В узбекском землячестве объяснили массовый отъезд из России

Работать в России стало не так выгодно для жителей Средней Азии, поэтому они возвращаются в свои страны, заявил президент межрегионального узбекского землячества Усман Баратов.

В первые четыре месяца 2022 года в Узбекистан уехали из России 53 тыс. 84 человека, в 2021-м показатель за такой же период составлял 15 тыс. 206 человек, передает радиостанция «Говорит Москва».

В беседе с радиостанцией Баратов указал, что может быть причиной возврата мигрантов домой.

«Месяц назад сильно подскочил доллар, зарплата осталась на том же уровне, и многим показалось, что здесь уже невыгодно работать. Они стали уезжать на историческую родину. Есть, конечно, IT-специалисты, но их можно исчислять несколькими сотнями максимум», – пояснил он.

В конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.

Также он предлагал ввести обязательное условие для въезда иностранцев – сбор биометрических данных.

До этого в МВД сообщали, что в России резко выросло число нарушений среди мигрантов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в среднем в России мигранты работают «на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше». По его словам, стране не хватает мигрантов, из-за пандемии весомая часть из тех, кто уехал, до сих пор не может вернуться.