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Арестованные в Москве за подготовку убийств бездомных подростки признали вину
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Трое подростков, арестованных по подозрению в подготовке убийств бездомных у станции Косино Московской железной дороги, полностью признали свою вину и раскаялись.
«Все подозреваемые полностью признали свою вину, в содеянном раскалялись и заявили о сотрудничестве со следствием. Им вменяется покушение на убийства бездомных людей. Следствие устанавливает все детали инкриминируемого подозреваемым преступления», – приводит ТАСС слова источника, знакомого с материалами дела.
Он добавил, что подросткам не вменяется подготовка теракта в Москве на 9 мая. Как следует из постановления следствия, подросткам вменяется только покушение на убийство.
Напомним, Черемушкинский суд Москвы в воскресенье арестовал по ходатайству следствия до 7 июля трех подростков, задержанных за подготовку убийства бездомных людей у железнодорожной станции Косино.
По данным следствия, в начале мая трое подростков вступили в преступный сговор с целью убийства бездомных людей. Для этого они купили в Москве горюче-смазочные материалы и изготовили легковоспламеняющиеся смеси. Вечером 7 мая двое из них встретились, выявили скопление бездомных в лесополосе возле железнодорожной станции Косино, где планировали убить их. Довести преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении трех подростков 2004 и 2005 годов рождения возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.
Путин обратился к жителям Украины
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Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».
«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.
В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен
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Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш».
Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.
Начштаба Кормянков рассказал, что был задержан во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус в Мариуполе.
По его словам, морская пехота вооруженных сил Украины не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе. «У нас не было такой задачи. Поэтому проводить какие-то дополнительные рекогносцировки и проводить какие-то дополнительные маневры у нас не было возможности. Нам пришлось статически занимать оборону, с ходу, и уже по обстоятельствам действовать», – рассказал Кормянков.
Также он заявил, что в морской пехоте Украины служили иностранные наемники. При этом Баранюк заявил, что это были британцы, но вспомнил имя только одного.
«На (мариупольском заводе) «Азовстали» – я не готов сказать, что делали иностранцы. Потому что я там не бывал. А вот у нас иностранцев не было, у нас только в батальоне 1-м отдельном морской пехоты служили два иностранца. Это я знаю про них. Больше иностранцев у нас не было», – заявил Кормянков.
«В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет служить законодательно иностранцам в рядах вооруженных сил. Официально заключается контракт, и люди служат... Одно звали Эйден, Эйден как-то… Второго, честно говоря, не помню... у него как двойное имя. А второй… такая небольшая, коротенькая у него фамилия. Оба британцы», – сказал Баранюк.
Также начштаба рассказал, что нацистский батальон «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери.
«Они («Азов») просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, – соответственно, нам приходилось занимать эти районы. Чтобы нас не обошли с фланга. Мы… это другое ведомство. Поэтому какие-то претензии… Мы можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки и о принятии решений по этой обстановке командиром», – объясняет Кормянков.
Кроме того, он отметил, что если бы они вышли раньше с мариупольского завода «Азовмаш», то удалось бы сохранить больше жизней.
«Мы бы вышли раньше и сохранили бы больше жизней. Это без вариантов. Одна из самых главных задач, которая стояла перед командиром, кроме выполнения оборонных задач, – это было сохранение жизней военнослужащих. Поэтому максимально обдумывались решения, и перед тем, как отдавать какие-то распоряжения, командир в первую очередь ставил жизнь человеческую на анализ и понимал, что та или иная задача – она имеет тот или иной риск для жизней военнослужащих», – добавил он.
Вместе с тем Кормянкова добавил, что спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.
Баранюк заявил, что американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin бесполезен в городских боях, постоянно «что-то мешает».
«Да, были у нас Javelin, были… Как я уже говорил, Javelin себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало, и так далее…», – пожаловался он.
«Были другого типа гранатометы. Скажем так, в незначительном количестве, на уровне наших РПГ-18, РПГ-22, вот такого же плана. Ручная противотанковая граната... Ну, подобная немецкая была, я же говорю, уровня РПГ-22, ручная противотанковая граната», – добавил Баранюк.
По его словам, были и другие гранатометы, которые использовали чаще, чем Javelin, но и у них были свои недостатки: на холоде разряжалась батарея, в результате невозможно было осуществить пуск.
Также Баранюк рассказал, что обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит «Азов». По его словам, «это странно, обычно все наоборот».
«Сначала для меня это довольно-таки странно было, что офицер Нацгвардии… Обычно наоборот это все происходит. Но раз так, скажем так, более старший начальник обозначил, соответственно, никаких проблем. Тем более что я изначально получил как бы свою линию обороны. И, соответственно, туда дальше уже особо командир 12-й бригады не вмешивался. То есть я полностью там организовывал все моменты самостоятельно», – заключил пленный комбриг морпехов ВСУ.
Баранюк отметил, что они с начштаба просили Киев договориться об их судьбе, но им врали, обещая помощь, которая так и не пришла.
«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что так (что врали). Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – заявил он.
Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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ВС России уничтожили корвет ВМС Украины возле Одессы
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также узел связи военного аэродрома Червоноглинское, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Также был уничтожен корвет. «В районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», – добавил он.
Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье.
В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники. Также в течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».
Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.
Вместе с тем ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области.
Ранее сообщалось, что поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров».
В субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.
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Названо условие полной переориентации экспорта российского газа на Азию
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Поступающий в Европу российский газ может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру, заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Как отмечает аналитик, переориентация поставок российского газа на Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из РФ, но и рыночными факторами. Как ожидается, к 2025 году более половины роста мирового спроса на природный газ будет приходиться на Азию, в первую очередь на Китай и Индию. В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 млрд кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.
Активные работы по прокладке «Силы Сибири», например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа. «Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», – заключил он.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
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Пленный комбриг ВСУ рассказал о британских наемниках в морской пехоте
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В морской пехоте Украины служили два британский наемника, стремление и мотивы иностранцев служить в ВСУ непонятны, заявил пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков.
По его словам, наемники называли себя «искателями приключений», передает РИА «Новости».
«В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет. <...> Одного звали Эйден, второго, честно говоря, не помню. Оба британцы. <...> Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Я им говорю: для чего, смысл, вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, мы как искатели приключений», – отметил он.
Информацию о наемниках в морской пехоте ВСУ подтвердил и пленный комбриг Владимир Баранюк. По его словам, один из иностранцев находился на должности снайпера.
«На «Азовстали» не готов сказать, что делали иностранцы, потому что я там не бывал. А вот у нас (на «Азовмаше») иностранцев не было. У нас только в батальоне первом отдельной морской пехоты служили два иностранца. <...> Один был на должности снайпера, другой не знаю на какой должности находился», – добавил Баранюк.
Кормянков также рассказал, что от мысли про украинского военного с немецким гранатометом в руках ему не по себе. По его словам, его предки «конечно, воевали» в Великую Отечественную войну, были «партизанами в брянских лесах» и очень бы удивились тому, что внук воевал плечом к плечу с «азовцами» (против которых в России возбуждено уголовное дело).
«Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины», – заявил он.
Говоря о военной помощи, поступающей на Украину с Запада, в частности о немецких гранатометах, которыми те воевали во Второй мировой, Кормянков заявил, что «это смешно».
«Конечно, смешно... Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так... Я думаю, что они всем были бы расстроены», – добавил он.
Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Баранюк рассказал, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ сражался плечом к плечу с нацбатальоном «Азов» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела).
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Российские блогеры высмеяли Тимошенко на каблуках и в бронежилете в Харьковской области
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Журналисты и блогеры отреагировали на появление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в районе Северная Салатовка на северо-востоке Харькова на каблуках и в бронежилете на фоне боевых действий.
Политик появилась в кадре на каблуках и в бронежилете. Особое внимание Тимошенко уделила образовавшейся на дороге воронке, которую, по ее словам, необходимо засыпать как можно скорее.
«Юлия Тимошенко на каблуках и в бронежилете позирует на фоне разрушений в Харькове. Девочки такие девочки», – написала телеведущая Ольга Скабеева в Telegram.
«Не все клоуны еще засветились на фоне войны. Вот и Тимошенко в бронике и на каблуках решила попозировать на окраинах Харькова», – написал автор Telegram-канала «Небожена».
Тем временем украинские авторы Telegram-канала «Украина 24/7» предположили, что каблуки «нужны для меньшего соприкосновения с землей, чтобы уменьшить риск наступить на мину».
Ранее украинские СМИ распространили фотографию Тимошенко с автоматом в руках у стен киевского МВД.
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про желающих записаться в его батальон, пожаловавшись на нехватку оружия.
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Минобороны показало видео уничтожения переправы войск Украины
Минобороны показало видео уничтожения высокоточными ракетами понтонной переправы войск Украины.
На видео показана съемка с беспилотника реки, через которую наведен понтонный мост.
«Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ, наведенной для переброски резерва бронетехники и личного состава», – говорится в описании к ролику, которое Минобороны разместило в своем Telegram-канале с хэштегом #ТочноVцель.
«Объективный контроль велся расчетом беспилотного летательного аппарата», – отметили в ведомстве.
Ранее в воскресенье Минобороны показало, как береговой комплекс «Бастион» поразил наземную цель на Украине ракетой «Оникс».
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Глава ЦРУ проигнорировал протест России о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты с союзниками должны серьезно относиться к заявлениям России о недопустимости расширения НАТО, однако позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
«Мы должны серьезно относиться ко всем вопросам, которые он (президент России Владимир Путин) поднимает, но, я думаю, ничего из этого не станет сдерживающим фактором, если Финляндия и Швеция решат двигаться в данном направлении, а НАТО потом решит увеличить количество членов и включить их», – приводит ТАСС мнение директора ЦРУ, высказанное в ходе выступления на организованном Financial Times форуме в Вашингтоне.
Ранее власти США поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран. В пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО не способно укрепить их безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Минобороны: Националисты переоделись в форму ВС России и обстреляли дома в ДНР для «постановки»
Украинские националисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР проводили обстрелы домов перед камерами иностранных журналистов, при этом они были в другой форме и на бронетехнике со знаком «Z», заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
Он добавил, что этих бойцов сопровождали украинские и иностранные журналисты, они снимали постановочные «акты мародерства». Кадры планируется опубликовать после того, как ВС России освободят эти города.
Мизинцев отметил, что эти действия – «изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью».
Ранее в Минобороны России сообщали, что националисты разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в донецком Святогорске, где проживает более 100 гражданских. Кроме того, неонацисты удерживают жителей в квартирах в домах Краматорска, на верхних этажах оборудовали огневые точки, а возле водозабора в Пискуновке установлены гаубицы, чтобы устроить провокацию.
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«Любимый снайпер» Невзорова сбежал с Украины обратно в Канаду
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Вернувшийся с Украины канадский наемник по имени Вали, которого уехавший из России журналист Александр Невзоров называл «лучшим снайпером мира», рассказал канадскому изданию La Presse, что предпочел вернуться живым к семье.
После двух месяцев на Украине Вали дал «довольно разочаровывающую» оценку развертыванию там западных боевиков. Канадец признает большие проблемы с обеспечением наемников вооружением, обмундированием и питанием. «Многие приезжают в Украину с выпяченной грудью, но уезжают, поджав хвосты», – приводит слова Вали La Presse.
Наемник также отмечает большие потери среди ВСУ от обстрелов и слабую подготовку личного состава.
Напомним, в марте депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил завести на Невзорова уголовное дело об экстремизме за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира. Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков», – писал в своем блоге Невзоров.
«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – отмечал заслуженный артист России Вячеслав Манучаров.
В пятницу суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Невзорова, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России. В среду МВД объявило Невзорова в розыск по уголовной статье. В конце апреля Невзорова включили в список иноагентов. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение заведомо ложной информации о ВС России.
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Военный эксперт предсказал самоуничтожение националистов с «Азовстали»
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На заводе «Азовсталь» заканчивается еда, вооружение и медицинские средства, поэтому солдаты ВСУ «готовятся к самоуничтожению», заявил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Недавно была очередная попытка националистов и их сторонников выйти с «Азовстали» на боевые позиции. Она была достаточно результативно воспрепятствована», – приводит слова Насонова телеканал «360».
По его словам, скорее всего, в ближайшее время будут видны результаты работы Вооруженных сил России.
«Хотим мы, не хотим мы, но у оккупантов «Азовстали» кончаются средства ГСМ, средства электропитания, источники жизнеобеспечения.Поэтому я думаю, что в течение объективно ближайшего времени будут какие-то результативные действия. То ли предполагаемая сдача в плен, то ли самоуничтожение – что абсолютно точно нельзя исключать, то ли попытка прорыва», – отметил он.
Также он подчеркнул, что «попытка самоуничтожения» – это вполне вероятный сценарий, по примеру советских фильмов.
«Если они все в наколках, если они до этого очень активно публиковались в соцсетях, где показывали свой послужной список и проявляли поддержку фашиствующим властям, то такой вариант событий очень даже легко представить», – уточнил эксперт.
Кроме того, он заявил, что уничтожение российскими военными командного пункта механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области – крупный успех, поскольку для ВСУ именно бригада является основной оперативной единицей. По его словам, ликвидация подобных пунктов осложняет управление и вносит большую дестабилизацию в действия противника.
Насонов указал, что уничтожение корвета ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы говорит о том, что, вероятно, могли быть возобновлены поставки вооружения для военных кораблей, поэтому до момента их применения произошло воздействие российских средств поражения.
«Действительно, ВСУ терпят поражение на сухопутном театре военных действий и сдвигают активность в сторону побережья и морской акватории. Несколько попыток было активничать в районе острова Змеиный. Именно над морской акваторией были уничтожены и самолеты, и вертолетная группировка. Три из четырех вертолетов были с десантом. То есть они пытались осуществить некий тактический маневр», – отметил эксперт.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также узел связи военного аэродрома Червоноглинское.
Также сообщалось, что поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров».
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Рогозин предсказал скорость уничтожения стран НАТО в ядерной войне
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Страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, призвав не допускать этого.
«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», – написал он в Telegram.
По его словам, НАТО ведет против России войну. «Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ – расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений», – добавил он.
Рогозин считает, что специальная военная операция теперь вышла далеко за рамки ее первоначального смысла и географии и называет её «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».
Также он подчеркнул, что победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами возможно лишь при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы.
Ранее МИД заявлял, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации.
До этого глава МИД Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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Британцы разозлились на Джонсона из-за выплат Украине
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Читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.
По мнению комментаторов, Джонсон использует деньги налогоплательщиков, однако не заботится об их проблемах, усилившихся на фоне роста инфляции, которая, по прогнозам Банка Англии, в этом году превысит 10%.
«Благотворительность начинается дома. Борис должен помогать британцам с нашими ценами на еду и энергию. Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королем. Какие еще страны раздают такую сумму денег, пока их собственный народ страдает?», – передает РИА «Новости» слова пользователя с никнеймом SamMarieHowie.
«И все это в то время, когда он лишает наших собственных пенсионеров, не выполнив обещанную им тройную блокировку. И он пытается отказать бедным детям в школьном питании во внеурочное время. Он повышает нулевые налоги на нашу энергию и отказывается отменить НДС. Премьер-министр без морального компаса, который потерял свой путь в приоритете перед народом Великобритании», – написал smujsmith.
«У Бориса есть деньги для Украины. У него есть деньги для тусовок на Даунинг-стрит, 10, и у него также есть деньги на подписку на порно для своих министров в палате парламента, но ничего нет, чтобы помочь электорату с прожиточным минимумом», – высказался Chester sky diver.
«Коррумпированный и жадный истеблишмент явно пытается затянуть войну, обострить ситуацию, подкормить военно-промышленный комплекс и использовать смерть и разрушения как прикрытие своей несостоятельной схемы валютной пирамиды из бесполезных, ими же созданных долгов», – считает Waythrough.
«Борис расставил приоритеты и не может угодить всем, уж извините. Хороший имидж в мировых СМИ для него просто бесценен!», – уверен Noch'n Rollmops.
«Борис Джонсон думает только о Борисе Джонсоне и репутации на международной арене. Забавно, у него есть деньги, чтобы передать их всем, кроме этой страны. Он должен сосредоточиться на британцах, которые борются с повседневными расходами на проживание, нехваткой жилья из-за мигрантов и полным отсутствием каких-либо действий в отношении затрат на энергию. Он был избран, чтобы представлять народ Британии, чтобы мы не жили в нищете, отдавая наши деньги на иностранную помощь и субсидируя конфликты, разжигая ситуацию и подвергая эту страну опасности. Джонсон, ты не Черчилль и никогда им не будешь! Так что делай свою чертову работу!», – написала June Ward.
Ранее Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать. По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.
Обнародованы чертежи подземных уровней завода «Азовсталь»
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Планы подземных уровней предприятия «Азовсталь» в Мариуполе оказались в распоряжении телеканала «Звезда».
К ним прилагается различная сопроводительная документация. На изображениях можно увидеть уникальные чертежи, на которых показано, как устроена «Азовсталь» изнутри, передает «Звезда».
Кроме того, удалось сфотографировать обложки технической документации, в которой содержится генплан, информация о транспортной системе предприятия, сведения о технологии производства и воздухоснабжении помещений.
Ранее российские военные завершили эвакуацию гражданских с «Азовстали».
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуировали еще 50 человек. Общее число эвакуированных с территории предприятия мирных граждан достигло 176 человек.
Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали с металлургического комбината «Азовсталь» около 500 человек. Позже с предприятия вышла группа мирных граждан из 12 человек, через некоторое время территорию меткомбината «Азовсталь» покинули еще 13 мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Российские военные завершили эвакуацию гражданских с «Азовстали»
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Благодаря беспрецедентным мерам России и при участии ООН и МККК завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали», удалось спасти 51 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«За период проведения операции (с 5 мая 2022 года) удалось спасти 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей, в том числе 7 мая 2022 года – одного человека», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной России РИА «Новости».
Мизинцев подчеркнул, что каждому спасенному мирному жителю обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. В сопровождении представителей международных организаций эвакуированные убыли в избранные места временного размещения.
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуировали еще 50 человек. Общее число эвакуированных с территории предприятия мирных граждан достигло 176 человек.
Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали с металлургического комбината «Азовсталь» около 500 человек. Позже с предприятия вышла группа мирных граждан из 12 человек, через некоторое время территорию меткомбината «Азовсталь» покинули еще 13 мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД