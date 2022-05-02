Нового председателя ЛДПР запланировали выбрать в мае

Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео

Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.

Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.

«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.

Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.