Дачный массив сгорел во время природного пожара в Абакане

Число пострадавших из-за природного пожара в дачном массиве на горе Самохвал в Абакане выросло до двух человек, огонь распространился на 225 га, сгорели 30 строений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Хакасия.

«По оперативной информации, медицинская помощь понадобилась еще одному человеку, он надышался дымом. Госпитализирован», – цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС.

При пожаре также пострадала женщина 1944 года рождения, ее доставили в Абаканскую межрайонную клиническую больницу в тяжелом состоянии и положили в реанимацию.

Также сообщается, что площадь природного пожара в дачном массиве на горе Самохвал в Абакане выросла с 10 тыс. кв. метров до 225 га.

«На данный момент вертолет МЧС России произвел шесть сливов воды. Емкость водосливного устройства – 5 тонн. Площадь пожара составляет 225 гектаров», – говорится в сообщении ведомства.

Пожар в дачном массиве на горе Самохвал в Абакане произошел в пятницу. Площадь пожара, по данным ГУ МЧС по Республике Хакасия на 11:50 мск, составляла 10 тыс. кв. метров, огнем были охвачены 30 строений. Пострадала женщина 1944 года рождения. На место были направлены пожарные вертолет и поезд, запрошена поддержка авиация МЧС России. Распространению огня способствуют порывы ветра до 7 метров в секунду.

ГУ МЧС по региону наращивает силы и средства – на данный момент к ликвидации привлечены 171 человек и 31 единица техники. Огонь тушат на Степной и Сосновой улицах в дачных обществах «Южное» и «Саяны». Число охваченных огнем строений не уточняется.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Хакасии.