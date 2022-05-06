Член СПЧ не исключил, что осужденная в Белоруссии Сапега будет отбывать наказание в РФ

Передача приговоренной к шести годам Софьи Сапеги России и разрешение отбыть наказание на Родине было бы разумным шагом, и тогда можно было бы думать о смягчении дальнейшей ее участи, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод.

Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса страны, к шести годам лишения свободы.

«Суд подтвердил, что в адрес тех силовиков, чьи персональные данные она размещала в социальных сетях, были угрозы и даже насильственные действия», – считает Брод. Он напомнил, что обвиняемая заключила соглашение со следствием, чем косвенно признала свою вину. Более того, правозащитник вспоминает, что в декабре прошлого года девушка написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Звучит информация о том, что по совокупности предъявленных ей обвинений Софье грозило двенадцать лет. Суд вынес приговор о шести годах лишения свободы в колонии общего режима, некое снисхождение проявили. Хотя приговор, конечно, жесткий, но он ожидаемый, ведь это Белоруссия, где сурово караются подобные нарушения», – говорит член СПЧ.

В связи с этим, по мнению собеседника, российские дипломаты должны по-прежнему наблюдать за ходом дела, добиваться того, чтобы Сапега содержалась в надлежащих условиях, чтобы к ней был обеспечен доступ адвокатов, родственников, и она могла использовать все права на свою защиту.

«Как я вижу из открытых источников, обсуждалась возможность о ее передаче России и отбывании наказания на Родине. Я не думаю, что президент Белоруссии помилует Сапегу. Исходя из моих наблюдений, аналогичные дела караются очень жестко – выносятся приговоры на 10–11 лет лишения свободы. Но возможность о передаче ее Российской Федерации рассматривалась. Я считаю, это был бы разумный шаг, и здесь можно было бы думать о смягчении ее дальнейшей участи», – заключил Брод.

Напомним, Сапега была задержана в мае прошлого года вместе с основателем признанного в республике экстремистским оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair. Девушка призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии, после чего ее обвинили сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.