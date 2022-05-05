В ОП рассказали о подвиге раненого российского военнослужащего

Алексей Лиханов, который раненным 12 дней полз с гранатами в руках до расположения ВС России, станет одним из примеров того, насколько преданным своему Отечеству можно быть, чтобы претерпеть все лишения, не попасть в плен, заявил первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.

Он напомнил, что «в одном из своих посланий Федеральному Собранию президент Владимир Путин обратил внимание на сохранение исторической ратной памяти Отечества. «Боевой дух Вооруженных Сил между тем держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования героев. Полагаю, что в российской армии нужно возродить имена наиболее прославленных полков, воинских частей, соединений прошлых эпох, и советской, и более поздних эпох», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП.

Бочаров отметил, что «если говорить о воинской традиции, которая составляет природу воинского подвига, то на первом месте – любовь к своему Отечеству, верность военной присяге, героизм, стойкость и мужество, взаимовыручка, боевое братство и войсковое товарищество, презрение к трусам и предателям, предпочтение достойной смерти пленению, признание заслуг сослуживцев в бою».

«Я думаю, что поступок Алексея Лиханова будет отмечен наградой. В то же время это и пропаганда боевого опыта: Алексей станет одним из примеров того, насколько преданным своему Отечеству можно быть, чтобы претерпеть все лишения, не попасть в плен», – сказал он.

Бочаров выразил уверенность, что то, «что сделал этот военнослужащий, возникло не на пустом месте. Наверняка, учась в школе, он читал «Повесть о настоящем человеке» и об Алексее Петровиче Маресьеве, который будучи сбитым, много суток полз по снегу в лесу, пока не добрался до своих, а добравшись и получив лечение в госпитале и протезирование, продолжал летать и бить самолеты противника».

Бочаров отметил, что «Алексей, наверняка, слышал и о целом ряде военнослужащих в Афганистане, которые поступали также мужественно, как наши предки в годы Великой Отечественной войны».

Он рассказал, что «сейчас мы ходим по госпиталям, ходим не по приказу, а по зову сердца, чтобы встретиться с людьми, которые получили тяжелые ранения, сопряженные с ампутациями или потерей зрения. На примере своих товарищей мы показываем, что жизнь на этом не заканчивается, она только начинается».

«Примером этому служат Бурков Валерий Анатольевич, Герой Советского Союза, или Вшивцев Валерий Сергеевич, который потерял зрение в Афганистане и несмотря на это был депутатом Государственной Думы, а сейчас является депутатом Московской областной Думы и очень много времени уделяет работе с общественностью, с подрастающим поколением», – сказал Бочаров

Он заключил, что «аны украшают мужчину, если они получены в справедливом бою за свое Отечество. Спасибо этому парню, спасибо его родителям за то, что они взрастили этого воина. Независимо от того, как сложится его судьба, он уже вписал свое имя в историю своей воинской части, в историческую память своего края».