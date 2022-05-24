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Депутат: Транспортная инфраструктура позволила РФ перенаправить экспорт на азиатские рынки
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«В перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов, комментируя итоги совещания по развитию транспортной инфраструктуры, которое провел президент России.
«Подобные совещания с участием президента позволяют своевременно подготовить долгосрочные решения на ближайшие 10 и даже на 30 лет. Путин развеял сомнения относительно рентабельности грузовых и пассажирских перевозок», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). По оценке депутата, своевременные решения направлять государственные инвестиции в развитие транспорта позволили «спокойно перенаправить экспорт своих товаров с рынка Евросоюза на рынки Тихоокеанского региона».
В ходе совещания глава государства неслучайно сделал акцент на развитии водного транспорта, отметил депутат. «Речь шла, к примеру, о Волго-Каспийском проекте. Но в перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – указал Наумов.
«Наша огромная территория будет использована в качестве фактора нашего геоэкономического преимущества. Важно проанализировать перспективы развития реального судоходства на всех великих русских реках. Появляются также новые транспортные конструкции, связанные с коридором Север – Юг, он включает в себя Каспий и логистику в Центральной Азии», – добавил депутат.
При этом необходимо избегать волокиты с реализацией новых проектов, что поможет быстро создавать рабочие места по обслуживанию логистических центров, считает парламентарий. «В регулировании любого транзита и логистических проектов нужно в первую очередь не ускорять движение самих поездов, а упрощать процедуры прохождения таможни. Вагоны должны находиться в безостановочном движении, а не стоять где-то на запасных путях. По всей территории страны нужно создавать современные логистические центры», – убежден Наумов.
Депутат напомнил, что многие аэропорты на Юге страны остаются закрытыми. «Я сам задаю себе вопрос, как поеду в августе на отдых с семьей на Черное море: надо брать билеты, либо добираться на машине? Уверен, что в сжатые сроки будет налажен необходимый объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам», – сказал Наумов.
«Нужно вовлекать туристический бизнес, чтобы все не ехали в один Адлер и в итоге установили там рекорд по количеству гостей. РДЖ имеет хороший опыт и эта задача решаема. Можно перекинуть поезда с менее востребованных маршрутов. Когда мы проводили Чемпионат мира по футболу, то как раз находили такие решения. Кроме того, нужно повысить сервис, чтобы не было недовольных пассажиров. Для вокзалов и других железнодорожных проектов это все будет хороший импульс для развития», – подытожил Наумов.
В ближайшие годы нужно форсировать развитие инфраструктуры как одного из основных драйверов экономики, заявил президент Владимир Путин во вторник, выступая на совещании по развитию транспортного комплекса. «В последние месяцы стратегическая значимость этой работы заметно возросла. Действия некоторых стран, их желание закрыться от России – не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе – показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что российский бизнес адаптируется к изменениям, перестраивает производственные и логистические цепочки и активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами.
«Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и наши планы по развитию транспортной инфраструктуры, по расшивке так называемых узких мест. Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах: необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – предупредил президент.
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Делегация Китая не стала аплодировать Зеленскому в Давосе и покинула зал
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Делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского, а затем покинула зал, сообщил телеканал CNN со ссылкой на участвующего в форуме американского сенатора Майкла Маккола.
Маккол в эфире CNN показал фотографию, на которой представители Китая сидят, в то время как остальные люди в зале аплодируют стоя. После этого, утверждает сенатор, делегация Китая покинула зал, передает ТАСС.
В понедельник Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил странам и международным компаниями взять на себя «шефство» над регионами Украины после завершения боевых действий, использовав для восстановления страны средства Евросоюза и замороженные активы России. Он подчеркнул, что Киев не готов идти на территориальные уступки, призвал к поставкам оружия на Украину.
Напомним, в начале мая глава МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что страны Запада намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских и геополитических амбиций.
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Китаист: Байден запускает хаотизацию Восточной Азии
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«Байден провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайвани.
«Китай считает остров Тайвань частью своей суверенной территории и, как следствие, решение тайваньского вопроса – внутренней политикой. Это различие неоднократно подчеркивалось при сравнении с украинским кейсом», – объясняет Вавилов.
«Вместе с тем это усилит поддержку правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, сторонников смены конституции и создания республики Тайвань со стороны Демократической партии США, что окончательно может похоронить планы на мирную интеграцию с Китаем», – рассказал собеседник.
«Своим ответом на острый вопрос Байден толкает Тайвань действовать более решительно. А именно – усиливать мобилизационные процессы в вооруженных силах и среди населения, главным мотивирующим фактором для которого является мнимая поддержка войны против Китая со стороны США и союзников», – добавил он.
«В свою очередь сторонники интеграции с материком и бессмысленности опоры на США неоднократно упрекали тайваньскую правящую партию в отсутствии реальной поддержки со стороны США», – отметил Вавилов.
«Таким образом, Байден в очередной раз усиливает хаотизацию американского дипломатического дискурса и фактически дает расширенную трактовку американского Акта об отношениях с Тайванем, который не подразумевает направление на Тайвань вооруженных сил США, а предполагает поддержку острова лишь материально-техническими и иными способами», – рассказал эксперт.
«Особый фон для заявления Байдена создает его турне по военным союзникам в Восточной Азии – Корее и Японии, а также приближающаяся встреча с участниками военного партнерства QUAD. Кстати, они уже открыто заявляют, что цель союза – сдерживать Китай», – отметил китаевед.
«Так, коротким ответом американский президент провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – резюмировал собеседник.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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В Кремле оценили публикацию Time про Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о публикации журнала Time про мировых лидеров, заявил, что у этого издания бывали и лучшие времена, в статье много непонятного.
Ранее Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. При этом издание поручило представить Путина его оппоненту, а Зеленского – его стороннику и покровителю. Статью-представление для Зеленского написал президент США Джо Байден, а про Путина – Алексей Навальный, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, бывали в истории журнала Time и лучшие времена, с нашей точки зрения. Сейчас, конечно, всем изданиям тяжело очень эмоционально и профессионально проживать вот это тяжелое время, в кризисное время, в которое мы живем. Ну, наверное, я бы сказал, там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса – это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных – это тоже трудно понять. Но впрочем это, наверное, выбор редакции», – сказал Песков.
Лавров объявил о смещении центра мирового развития в Евразию
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Центр мирового развития сместился в Евразию, которая становится самым перспективным регионом мира, России нужно заниматься его обустройством, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, ее транспортных, транзитных, логистических возможностей», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД РФ в ходе выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Евразия «становится самым перспективным регионом мира». «Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои. Это не так сложно сделать, – продолжил министр. – Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия – Китай, Россия – Индия, Россия – Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности».
Ранее сенатор Алексей Пушков отметил роль России, Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции в перестройке мировой финансовой системы.
Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Путин потребовал избавиться от волокиты в транспортных проектах
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Необходимо полностью избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов и не допускать срыва сроков, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.
«Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – передает его слова РИА «Новости».
По словам главы государства, важно, напротив «форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере».
Кроме того, добавил Путин, отечественная экономика в новых условиях будет открытой.
«Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», – сказал он.
«Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами», – добавил президент.
Таким же высоким и динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры, подчеркнул Путин.
В Китае заявили, что США «подписали смертный договор» американской финансовой системе
Решение Вашингтона заблокировать российские государственные активы подорвало доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам, пишет китайский портал Global Times.
«Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», – цитирует публикацию РИА «Новости».
Автор статьи обратил внимание на высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен о незаконности конфискации российских активов в пользу Украины, но посчитал его не голосом разума, а скорее началом дискуссии о том, как получить возможность легально захватить эти активы.
По мнению Global Times, Вашингтон «подписал смертный договор» американской финансовой системе в тот момент, когда принял решение заблокировать российские резервы посредством односторонних санкций.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
До этого президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.
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Путин рассказал Лукашенко о достойном сдерживании санкционного удара
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Экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада, заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», – сказал он. Путин подчеркнул, что на фоне санкций усилия экономического блока дают свой положительный эффект.
«Переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства», – передает слова российского лидера РИА «Новости».
Путин отметил, что Белоруссия и Россия по многим товарным пунктам переходят на нацвалюту, и «это способствует укреплению рубля».
«Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются», – сказал президент.
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Китай опроверг информацию CNN об уходе китайской делегации после речи Зеленского в Давосе
Американский телеканал CNN со ссылкой на американского политика сообщил, что делегация КНР на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) не стала аплодировать после выступления президента Украины Владимира Зеленского, а затем покинула зал. Представители Китая заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Как сообщила Синьхуа китайская делегация на ВЭФ, во время выступления Зеленского она вела переговоры с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем.
Ранее президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде заявил о необходимости «плана Маршалла» для Украины.
Напомним, Зеленский по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил странам и международным компаниями взять на себя «шефство» над регионами Украины для восстановления после завершения боевых действий, использовав для этого замороженные активы России.
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Путин в шутку пообещал «серьезно поговорить» с Западом о своей «вине» в их экономических проблемах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи пересказал утверждения Запада о том, что в экономических проблемах там «виноват Путин». Глава российского государства в шутку пообещал «серьезно поговорить» с Западом.
«Что происходит там, они (страны Запада) явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, «Путин виноват». Там во всем „виноват Путин», – передает слова Лукашенко ТАСС.
«Я с ними серьезно поговорю», – ответил в шутку Путин.
Ранее Владимир Путин заявил Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает удар от санкций Запада. Лукашенко в шутку призвал «не переборщить» с укреплением рубля.
Песков анонсировал участие Путина в Евразийском экономическом форуме
Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующий неделе в Бишкеке, в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», – ответил Песков на вопрос, будет ли участвовать Путин в форуме в Бишкеке в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Также в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на следующей неделе проведет совещание, посвященное обстановке в транспортной сфере.
Напомним, что в графике главы государства на следующей рабочей неделе стоит встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.
Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийской интеграции
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, сообщили в Кремле.
«Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Добавляется, что в ходе разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы.
В январе президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами.
Путин назвал максимально востребованное транспортное направление
На сегодняшний день восточное транспортное направление является максимально востребованным, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию транспорта.
«Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключается с запада на более интересные растущие регионы. Это происходит уже не первый год, и мы хорошо это понимаем. Но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, что называется, с запасом по мощности», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Путина, уже на этапе проектирования необходимо закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в будущем быстро и с минимальными затратами можно было увеличить пропускную способность.
Кроме того, необходимо также открывать новые каналы поставок для российских производителей-экспортеров и покупателей иностранной продукции в стране.
«Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики. На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчетом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для граждан», – подчеркнул он.
В ближайшие годы Путин призвал форсировать это направление работы.
Ранее Путин заявил, что необходимо полностью избавиться от любой волокиты при реализации транспортных проектов и не допускать срыва сроков.
Песков объяснил выдвижение Куренкова на пост главы МЧС
Качества Александра Куренкова позволят наилучшим образом выполнять функции главы МЧС, это объясняет его выдвижение президентом Владимиром Путиным на пост главы ведомства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что «кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал», передает РИА «Новости».
При этом точного понимания насчет того, будет ли президент Путин лично представлять в Совете Федерации Александра Куренкова, выдвинутого на пост главы МЧС, пока нет.
«Мы сообщим. Там все будет зависеть от рассмотрения в Совете Федерации. Пока точных планов на этот счет нет», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС, представление будет рассмотрено в среду.
США признали «не имеющее границ партнерство» России и Китая
Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал совместное воздушное патрулирование, которое провели стратегические бомбардировщики России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Патрулирование, как мы понимаем, прошло над Японским морем и далее через Восточно-Китайское и Филиппинское моря», – сказал представитель Госдепа. По его словам, «учения, по всей видимости, были спланированы обеими странами заблаговременно». Американское ведомство заверило в готовности США защищать союзников в регионе.
«Решение Пекина с Москвой таким образом на фоне продолжающегося вторжения России на Украину и опасной риторики Кремля о ядерном оружии демонстрирует, что, цитирую, не имеющее границ партнерство, о котором они говорили в совместном коммюнике, вполне живет и здравствует», – приводит слова Прайса ТАСС.
Прайс заявил, что визит президента США Джо Байдена в Республику Корея и Японию «демонстрирует разительный контраст с тем, что наблюдается со стороны России и Китая». По его словам, США показали «приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Вашингтон заявил, что «попытки запугать союзников и партнеров США только укрепят коллективную решимость».
Напомним, стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.
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Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
Президент Владимир Путин проводит в резиденции Бочаров ручей в Сочи переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На встрече планируется обсудить вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
«Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что... обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой», – сказал глава российского государства в начале встречи, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря президента, Путин и Лукашенко начали общение на открытом воздухе.
В предыдущий раз лидеры встречались 16 мая в Москве на юбилейном саммите ОДКБ.