонных задач, – это было сохранение жизней военнослужащих. Поэтому максимально обдумывались решения, и перед тем, как отдавать какие-то распоряжения, командир в первую очередь ставил жизнь человеческую на анализ и понимал, что та или иная задача – она имеет тот или иной риск для жизней военнослужащих», – добавил он.

Вместе с тем Кормянкова добавил, что спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.

Баранюк заявил, что американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin бесполезен в городских боях, постоянно «что-то мешает».

«Да, были у нас Javelin, были… Как я уже говорил, Javelin себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало, и так далее…», – пожаловался он.

«Были другого типа гранатометы. Скажем так, в незначительном количестве, на уровне наших РПГ-18, РПГ-22, вот такого же плана. Ручная противотанковая граната... Ну, подобная немецкая была, я же говорю, уровня РПГ-22, ручная противотанковая граната», – добавил Баранюк.

По его словам, были и другие гранатометы, которые использовали чаще, чем Javelin, но и у них были свои недостатки: на холоде разряжалась батарея, в результате невозможно было осуществить пуск.

Также Баранюк рассказал, что обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит «Азов». По его словам, «это странно, обычно все наоборот».

«Сначала для меня это довольно-таки странно было, что офицер Нацгвардии… Обычно наоборот это все происходит. Но раз так, скажем так, более старший начальник обозначил, соответственно, никаких проблем. Тем более что я изначально получил как бы свою линию обороны. И, соответственно, туда дальше уже особо командир 12-й бригады не вмешивался. То есть я полностью там организовывал все моменты самостоятельно», – заключил пленный комбриг морпехов ВСУ.

Баранюк отметил, что они с начштаба просили Киев договориться об их судьбе, но им врали, обещая помощь, которая так и не пришла.

«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что так (что врали). Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – заявил он.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.

Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.

Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.

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