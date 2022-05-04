Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.

По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.

Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.

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