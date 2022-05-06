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США придумали свою версию принципа «одного Китая»
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Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре 20 апреля с китайским коллегой Вэй Фэнхэ не говорил о поддержке принципа «одного Китая», а высказал приверженность США «собственной политике» в этом вопросе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«20 апреля, я думаю, вы все следили за тем, что министр Остин провел телефонный разговор с министром обороны КНР. Мы получили несколько запросов, и я хотел бы устранить некоторые неточности в информационном пространстве. Если говорить конкретно, министерство обороны КНР опубликовало [по итогам переговоров] свое собственное заявление, в котором ошибочно утверждалось, что Соединенные Штаты придерживаются принципа «одного Китая». Министр не говорил этого. Вернее сказать, министр Остин ясно дал понять, что Соединенные Штаты остаются приверженными своей собственной политике «одного Китая», как об этом говорится в Законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях», – передает ТАСС слова Кирби.
Напомним, сообщалось, что министры обороны США и КНР Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре обсудили отношения между Вашингтоном и Пекином в военной сфере, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию вокруг Украины.
Японский премьер счел ответные санкции Москвы «абсолютно неприемлемыми»
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали «абсолютно неприемлемыми» объявленные Москвой санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Россию.
Кисида заявил, что «это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию, и хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением, это абсолютно неприемлемо», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.
Схожее мнение выразил и Киси: он считает, что подобные меры могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».
Ранее МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в страну, среди них – премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в «стоп-листе» 63 человека.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран.
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Газпром нашел применение сухопутным мощностям «Северного потока – 2»
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Избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» будут направлены на развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в Газпроме. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100-процентной загрузкой.
«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона Газпром принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», – передает ТАСС заявление компании.
При этом в том случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию «Северного потока – 2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100-процентной загрузкой. «Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года», – подчеркнули в Газпроме.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. При этом в Бундестаге захотели предложить России сделку: запуск «Северного потока – 2» в обмен на согласие Москвы вновь принимать евро за газ.
В столице Болгарии сняли флаг Украины со здания городской администрации
Представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.
«Мы от «Возрождения» уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария – независимое государство, и здесь должны развиваться только болгарские знамена», – приводит ТАСС комментарий председателя партии Костадина Костадинова.
Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что «она будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на административном здании.
Между тем глава софийского муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение депутатов безобразным. «Депутаты «Возрождения» играли роль охраны вышки, при помощи которой был снят украинский флаг. Это безобразное поведение. Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», – заявил он, напомнив, что решение поднять флаг Украины, разместив его рядом с болгарским, было принято большинством голосов. В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.
Ранее Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России.
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Politico назвала «продавших душу России» немцев
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Спецоперация России на Украине заставила немецкий истеблишмент сомневаться в себе и спровоцировала череду взаимных обвинений, пишет европейская редакция Politico.
«Германия не продала душу России в одночасье. Это был процесс, который занял годы, к моменту его завершения вся страна стала причастной к этому», – цитирует газету Regnum.
Далее приводится список немецких политиков, которые больше всего виноваты «в ошибочном подходе Германии к России и ее лидеру».
Возглавила список экс-канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению издания, ни один немец не несет большей ответственности за кризис на Украине, чем Меркель, ведь она была уверена, что «взаимодействие с Россией – это путь к миру».
Газета также включила в список президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, выступавшего за сотрудничество с Москвой в сфере энергетики.
Еще одна строчка досталась экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за «вечную верность» Путину.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
Зеленский помирился со Штайнмайером
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу, сообщило агентство DPA со ссылкой на ведомство президента ФРГ.
Сообщается, что стороны обсудили «недоразумения прошлого». Зеленский пригласил в Киев также канцлера ФРГ Олафа Шольца и все немецкое руководство, передает РИА «Новости».
По данным Spiegel, переговоры длились 45 минут. Штайнмайер также заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. Напомним, в апреле Зеленский отказался принять президента Штайнмайера из-за его «отношений с Россией». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украины принять Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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NYT: Американские разведданные привели к гибели российских военных на Украине
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New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.
Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине.
«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям ВС России были осуществлены при поддержке США.
«Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства», – утверждает издание.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предоставлял ВС Украины разведывательные данные для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР до 24 февраля.
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Ургант резко ответил пожелавшему плюнуть в него режиссеру Боякову
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Иван Ургант отреагировал на критику в свой адрес со стороны театрального режиссера Эдуарда Боякова, пообещавшего при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Ургант в своем Telegram-канале отметил, что не станет комментировать «все глупости», написанные и сказанные о нем, однако «один выдающийся случай» все-таки захотел упомянуть.
«Эдуарду Б. Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства: с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард – человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!» – написал телеведущий.
«P.S. Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном», – добавил Ургант.
«И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь», – заключил он.
В апреле Бояков жестко высказался в адрес Урганта, пообещав плюнуть в него при встрече. Позднее, в интервью Ксении Собчак Бояков заявил, что готов принести Урганту извинения через СМС, но при условии, что тот публично открестится от того, в чем его обвиняли.
В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В конце марта актер Андрей Ургант сообщил, что российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию.
В середине апреля СМИ писали, что Ургант якобы занялся продажей своего особняка на Рублевке, в поселке Горки-10. Утверждалось, что за недвижимость сейчас просят втрое меньше стоимости, по которой дом приобретался.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
Молдавия отказалась оказывать военную помощь Украине
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Спикер молдавского парламента Игорь Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи, сообщила пресс-секретарь правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Влас.
Гросу в ходе визита сообщил, что Молдавия может отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы жители страны чувствовали себя в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Влас.
«Председатель парламента сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах», – добавила она.
При этом известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В СПЧ оценили предложение боевиков с «Азовстали» обменять мирных граждан на продукты
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«Идет циничный торг, когда боевики прикрываются мирными жителями и пытаются использовать их для обеспечения собственной безопасности. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять мирное население на продукты и лекарства.
«Это абсолютно в духе и украинских властей, и радикальных националистов, которых эта самая власть взрастила. С 2014 года для Киева было важно, чтобы силовики были безмозглыми рабами, которые бездумно поддерживают режим и готовы воевать с собственным народом в Донбассе», – уверен Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По словам собеседника, «они прикрываются мирными жителями, чтобы обеспечить себе сиюминутную безопасность». «Тактика боевиков напоминает методы игиловцев. И в данной ситуации торг просто неуместен. Единственный выход – предоставление гуманитарных коридоров. Можно привлечь Красный Крест, который, я уверен, сможет войти на территорию завода и оценить количество мирных граждан, а также их состояние. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – подчеркнул Брод.
Правозащитник также призвал активнее информировать мировую общественность о происходящем на Украине. «Надо приглашать в зону конфликта тех, кто реально готов увидеть и услышать правду. Пусть блогеры и журналисты приезжают, общаются с местными жителями, которые пережили на себе агрессию украинской армии. Опять же, необходимо снять правдивый фильм о событиях на Украине. Было бы неплохо, если бы на это обратили внимание кинорежиссеры мирового уровня. В конечном счете у людей начнут открываться глаза», – заключил Александр Брод.
Ранее укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – передает слова представителя штаба РИА «Новости».
Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».
«Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.
Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.
Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
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Лукашенко заявил о затянувшейся спецоперации на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно погружен в вопросы спецоперации России на Украине, а также добавил, что не знает, идет ли она по плану.
Как заявил Лукашенко, военные действия затянулись. Также президент сказал, что внезапная проверка готовности сил реагирования не несет угрозы другим странам. По его словам, «войнушка на Западе» противоречит интересам Белоруссии.
«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли там идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась», – сказал Лукашенко в интервью агентству AP, передает «Коммерсант».
Белоруссия никому не угрожает, добавил он. «Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», – сказал он.
Также Александр Лукашенко заявил, что считает, что применение ядерного оружия неприемлемо.
СБУ заявила о задержании Анатолия Шария в Испании
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В Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
СБУ сообщает в Telegram, что в Испании задержан блогер Шарий, «которого СБУ подозревает в государственной измене», причем произошло это якобы накануне, 4 мая.
«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», – говорится в сообщении.
Указывается, что блогера подозревают по ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
По мнению следователей СБУ, Шарий якобы «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
Украинские СМИ сообщили со ссылкой на правоохранительные органы, что якобы ожидается экстрадиция Шария на Украину в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.
В феврале 2021 года СБУ предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности. Блогер назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
В марте 2022 года Шарий выпустил на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, как его «нашли украинские активисты». В Сети распространилось несколько видео инцидента. После украинские националисты распространили в соцсетях адрес блогера.
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Российские средства ПВО сбили три самолета ВВС Украины
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Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Кроме того, за минувшую ночь уничтожены 14 украинских БПЛА, в том числе один «Байрактар-ТБ2», поставленный Турцией.
В сообщении Минобороны в Telegram уточняется, что «один Су-24 [вооруженных сил Украины был сбит] в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области».
Украинские беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие Проходы Харьковской области, Барвинок Херсонской области, Авдеевка, Доля, Каменка Донецкой народной республики, Северодонецк Луганской народной республики, в том числе один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка, говорится в сообщении Минобороны.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово, в городе Николаеве крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники. Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска», – сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», – отчитались в военном ведомстве.
«Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники», – указано в сообщении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и других боевых бронированных машин, 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2646 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео того, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами украинский пункт управления и несколько единиц бронетехники.
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Экономист сказал, какие товары подешевеют вслед за долларом
Цены на многие товары в России вскоре начнут меняться, причем в пользу потребителя, прогнозирует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Произойдет это, когда будет отлажен параллельный импорт, считает эксперт.
Мнение о том, что цены на товары в нашей стране «застыли» на отметках, до которых поднялись на пике падения рубля, в корне неверен, сказал эксперт в интервью Прайм.
По его словам, премия к ценам от начала февраля на большинство товарных групп сейчас не более 20–25%, что в целом укладывается в рамки инфляции.
Нынешние цены на многие группы товаров, сказал Переславский, во многом обусловлены выходом иностранных компаний с российского рынка. Здесь эксперт упомянул автозапчасти, строительную технику и отделочные материалы, некоторые лекарства, ряд комплектующих для компьютеров, сетевое оборудование. «Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», – объясняет он.
Переславский пояснил, что партии товаров, которые реализовывались в марте – апреле, были закуплены либо в конце прошлого года, либо в начале 2022-го, соответственно, их можно было забрать по докризисным ценам.
Но в марте ценники в магазинах, особенно на бытовую технику и электронику, менялись, по словам эксперта, фактически ежедневно, причем после укрепления рубля эти изменения произошли в лучшую для покупателя сторону. Так, экономист привел пример: топовый последний iPhone стоил порядка 200 тыс. рублей, а через три-четыре дня его цена упала до 160 тыс. И так было с большинством товаров, подчеркнул аналитик.
Есть два момента, на которые, по мнению эксперта, нужно обратить внимание. «Первый – дорожают те товары, которые либо больше не завозятся, либо производители остановили работу своих предприятий. Второй – цены могут начать серьезно меняться, когда будет отлажен механизм параллельного импорта, причем меняться в сторону потребителя. Да, они не будут такими же, как в январе, но дисконт к текущим ценам все равно может составить до 30%», – полагает экономист.
В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал ТАСС, что торговые сети сталкиваются со случаями, когда поставщики, повышавшие цены из-за роста курса рубля, не снизили стоимость товаров на фоне стабилизации российской валюты. «Все случаи злоупотребления сложившейся ситуации в индивидуальном порядке рассматриваются торговыми сетями», – подчеркнул он.
Торговые сети – члены АКОРТ предпринимают все необходимые усилия для сдерживания роста цен на необходимые товары, в первую очередь, из социальной группы. «Уже введено добровольное ограничение торговой наценки на ряд социально значимых товаров, непродовольственные ретейлеры практикуют временную «заморозку» цен на широкий перечень необходимой продукции. Помимо этого, ретейл принял комплекс мер и для поддержки партнеров-поставщиков», – отметил Караваев.
Ассоциация ожидает, что остальные участники рынка также ответственно отнесутся к возложенной социальной миссии, и приветствует усилия поставщиков, в том числе направленные на сдерживание роста цен, заключил председатель президиума АКОРТ.
По данным СМИ, Генеральная прокуратура России запросила у АКОРТ сведения об отказывающихся снижать отпускные цены на продовольственные и непродовольственные товары поставщиках, с указанием наименований таких компаний и их местонахождения. Основанием для запроса стало обращение в Генпрокуратуру секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака об отказе поставщиков снижать цены на продукты питания в связи с укреплением курса рубля.
Российская валюта показывает постоянное укрепление, несмотря на новые санкции против нашей страны. Эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до фантастических 60 за доллар. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с российской валютой.
Боевики с «Азовстали» предложили обменять мирных жителей на продукты
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Укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
В штабе сообщили, что «приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами «Азова» (против боевиков батальона в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД) и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских», передает РИА «Новости».
«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – добавил представитель штаба.
Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».
«Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.
Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.
Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
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Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю
Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, заявил президент Белоруссии в интервью Associated Press.
«Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.
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