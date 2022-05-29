Пьяный капитан посадил на мель теплоход в Татарстане

При посадке на мель пассажирского теплохода «Восход-51» в Татарстане восемь человек получили телесные повреждения, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным ведомства, у капитана выявлены признаки алкогольного опьянения.

«В результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. Пострадавших осматривают медики. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным управления, утром 29 мая на 1308-м км реки Волги сел на мель прогулочный теплоход, двигавшийся по маршруту Казань – остров Свияжск.

Как сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, теплоход сел на мель при выходе из речного порта Казань, на его борту находились 30 человек, в том числе два ребенка. Для проведения работ по снятию с мели «Восхода-51» на место прибыли теплоходы «Москва-160» и «Альметьевск».

Транспортная прокуратура Татарстана также сообщала, что пассажиры сняты с судна и перевезены на берег. Севший на мель теплоход не мешает судовому ходу, повреждений не имеет, разлива нефтепродуктов нет. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 10 июля 2011 года двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул во время грозы на Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана. Из находившихся на борту 208 человек спасти удалось лишь 79, в том числе 10 из 40 детей и подростков. Были найдены тела 122 погибших. Среди пострадавших и погибших были жители Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Челябинской, Волгоградской областей, а также Белоруссии.