Колонну беженцев из десятков машин в Харьковской области Украины расстреляли украинские боевики, среди погибших есть женщины и дети, сообщил очевидец.

Очевидец сообщил, что машины направлялись из Волчанска в Харьков. Они выехали на неподконтрольную России территорию, у поселка Старый Салтов по ним начали стрелять со стороны украинского блокпоста. В колонне было 34 автомобиля, передает РИА «Новости».

По словам очевидца, большая часть колонны «успела развернуться и уехать обратно на Волчанск», но «первые четыре автомобиля начали расстреливать». Он отметил, что «мужчин у нас там не было, водители только», были «женщины, дети». «Мы выползали ползком под обстрелами, по нам велся целенаправленный огонь. Я видел, как пули влетают в автомобиль, когда мы вылезли из него и лежали. Потом я принял решение и скомандовал эвакуировать людей», – сказал он.

Мужчина сообщил, что «первые четыре автомобиля остались там навсегда», «все сгорели, все расстрелянные». Он рассказал, что видел, как «погибла бабушка, у нее было прямое попадание в голову». «Она была еще жива, я пытался ее спасти. Погибла подруга, которая со мной приехала на своем автомобиле из Харькова, чтобы вывозить людей», – сказал он.

Кроме того, «погибла девочка 13 лет, а ее мама сейчас в тяжелом состоянии в больнице лежит», у нее «и плечо, и руки, и нога, открытые рваные раны, большие». Кроме того, из-под обстрела удалось вытащить грудного ребенка.

Источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области рассказал, что в поселок Старый Салтов под прикрытием украинских военных вошел карательный отряд СБУ и недавно сформированный батальон «Кракен», набранный из амнистированных украинских уголовников. Они устроили террор в селе. «Я об этом не знал. Если б знал, я б в жизни не поехал – это же вообще безбашенные люди», – сообщил мужчина, который сопровождал колонну с беженцами.

Напомним, украинские националисты регулярно срывают эвакуацию мирных жителей. Кроме того, сообщалось, что украинские боевики убивают желающих сложить оружие.

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