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Абитуриентам из Донбасса предложили бюджетные места в вузе Москвы
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Институт театрального искусства имени Кобзона выделил особую квоту для абитуриентов из Донбасса и освобожденных территорий Украины: пройдя конкурсный отбор, ребята смогут бесплатно выучиться на режиссеров, актеров театра и кино, а также хореографов в мастерских народных артистов России.
«Прошу вас рассмотреть возможность информирования населения Донбасса и освобожденных территорий Украины о возможности обучения по программам высшего образования в Институте театрального искусства имени И.Д. Кобзона на льготных условиях. Мы знаем, что вы ведете сложную и опасную для жизни работу с населением на освобожденных территориях Украины, поэтому надеемся, что вы сможете сообщить молодым людям, проживающим на Донбассе и освобожденных территориях, окончивших среднюю школы, о данной программе вуза», говорится в обращении ректора Института театрального искусства имени Кобзона Дмитрия Томилина депутату Госдумы, первому зампредседателя комитета ГД по молодежной политике Игорю Кастюкевичу.
В письме уточняется, что ученый совет ИТИ принял решение о предоставлении безвозмездного обучения лицам, имеющим способности и стремление учиться актерскому искусству, режиссуре и хореографии. Успешно пройдя конкурсный отбор в творческие мастерские народных артистов России, ребята смогут обучиться по профилям: «Актер драматического театра и кино», «Режиссура драмы», «Хореография», «Менеджмент», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ранее российские СМИ публиковали перечень ВУЗов, в которые могут поступить жители ЛДНР и освобожденных территорий Украины. В список вошли следующие высшие учебные заведения: Российский университет дружбы народов, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Воронежский государственный технический университет, Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, Северо-Кавказский федеральный университет, Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет,
Стало известно о сдаче в плен «говорящей головы» «Азова» Святослава Паламара
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Рано утром появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.
«Взвод «Люгера» – военные из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек и по сути своим упорством спасли микрорайон «Восточный» от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что «люгеров» из здания не выбить, а с боков врага поддавливают «смежники», они просто откатились на «Азовсталь». Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены, но 80% домов «Восточного» уцелело. И вот к этим людям, 17 дней пившим воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел «азовский» пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нацикам на помощь», пишет журналист «Комсомольской правды».
Сообщается, что его «не расстреляли на месте», так как понимали, что Калина «мало за что отвечал». Журналист напомнил, что один из командиров «Азова», участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал: «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто говорил, что ему велели говорить».
При этом официального подтверждения сдачи Калины пока нет. Предполагается, что на данный момент Калина готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР, Ростова или Таганрога.
Напомним, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Ходаковский: Еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали»
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Еще 785 украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня из «Азовстали», сообщил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Смотрю на это дело... вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке... И всё это боеспособные... Готов нашим мужикам в ноги поклониться – их реально больше нас и было, и остается», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Посол ЛНР рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке
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«Бойцы ВСУ наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую для них создавал украинский режим. Они активно следят за тем, что происходит с пленными. И в Северодонецке очевидны панические настроения украинских военных», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее очередной из взводов ВСУ в Северодонецке отказался воевать.
«Реакция одного подразделения, конечно, кардинально не скажется на ходе спецоперации по этому направлению. Вместе с тем ситуация в подразделениях ВСУ и нацбатах, судя по нашим радиоперехватам, близка к панике», – рассказал посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что «треугольник», в котором расположены Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, практически находится в состоянии блокады». «Трасса Артемовск – Лисичанск, по которой пытались выводить какие-то подразделения ВСУ, простреливается, так что проехать там почти невозможно. Ситуация реально сдерживается только нацбатами. Им нечего терять. И они давят на тербаты, которые не против сложить оружие. Такая ситуация не только в Северодонецке, но и в ряде других городов», – пояснил собеседник.
Вместе с тем делать какие-то прогнозы по Северодонецку пока рано. «Связь там почти отсутствует, информация выходит с запозданием. Но мы знаем, что ребята идут в том темпе, который позволяет максимально щадить жизни и минимизировать кровопролитие. Лучше потратить лишние день или два на взятие улицы или объекта, нежели совершенно бессмысленно положить ребят», – утверждает Мирошник.
Дальнейшие действия военнослужащих ВСУ будут зависеть от того, как будут развиваться события с пленными в Мариуполе, уверяет собеседник. «Азовсталь» – очень важный маркер для всех, кто уже осознал, что не хочет воевать за украинский режим. Они ловят каждое сообщение о том, в каком состоянии находятся военнопленные и как к ним относятся военные союзных войск России и ЛДНР. Украинские военные наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую создавали для них украинские власти», – заключил дипломат.
Ранее военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!» – говорится в сообщении.
Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Минобороны: На «Азовстали» в плен сдались 1730 боевиков
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В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен, сообщили в Минобороны.
«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также в военном ведомстве опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. Так, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка.
Кроме того, были поражены 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой народной республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой народной республики.
В сообщении военного ведомства отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы», – утверждается в сообщении.
По информации МО РФ, средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БпЛА «Байрактар-ТБ2».
Помимо прочего, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
В среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270
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«Если ВСУ получат ракеты типа ATACMS к установкам М270, то они наверняка ударят ими по территориям России. Вашингтон не готов столкнуться с ответом Москвы на такие действия ВСУ», – заявил газете взгляд военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Politico сообщило о нежелании США отправлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М270.
«М270 MRLS может нести либо реактивные снаряды РСЗО, либо оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. И так как США, судя по всему, решили не поставлять для ВСУ ракеты этого типа, то они отказались от поставок подобных систем в целом», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам эксперта, предложенное взамен орудие М777 серьезно отличается по характеристикам от того, что хочет получить Киев. «Дело в том, что М777 – стандартная гаубица, которая ничего необычного из себя не представляет. Дальнобойность снарядов немногим больше 30 км. В то время как дальность ракет типа ATACMS Block IA Unitary достигает 300 км», – пояснил Сивков.
«Если Украина все же получит это вооружение, то почти наверняка нанесет удар по территории России. И тогда, очевидно, ответ Москвы будет жестким. Это, в свою очередь, приведет к эскалации российско-американских отношений, которые и так оставляют желать лучшего. Так что Вашингтон просто пытается себя обезопасить от столкновения с Россией», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на прошлой наделе Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России. Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове.
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
Власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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Первые строители из РФ приступили к восстановлению Донецка и Луганска
Первые строители из России приступили к восстановлению Донецка и Луганска, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Крым-24».
«Сейчас работают в Донецке и Луганске не просто специалисты по оценке, а уже строители заехали. В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей», – передает его слова ТАСС.
Вице-премьер добавил, что также мобилизуются все ресурсы, которые возможно задействовать внутри республик.
Ранее он заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.
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Сдавшиеся в плен боевики «Азова» рассказали об условиях содержания
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Условия содержания оказались лучше, чем ожидали, есть все необходимое – сошлись во мнении сдавшиеся в плен боевики националистического подразделения «Азов», видео с которыми показало Минобороны.
«Водили в столовую, с утра бы супчик, на обед был супчик и каша. У нас здесь все есть, расположение... кровати, матрасы, все (необходимое – прим. ВЗГЛЯД) есть. Одеяла, подушки, все. Есть у нас здесь и раненые ребята, ждем медика. Нам обещали, что скоро подойдет», – говорит на видео Минобороны мужчина по имени Станислав.
Другой сдавшийся в плен боевик Сергей отметил, что условия содержания оказались лучше, чем многие ожидали. «Отличное питание», – подчеркнул он.
На кадрах видно, что пленные проживают в стационарном помещении, где у каждого имеется спальное место. Всем предоставлены постельные принадлежности и качественное питание. Также всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь.
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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ДНР: Жители освобожденных территорий запуганы националистами
Жители освобожденных территорий Донецкой народной республики запуганы украинскими националистами, заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
«Люди на освобожденных территориях напуганы, они уже не одну неделю, не один месяц находятся в стрессе ввиду того, что военнослужащие Украины (это и нацисты, и военнослужащие регулярных частей ВСУ) еще до начала операции занимались и грабежами, и запугиванием населения, и вели себя достаточно бесцеремонно», – сказал он РИА «Новости».
По словам Гагина, жители этих районов рассказывали, что перед уходом украинские военные «просто грабили их как только возможно, то есть у них не осталось ничего, и в связи с этим они испытывают, конечно, дефицит и продуктов, и медикаментов».
Накануне силы ДНР заявили об освобождении еще двух сел от украинских оккупантов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Кадыров: Спецоперация на Украине выполняется на 100%
Спецоперация на Украине идет по плану, выполняется на 100%, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
«Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки..., но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в Минобороны России опубликовали новые данные о ходе спецоперации на Украине. Так, в Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. По данным МО РФ, ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти России создали штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
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Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Хуснуллина, сейчас на территориях ЛНР и ДНР находятся российские специалисты, которые оценивают размер и объем необходимых строительных и монтажных работ.
«Работы полным ходом разворачиваются. Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер – это восстановление экономики. Мы целый ряд мер подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», – сказал вице-премьер.
Он добавил, что задача сегодня – как можно быстрее данные территории вернуть к нормальной экономической жизни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Донбасс поможет развитию России.
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Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов»
Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку свыше 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении говорится, что был зафиксирован обстрел по направлению «населенный пункт Невельское – город Донецк: выпущено 20 ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, украинские войска утром во вторник обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра.
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Народный фронт и РЖД сформировали «Поезд помощи Донбассу»
Из Москвы отправился «Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД. Всего в 68 вагонах собрано и направлено более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей.
«Это один из самых счастливых дней в моей жизни и жизни Народного фронта. Хочу сказать слова огромной благодарности Российским железным дорогам и всем регионам Российской Федерации, которые не смогли остаться в стороне и отправили свой груз «Поездом помощи Донбассу», всего 2400 тонн. Вся наша команда выдвигается, чтобы встретить, разгрузить, собрать и развезти – огромное количество логистических задач. Но поверьте, это ничто по сравнению с тем объемом помощи, который поедет к людям, особенно на освобожденные территории, где только что отошел фронт», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы поддержали эту инициативу об оказании помощи тем, кому сейчас трудно, – жителям ДНР и ЛНР. Поэтому все вагоны с гуманитарным грузом доставлены в кратчайший срок, объединены в один поезд, который сегодня отправится из Москвы», – отметил директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных.
В акции приняли участие 60 регионов России. Каждый из регионов направил один или несколько заполненных гуманитарным грузом вагонов, которые вошли в состав поезда.
В состав груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик вошли продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, мука, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, пиломатериалы, строительные материалы, строительное оборудование, генераторы, удобрения и многое другое.
ДНР потребовала международного трибунала над украинскими националистами
Трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На данный момент это вопрос следующего этапа (юрисдикции над военными преступниками – прим. ВЗГЛЯД). Трибунал должен быть международным», – сказал Пушилин в ответ на вопрос о том, кто будет судить боевиков – Россия, ДНР или ЛНР. Его слова приводит «Донецкое агентство новостей».
Ранее Пушилин заявлял, что судьбу пленных военных преступников должен решать суд. Военными преступниками, пояснял он, считаются не только командиры боевиков, но и те, кто исполняет их приказы, а также «несет нацистскую идеологию в своих действиях и поступках, особенно в отношении гражданского населения».
Накануне на заседании Госдумы депутат Анатолий Вассерман предложил принять постановление или закон, направленные на запрет обмена нацистских преступников. Инициативу Вассермана поддержал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, надо сделать все, чтобы нацистские преступники предстали перед судом.
Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка в Донецкой народной республике, повреждено остекление, сообщается в штабе территориальной обороны ДНР.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела повреждено остекление больницы № 21, расположенной по пр. Кремлевский», – сообщается в Telegram-канале штаба.
До этого вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку свыше 20 ракет из БМ-21 «Град».
Утром во вторник украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка снарядами калибром 122 миллиметра.
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В ЛНР решили увеличить производство медицинских препаратов
Для того чтобы обеспечить население на освобожденной территории Луганской Народной Республики необходимыми лекарственными препаратами, ГУП ЛНР «Лугмедфарм» планирует увеличить количество производимой продукции, рассказал генеральный директор предприятия Денис Москаленко.
«На освобожденных территориях республики наше предприятие уже открыло 56 аптек. Снабжение осуществляется один-два раза в неделю согласно графику по заказу, который готовят заведующие аптеками. Производство работает на полную мощность, а поставки лекарств выросли на 25%», – приводит его слова «Жизнь Луганска».
Москаленко добавил, что ГУП ЛНР «Лугмедфарм» в ближайшее время планирует открыть аптеки в Кременной, Сватово, Старобельске и Новоайдаре.
«Каждый день у нас добавляются новые контрагенты, открываемые на освобожденной территории, всего их около 700. Также мы работаем над тем, чтобы открыть дополнительные линии производства лекарств, что позволит увеличить объемы производства», – отметил Москаленко.