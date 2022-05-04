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4 мая, среда | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много.
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Наши мысли текут по руслам доставшихся нам рек. На Север. Мы умеем созидать тепло. Наши траты обильны. Наши приобретения огромны. Наше будущее чревато вызовами, но мы победим.
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Ожидать, что бывшие соцстраны будут разделять нашу память о Второй мировой, не приходится. Тем не менее обязательства поддерживать воинские захоронения в надлежащем виде у этих государств есть. И если они их нарушают – Россия должна отвечать предельно жестко.
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Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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Евродепутаты потребовали от России вернуть самолеты «законным владельцам»
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В Европарламенте призвали российскую сторону вернуть перерегистрированные в российском реестре самолеты «законным владельцам», говорится в проекте резолюции ЕП.
«Россия в нарушение международных правил гражданской авиации приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам», – цитирует проект РИА «Новости».
По мнению европейских парламентариев, власти России будут нести ответственность за создание опасности для жизни россиян, если разрешат этим самолетам летать в своем воздушном пространстве, «не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности».
В марте премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. До этого в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.
Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что западные лизингодатели требовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов.
Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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Немцы возмутились оскорблениям украинского посла в адрес Шольца
Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от слов посла Украины Андрея Мельника после того, как тот сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с колбасным изделием.
Комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а «неоправданными выпадами в сторону Шольца», пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Sportfreund потребовал выслать «дерзкого и неблагодарного посла на родину». «Он наносит вред своей стране», – возмутился он.
Читатель Aleida заявила, что «Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии». «Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования», – отметила она.
«Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует», – высказался комментатор с ником Tho.
А по словам пользователя Mitdenker, «господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте».
«Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник», – поинтересовалась Garfield.
В заключение читатель под ником Loewe заявил, что «Мельник кусает руку, которая его кормит». «Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии», –резюмировал он.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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Папа Римский: Лай НАТО у дверей России привёл к спецоперации на Украине
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Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса.
«[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – передает ТАСС слова понтифика в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
«Нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве», – сказал Франциск, напомнив о своем тезисе о «третьей мировой войне в эпизодах». «Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы, – продолжил понтифик. – На Украине другие создали конфликт».
Глава Римско-католической церкви назвал «старым аргументом» реакцию украинцев на события в Донбассе. «Единственное, что ставят в вину украинцам, это их реакция на [попытки независимости] Донбасса, но это было 10 лет назад, это старый аргумент», – считает он.
Ранее Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Боррель анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков.
«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», – приводит РИА «Новости» заявление Борреля, сделанное в эфире венесуэльский телеканал VPI.
Напомним, 18 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений – аналогу SWIFT – присоединились 52 иностранные организации.
Напомним, 2 марта ЕС решил отключить от SWIFT семь российских банков. Днем позже глава МИД Британии Лиз Трасс призвала отключить от системы SWIFT все российские банки.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ.
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Словакия решила получить у ЕС разрешение на импорт российской нефти
Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения, заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС.
«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти», – приводит слова политика ТАСС.
Бесперебойное получение этого вида сырья из России, по словам Сулика, является жизненно важным вопросом для экономики республики. Россия на 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.
Так, например, находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», являющийся одним из крупнейших в странах Центральный Европы, полностью ориентирован на переработку российской нефти. Перевести его производство на использование нефти из других источников – длительный и дорогостоящий процесс, который займет несколько лет.
Накануне представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз.
Напомним, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. Как сообщалось, в ЕС «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
ЕК обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
По данным ЕК, ЕС получает из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Оно также принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа.
Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, новый пакет «будет представлен Совету ЕС для утверждения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
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В Литве ответили на желание Венгрии блокировать санкции против России
Ситуация в мире сложилась так, что Будапешт не сможет блокировать шестой пакет антироссийских санкций, заявила советник литовского президента Аста Скайсгирите.
Скайсгирите, говоря о позиции Венгрии по новым санкциям, заявила, что «острота мирового контекста безопасности» настолько очевидна, что «не замечать этого и быть против санкций не представляется возможным», передает ТАСС.
Она добавила, что страны – члены ЕС до этого момента достигали договоренностей для объявления санкций в отношении России. «Ни один санкционный пакет не был заблокирован. Надеемся, что 27 стран сообщества и впредь сохранят это единство», – подчеркнула политик.
Напомним, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Вместе с тем Будапешт нарастил поставки казахстанской нефти, трансфер которой проводится через нефтепровод «Дружба» по территории России.
В Словакии заявляли, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года страна будет добиваться предоставления для себя исключения.
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Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом техники ВСУ
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На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».
Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.
Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
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Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
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В Роттердаме заявили о готовности принять подходящие танкеры с российской нефтью
В порт нидерландского города Роттердам направляются не меньше восьми танкеров с нефтью из России, в городской администрации их готовы принять, не смотря на возражения посольства Украины, сообщают СМИ.
Администрация Роттердама в курсе прибытия танкеров с российской нефтью, они прибудут в ближайшие дни, их готовы принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
Между тем украинское посольство призвало власти страны не принимать эти суда.
«До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме», – ответил представитель администрации порта.
По данным администрации порта города, импорт сырой нефти из России почти не сократился в первый месяц спецоперации на Украине.
Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.
Позже стало известно, что отказ работников порта Амстердама разгружать судно с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают такие суда.
Венгрия увеличила поставки нефти из Казахстана через Россию
Будапешт нарастил поставки казахстанской нефти, трансфер которой проводится через нефтепровод «Дружба», заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«65% нефти мы получаем через нефтепровод «Дружба», это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана», – цитирует Сийярто ТАСС.
По его словам, эти поставки проводятся по нефтепроводу через российскую территорию. Санкции против России также оказывают влияние на это.
«Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт на Украине», – заключил венгерский министр.
Ранее в Словакии заявили, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года страна будет добиваться предоставления для себя исключения.
До этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Турция начала повторное бурение первой в стране нефтяной скважины
В Турции начали повторное бурение на первой в стране нефтяной скважине спустя 88 лет, что может стать перспективной разработкой для региона, сообщает газета Aksam.
«Бурение на первой в Турции разведочной нефтяной скважине «Басбирин-1» недалеко от деревни Магара района Идил Ширнакской области, которое было остановлено в 1936 году по причине недостаточности запасов, повторно началось спустя 88 лет», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Уточняется, что в случае обнаружения нефти скважина станет перспективной разработкой для региона.
Добыча нефти в Турции осуществляется в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.
В конце марта министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от поставок российского газа.
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Австрия не пригласила российских дипломатов на мероприятия к окончанию Второй мировой войны
МИД Австрии уведомил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов России в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
«Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе», – передает РИА «Новости» слова Любинского.
По его словам, одновременно австрийский МИД заверяет посольство в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти «тысячам» павших советских солдат.
Отмечается, что непонимание «значения страшных уроков истории Второй мировой войны и их последствий вновь становится глубинной проблемой двусторонних отношений». «В складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий», – заключил посол.
Ранее министр финансов страны Магнус Бруннер заявил, что Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.
Глава Евросовета анонсировал новые антироссийские санкции
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
«Мы введем санкции, которые касаются нефти из России», – передает РИА «Новости» слова Мишеля, выступившего в Греции на церемонии строительства в порту Александруполис плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Он назвал целью этого желание «сломать механизм» проведения военной операции.
В церемонии во вторник участвовали премьера Греции, Болгарии и Северной Македонии, президент Сербии.
Мишель заявил, что этот проект внесет вклад в энергетическую безопасность Европы. «Мы приняли очень важные решения в сфере энергетики. Мы решили, что прекратим нашу зависимость от ископаемых источников энергии», – сказал председатель Евросовета.
Он пообещал финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от России.
По словам Мишеля, станция СПГ в Александруполисе внесет вклад и в «зеленый» переход.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков.
Напомним, 18 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений – аналогу SWIFT – присоединились 52 иностранные организации.
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