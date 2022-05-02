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Нового председателя ЛДПР запланировали выбрать в мае
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Съезд ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский скончался в апреле, запланирован на 25 мая, сообщил источник. На съезде выберут нового председателя партии.
Прежде ЛДПР сообщала, что информацию о том, когда пройдет съезд, озвучат после 15 мая, передает РИА «Новости».
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян и президент Владимир Путин.
Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео
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Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.
Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.
«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.
Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
Германия назвала условие отмены санкций против России
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, при каком условии антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, можно будет снять.
По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Заявки на газ из России для Европы выросли до 97,2 млн кубометров
Заявки европейских потребителей на российский газ к 1 мая выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Куприянов сообщил, что «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая», передает ТАСС.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Ранее в Германии пришли к выводу, что запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Минобороны показало бегство украинских военных
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.
Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ», – сообщили в Минобороны.
«Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары», – рассказал журналист.
Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост – бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.
По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами. Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.
Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района. Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили также об уничтожении высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы ангара с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами. Кроме того, ведомство публиковало видео того, как экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике вооруженных сил Украины.
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В Совфеде ответили на немецкие условия отмены санкций против России
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«У нас есть вполне конкретные цели и задачи. И мы не станем останавливаться из-за санкций. Пусть хоть еще десять пакетов введут», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее МИД Германии назвал вывод российских войск с Украины основанием для отмены антироссийских санкций.
«Мы ведем борьбу за освобождение Донбасса и всей Украины. Россия преследует конкретные цели – денацификация и демилитаризация соседней страны. И пусть то, что говорит сегодня Бербок, останется на ее совести», – заявил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, «Германия не имеет ни морального, ни исторического права диктовать свои условия России». «Берлину лучше заняться своими внутренними проблемами, а не торговаться с Москвой», – подчеркнул Джабаров.
«Сегодня идет серьезная борьба за свободу Украины. А в это время страны НАТО накачивают Киев оружием, тем самым обрекая на гибель самих украинцев. Очевидно, что Западу важно сделать все возможное, чтобы Киев не прекращал сопротивление», – уверен собеседник.
«Россия не должна реагировать на предложение Бербок. Мы никогда не просили отменить введенные санкции или не вводить новые рестрикции. Они сами решили, что нам нужна отмена. Сейчас угрожают шестым пакетом. Да пусть еще хоть десять таких введут», – заключил Джабаров.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций возможна только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.
«Мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
В минувшую пятницу New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уже на будущей неделе страны ЕС могут ввести очередной пакет санкций в отношении России. В рамках рестрикций, по данным газеты, предусмотрен поэтапный отказ от российской нефти.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
22 апреля Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.
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Медведев оригинально поздравил россиян с 1 мая
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем труда и приближающимся Днем Победы, опубликовав «молчаливое» видео.
Медведев опубликовал в свое Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как он пишет поздравление на белой доске.
«С 1 мая и приближающимся Днем Победы», – написал политик, а также нарисовал букву «Z».
Ранее россиянам напомнили график праздничных выходных в мае.
Отказавшаяся платить за российский газ в рублях Чехия рекордно заполнила хранилища
Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая, заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире «Чешского телевидения».
По его словам, на сегодняшний день объем запасов газа на превышает 1 млрд кубометров, передает ТАСС.
«Подземные газохранилища наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%», – отметил Сикела.
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона – на 80%.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей.
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Захарова назвала цель визита Джоли на Украину
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину. По ее словам, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе.
«Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на «Азовстали», не давая им выйти, покинуть расположение остатков «добробатовских» боевиков. Министерство обороны России постоянно объявляло о гуманитарных коридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим. Подключилась ООН, подключился Красный Крест. Теперь и всему миру очевидно, что людей на свободу там не выпускали именно вооруженные украинские нацформирования. Западу и Киеву не отвертеться. Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, такие попытки «перебить повестку» очень легко считываются, они наивны и примитивны». «Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм. Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды же умеют только пиариться», – заключила Захарова.
Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.
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Во Франции предрекли создание Россией «собственного лагеря»
Антироссийские санкции Запада обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет политолог Жозе Гарсон в статье для французского издания Figaro.
По словам автора публикации, украинский кризис заслонил на Западе любые размышления об изменении миропорядка, однако в будущем придется думать над тем, как организовать мир по-новому, передает РИА «Новости».
Антироссийские санкции, пишет Гарсон, нанесли едва ли не смертельный удар по многостороннему сотрудничеству. Целью этих мер он назвал выдавливание России из международной системы с окончательным разрушением существовавшего консенсуса.
Гарсон добавил, что хрупкий миропорядок основан на праве всех стран находиться за столом переговоров, и удалением России из ряда важнейших площадок, например, ВТО, Совета Европы и СПЧ ООН, Запад отбросил этот принцип.
«Мы позволяем отныне свободной России создать свой собственный лагерь – отдельный от нашего», – пояснил он.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
В ДНР показали «размотку» позиций ВСУ и «Правого сектора»
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Военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео.
Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Ранее в ДНР рассказывали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески: депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «противник по сути уже загнан в котел, когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее».
Между тем в ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ.
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В ДНР назвали условия для формирования «Авдеевского котла»
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«Несмотря на определенные успехи нашей артиллерии, ситуация остается довольно сложной. И без дополнительного и более интенсивного привлечения авиации события могут развиваться очень медленно», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинских военнослужащих на подступах к Авдеевке.
«Нам действительно удалось уничтожить порядка 15 человек из «Правого сектора*» и подавить часть инфраструктуры противника. Но в глобальном смысле это пока ничего не меняет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Ситуация до сих пор остается сложной, потому что за последние восемь лет противник выстроил настоящие крепости на территориях промзон Авдеевки», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что наиболее правильным решением в нынешней ситуации было бы дополнительное и более интенсивное применение российской авиации для уничтожения укрепрайонов. «Для того, чтобы самостоятельно разрушить укрепления, нам придется потратить очень много времени. Если же пытаться сделать это только при помощи штурмовых групп, мы можем столкнуться с серьезными потерями со своей стороны», – уверен Бердичевский.
Бердичевский также отметил, что несмотря на определенные успехи на направлении Авдеевки, говорить о формировании «Авдеевского котла» пока преждевременно. По словам собеседника, «необходимо сначала с воздуха разгромить укрепления, а затем спокойно зайти и зачистить территорию».
Ранее военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных близ Авдеевки.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео. Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных в районе Авдеевки.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Также проект WarGonzo опубликовал кадры уничтожения 15 украинских военнослужащих артиллерийскими расчетами пушек Д-20 штурмового батальона «Сомали». «На кадрах, снятых с БПЛА, видно как по скоплению живой силы в окопах, обнаруженной средствами воздушной разведки, наносятся точные удары снарядами калибра 152-мм. Зафиксированы попадания непосредственно по боевикам», – говорится в публикации.
Напомним, ранее в ЛНР анонсировали создание новых котлов для ВСУ. Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что как только удастся взять под контроль Попасную, по сути захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск.
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Германия столкнулась с инфляционным шоком
Германия переживает инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания, пишут немецкие СМИ.
Партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби отметил, что «особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами». По мнению экспертов, нынешняя ситуация – это еще «далеко не конец» роста цен, хотя цены на продукты в марте выросли более чем на 6%, на свежие овощи – на 14%, на растительное масло – на 17%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.
Как свидетельствуют данные аналитиков исследовательской компании GfK, 85% потребителей ждут дальнейшего роста цен – до обострения ситуации на Украине таких было 77%. В мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта (самое низкое значение за все время измерений). Общий рост затрат привел к сокращению бюджета потребителей. Как отметили в GfK, «огромная неуверенность» среди жителей страны «удивительным образом отражается на покупательском поведении».
Напомним, правительство ФРГ уменьшило прогноз роста ВВП в 2022 году с 4,1% до 2,2%. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что согласно этому сценарию, не будет введено эмбарго на российский газ, или его поставки не будут блокироваться. В случае, если все же это произойдет, в стране будет рецессия, добавил Хабек.
В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военных США в конфликт на Украине
Конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает применение американских вооруженных сил для защиты Украины «в случае применения Россией оружия массового уничтожения».
В пояснительной записке к проекту указано, что в случае одобрения данная инициатива «уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины», передает РИА «Новости».
«Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом России) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – отметил Кинзингер.
По его словам, резолюция направлена на возможность принятия американской администрацией «соответствующих мер, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие».
«Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками», – подчеркнул законодатель США.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
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Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Польша передала Украине рекордное количество танков
Польша передала украинским властям 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные гаубицы, сообщил портал Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», – говорится в сообщении visegrad24, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что помощь Польши «включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы». Эти данные косвенно подтвердил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, продублировав на своей страничке сообщение портала.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала 100 танков на Украину.
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