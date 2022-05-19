На МКС произошли проблемы с европейским манипулятором

Перенос выхода в открытый космос российских космонавтов связан с неполадками в работе сделанного в Европе манипулятора ERA, сообщил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Проблемы связаны с ERA. Она работает, но не так, как ожидалось, и мы сейчас пытаемся разобраться, в чем там дело... перешагивание с шага на шаг – она в конечную точку в автомате не приходит. В чем там дело, в программе, в механике, в датчиках... Сейчас разбираемся», – передает РИА «Новости» слова Крикалева.

Он уточнил, что проблема вскрылась во время предыдущего выхода в открытый космос, 28 апреля. Дата нового выхода, по словам Крикалева, пока не назначена. Однако он не исключил, что если удастся разобраться с причинами неполадок, выход состоится в июне.

Напомним, в апреле Артемьев и Матвеев выполнили выход в открытый космос в рамках работ по подготовке манипулятора ERA к работе. Для Артемьева, который работает в скафандре «Орлан-МКС» №5 с красными лампасами, это был пятый выход в открытый космос в карьере, для Матвеева (скафандр «Орлан-МКС» №4 с синими лампасами) – второй. Основной целью работ является продолжение подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте Международной космической станции. Поддержку с борта МКС Артемьеву и Матвееву оказывал их коллега Сергей Корсаков, который, в частности, является оператором манипулятора.