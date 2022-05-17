Россиян предупредили о связанных с сервисами Apple схемах мошенничества

Мошенники начали использовать новые схемы кражи денег и данных Apple ID под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes, сообщает компания по кибербезопасности Group-IB.

Ранее Apple отключила возможность оплаты в своих сервисах Apple Store и iTunes с помощью российских карт Visa и MasterCard.

«Group-IB предупреждает о появлении новых мошеннических схем для кражи денег, данных банковских карт и учетных записей Apple под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

«Например, сейчас скамеры (мошенники) активно предлагают пользователям пополнить счет в Apple Store и iTunes с помощью специальных виртуальных карт на суммы в 1, 2,5, 5, 5,5 и 6 тыс. рублей», – предупреждают эксперты.

Мошенники уверяют, что карты App Store & iTunes Gift Card дают возможность пополнить счет аккаунта и приобрести якобы «любой виртуальный контент в абсолютно всех цифровых магазинах Apple в России»: приложения и игры в App Store, музыку и фильмы в iTunes Store, книги в iBook Store.

«Для совершения покупки кода необходимо ввести лишь электронную почту, а при оплате – данные банковской карты. Однако, поскольку форма оплаты является фишинговой, все данные и деньги попадут в карман злоумышленников», – предупреждает Group-IB.

Компания выяснила, что злоумышленники также предлагают владельцам iPhone вернуть возможность расплачиваться за товары и услуги с помощью Apple Pay. Для этого жертве отправляют фишинговую ссылку на «сервис iCloud», и если пользователь ввел на фейковом ресурсе свои данные Apple ID, аферисты могут получить доступ к iCloud, App Store, Apple Music, iMessage, FaceTime.

Ранее ЦБ предупредил об отключении сервисов Apple Pay, Google Pay для карт Visa и Mastercard в России.